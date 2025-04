Copilot Vision: La nuova funzionalità di Microsoft per un’Assistente AI nel Browser Edge

Microsoft, attraverso il suo CEO Mustafa Suleyman, ha svelato una novità interessante nel campo della tecnologia e dell’assistenza digitale. Copilot Vision, un assistente artificiale che offre la possibilità di interpretare ciò che viene visualizzato sullo schermo, è ora disponibile gratuitamente per gli utenti del browser Edge. Questa funzionalità innovativa, che è stata annunciata oggi su Bluesky, promette di facilitare l’interazione dell’utente con le app, rendendo l’esperienza più interattiva e fluida.

Cos’è Copilot Vision e Come Funziona

Copilot Vision è descritto da Microsoft come un’esperienza “basata sulla conversazione”. Questo significa che l’utente può semplicemente parlare per interagire con l’assistente, senza la necessità di digitare. Una volta attivata, Copilot Vision è in grado di “vedere” ciò che l’utente stia guardando sullo schermo e offre supporto in tempo reale. Suleyman ha sottolineato come questa tecnologia possa essere utile, ad esempio, per guidare l’utente nella preparazione di una ricetta mentre cucina, o per interpretare descrizioni di lavoro e aiutare nella preparazione per un colloquio o nella stesura di una lettera di presentazione. Tuttavia, è consigliabile prestare attenzione nell’utilizzare l’AI per la preparazione di documenti come il curriculum vitae.

Secondo una pagina di supporto di Microsoft, Copilot Vision è progettato per evidenziare porzioni dello schermo utili per trovare informazioni pertinenti. Tuttavia, è importante notare che l’assistente non esegue clic su link o compie azioni direttamente per conto dell’utente. Questa limitazione sottolinea come Copilot Vision sia un aiuto piuttosto che un sostituto delle capacità decisionali umane.

Funzionalità Avanzate per Gli Abbonati di Copilot Pro

Sebbene Copilot Vision sia accessibile gratuitamente su Edge, le sue funzionalità più ampie sono riservate agli abbonati di Copilot Pro. Con un abbonamento, Vision non si limita solo al browser Edge, ma si espande per supportare diverse applicazioni, come Photoshop e software di editing video. Inoltre, è in grado di offrire assistenza durante il gioco in titoli come Minecraft, come dimostrato da Tom Warren di The Verge, che ha testato la funzione in precedenza.

Questa differenziazione nelle funzionalità suggerisce che Microsoft mira a offrire un valore aggiunto significativo agli utenti che scelgono di abbonarsi al servizio Copilot Pro, rendendo l’assistente AI un supporto ancora più versatile e potente per professionisti e appassionati degli strumenti digitali.

Come Provare Copilot Vision in Edge

Per chi desidera testare Copilot Vision, il procedimento è piuttosto semplice. È necessario visitare il sito web di Microsoft utilizzando il browser Edge. Qui, l’utente riceverà un prompt per attivare la funzionalità. Dopo aver dato il consenso, sarà possibile aprire la barra laterale di Copilot mentre ci si trova su un sito web e avviare una sessione semplicemente facendo clic sull’icona del microfono. Al momento dell’attivazione, l’utente sentirà un segnale acustico e il colore del browser cambierà, indicando che la sessione di Vision è in corso.

Tuttavia, nonostante la semplicità del processo, alcuni utenti hanno segnalato difficoltà nell’attivare la funzione. Nel mio caso, ci sono voluti diversi tentativi prima che Edge notificasse la disponibilità dell’opzione. Coerentemente con la tecnologia, il successo nell’attivazione delle funzionalità potrebbe variare a seconda delle specifiche configurazioni hardware.

Privacy e Sicurezza con Copilot Vision

Microsoft ha chiarito che, per quanto riguarda la privacy, l’azienda registra le risposte fornite da Copilot agli utenti, ma non raccoglie input, immagini o contenuti delle pagine visitate. Questo approccio mira a garantire una certa tranquillità agli utenti riguardo all’uso della tecnologia. Quando l’utente desidera terminare la condivisione dello schermo con Copilot, è possibile chiudere la sessione o semplicemente chiudere il browser.

Con l’introduzione di Copilot Vision, Microsoft conferma il proprio impegno nel rendere la tecnologia sempre più accessibile e utile nella vita quotidiana, incentivando un’interazione più naturale tra l’uomo e il computer.