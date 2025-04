Come velocizzare il tuo laptop con app gratuite

Il tuo laptop sembra aver perso di velocità con il passare dei mesi o degli anni?

Si tratta di un processo naturale, legato al sistema operativo (soprattutto se Windows) che va ad appesantirsi con il passare del tempo. In altri casi potresti notare delle prestazioni insufficienti legate alla connessione.

Se non vuoi formattare il tuo portatile ma comunque hai bisogno di un computer più reattivo, esiste una soluzione semplice: affidati ai giusti software.

Di seguito ti proporremo diversi contesti, e le relative app, per ottenere un deciso upgrade per quanto concerne la velocità del tuo dispositivo.

Velocizzare il tuo laptop? Primo passo aggiornare driver e BIOS/UEFI

Prima di ottimizzazioni avanzate, dovresti aggiornare i driver hardware e il BIOS/UEFI del dispositivo.

Un aggiornamento recente può apportare migliorie varie, come prestazioni migliori e funzioni di risparmio energetico per la CPU o un controllo più efficiente delle ventole. Di fatto, non possiamo proporti un software universale: utilizza gli strumenti driver preinstallati dal produttore o cercali sul sito ufficiale.

Quasi tutti i produttori di laptop installano un software di aggiornamento come parte del pacchetto: questo verifica con un clic del mouse se sono disponibili driver e versioni BIOS/UEFI più aggiornate o reindirizza al sito Web da cui è possibile scaricarli. Assicurarsi di installare solo gli aggiornamenti adatti al modello in uso.

Overclock del processore

A seconda del produttore della CPU avrai a disposizione diversi strumenti potenzialmente utili per overclockare il processore: se hai una CPU AMD scarica Ryzen Master, se sei un utente Intel opta per Extreme Tuning Tool.

Nota bene: fai grande attenzione, in quanto interventi di questo tipo possono minare l’integrità hardware del tuo dispositivo.

Procedi con cautela a piccoli passi e verificate se il laptop è ancora stabile dopo ogni modifica utilizzando strumenti come System Stability Test di Aida64 Extreme. Dovreste avvicinarvi al valore massimo possibile a piccoli passi di 10 millivolt.

Considera poi che non tutte le CPU dei laptop sono compatibili con gli strumenti AMD o Intel; alcuni produttori bloccano completamente la funzione di overclock nei loro dispositivi.

Controlla e ottimizza le prestazioni della batteria

Inutile sottolinearlo: le batterie di un laptop rappresentano un punto nevralgico del suo funzionamento. Come tali, ottenere più informazioni possibile sulle stesse può permetterti di ottimizzare il computer.

Batterycare fornisce informazioni importanti a tal proposito, come il livello di carica attuale e la durata residua risultante. Nel menu Detailed info, lo strumento elenca anche le prestazioni di scarica attuale e l’usura della batteria in percentuale.

In Options, puoi anche impostare Batterycare in modo che ti avvisi di determinate situazioni della batteria, ad esempio quando la durata residua scende al di sotto di una determinata percentuale o quando la batteria è stata caricata a una capacità specifica.

Occhio all’integrità dell’unità

Puoi monitorare lo stato della tua memoria SSD o dell’HDD con CrystalDiskInfo. Lo strumento in questione fornisce informazioni sullo stato generale e sulla temperatura di tali componenti hardware.

Qui hai ampio spazio su diverse caratteristiche del disco e puoi individuare eventuali errori. Nel caso, agisci con un pronto backup, a seconda del caso totale o solo dei file più importanti. Se CrystalDiskInfo non riconosce la memoria SSD (o l’HDD) installato sul tuo laptop, puoi utilizzare lo strumento di analisi che di solito ti offre il produttore del computer.

Controlla la connessione Wi-Fi

Controlla la stabilità e la velocità della connessione Wi-Fi del tuo laptop con InSSIDer, soprattutto quando sei online a distanza da casa: questo ti permette di testare la potenza di trasmissione e la velocità della rete wireless ovunque ti trovi.

Se con InSSIDer puoi scoprire se il segnale Wi-Fi sul balcone è debole o viene disturbato dalle reti wireless dei vicini. In questi casi le soluzioni sono semplici: puoi optare per un ripetitore per aumentare la portata, oppure cambiare di canale del router per garantire una connessione più stabile. In questo modo puoi navigare ad alta velocità anche all’aperto.