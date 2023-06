Come trovare un iPhone da un dispositivo Android

Nella vasta gamma di funzionalità integrate negli iPhone, vi è una soluzione di tracciamento chiamata Trova il mio iPhone, che è abilitata per impostazione predefinita. Questo strumento può essere utilizzato per trovare un iPhone da un altro dispositivo, anche se si tratta di un dispositivo Android. In questa guida, ti mostreremo come puoi sfruttare questa funzionalità per tenere traccia del tuo iPhone smarrito utilizzando un dispositivo Android. Tieni presente che, anche se non hai mai abilitato Trova il mio iPhone, ci sono ancora diverse opzioni disponibili per fare in modo che il tuo dispositivo Android tenga traccia del tuo iPhone smarrito.

Come usare Trova il mio iPhone su Android

Sebbene Apple non offra un’app Trova il mio per Android, è possibile accedere al servizio Trova il mio iPhone sul sito Web iCloud attraverso un browser Web su un dispositivo Android. Pur non esistendo metodi infallibili per trovare uno smartphone smarrito, lo strumento Trova il mio iPhone di Apple si avvicina molto a tale obiettivo.

Accesso al servizio Trova il mio iPhone su Android

Per accedere allo strumento Trova il mio iPhone su Android, apri un browser web e vai su iCloud.com. Accedi con il tuo ID Apple e la password. Se non è il tuo telefono, ricorda di utilizzare una modalità di navigazione in incognito o disconnettiti quando hai finito. Potrebbe essere richiesto di inserire un codice di verifica a due fattori, ma non preoccuparti, non è necessario accedere al codice senza un dispositivo Apple.

Visualizzazione della posizione del dispositivo smarrito

Una volta effettuato l’accesso, fai clic sull’icona Trova dispositivi che si trova sotto. Nella schermata successiva, dovresti essere in grado di vedere la posizione corrente del tuo iPhone su una mappa. Da qui, puoi intraprendere diverse azioni per localizzare o controllare il tuo iPhone.

Modalità smarrito e cancellazione dei dati del dispositivo

Puoi abilitare la “Modalità smarrito” per impedire l’accesso non autorizzato al tuo iPhone o cancellare i dati del dispositivo da remoto se pensi che sia caduto nelle mani sbagliate e abbia poche possibilità di riavere il dispositivo. Questa funzione ti consente di rendere il dispositivo inutilizzabile, impedendo a chiunque di accedere ai tuoi dati personali, anche se non è online. Tieni presente che questa opzione cancellerà tutti i dati presenti sul dispositivo, quindi utilizzala solo come ultima risorsa.

Utilizzo di altri dispositivi Apple per trovare il tuo iPhone

Se hai altri dispositivi Apple, come un iPad o un Mac, puoi utilizzarli per trovare il tuo iPhone smarrito. Grazie alla connessione iCloud, puoi visualizzare la posizione del tuo iPhone su una mappa in tempo reale. In questo caso, non è necessario utilizzare la versione web di Trova il mio iPhone. Anche se Apple non offre un’app Trova il mio per Android, è possibile accedere al servizio Trova il mio iPhone sul sito Web iCloud attraverso un browser Web su un dispositivo Android. Questo strumento ticonsente di tracciare la posizione del tuo iPhone in tempo reale anche se è offline o con la batteria scarica.

Come trovare il tuo iPhone con Google Maps su Android

Se hai installato Google Maps sul tuo iPhone e abilitato la cronologia delle posizioni, puoi anche utilizzare Google Maps su Android per ritrovare il tuo iPhone smarrito. Mentre Trova il mio iPhone di Apple è considerato il metodo più efficace per individuare un iPhone smarrito, non è l’unica opzione a tua disposizione. Di seguito, alcuni suggerimenti utili su come trovare il tuo iPhone con Google Maps utilizzando un qualsiasi altro dispositivo Android.

Utilizzo della funzione Timeline di Google Maps

Per utilizzare Google Maps su Android per ritrovare il tuo iPhone smarrito, apri l’app Google Maps su un dispositivo Android e accedi utilizzando lo stesso account Google che hai utilizzato sul tuo iPhone. In alternativa, vai su google.com/maps/timeline in un browser web. Dall’app, tocca l’icona dell’immagine del profilo nell’angolo in alto a destra e seleziona “La tua cronologia“.

Rivisitazione della cronologia delle posizioni

Controlla la tua cronologia delle posizioni più recente e usa il tuo giudizio per determinare il luogo più probabile in cui potresti aver perso il tuo iPhone. Tieni presente che non sarai in grado di rintracciare con precisione la posizione esatta del tuo iPhone. Rivedendo i percorsi e i luoghi chehai visitato, potresti essere in grado di restringere l’area generale in cui potresti averlo perso.

Funzionamento di Google Maps

Google Maps registra praticamente ogni tuo movimento, comprese le tue passeggiate, i tuoi spostamenti e i luoghi che visiti, quindi ci sono buone probabilità che sia in grado di indirizzarti nella giusta direzione. È importante tenere presente che la funzione Timeline di Google Maps deve essere attivata sul tuo iPhone e che la cronologia delle posizioni deve essere stata registrata per poter utilizzare questo metodo.

App di localizzazione del telefono

Se hai perso il tuo iPhone, potresti avere la fortuna di trovarlo utilizzando un’app di monitoraggio del telefono di terze parti su un dispositivo Android. Ci sono alcune premesse importanti da considerare. In primo luogo, l’app di monitoraggio deve essere installata e configurata sul tuo iPhone prima che venga smarrito. In secondo luogo, il tuo iPhone deve essere acceso e connesso a Internet per poter tracciare la sua posizione.

Se soddisfi queste condizioni, potresti riuscire a individuare la posizione del tuo iPhone. Potrai utilizzare l’app per localizzare il telefono con precisione, visualizzare la sua posizione in tempo reale e accedere a molte delle stesse funzionalità offerte da “Trova il mio iPhone” di Apple. Uno dei migliori strumenti di tracciamento del telefono disponibili è Life360, che è disponibile sia su iOS che su Android.

Life360

Se hai installato l’app prima di perdere il tuo iPhone, puoi accedere al tuo account Life360 da un dispositivo Android e verificare la posizione corrente del tuo iPhone. In alternativa, puoi chiedere ai familiari o agli amici che fanno parte della tua cerchia di Life360 di aiutarti nella ricerca. Se sei un abbonato a pagamento, potresti avere accesso alla Protezione telefono rubato, che ti offre una copertura per il tuo telefono smarrito.

Conclusioni

Se non hai installato alcuna app di monitoraggio del telefono sul tuo iPhone, non tutto è perduto. Potresti riuscire a trovare il tuo iPhone chiedendo in giro o facendo una ricerca fisica nella zona in cui lo hai perso. Potresti anche provare a chiamare il tuo iPhone o inviare un messaggio di testo per vedere se qualcuno lo ha trovato. In ogni caso, è importante che tu agisca rapidamente per limitare i danni.

Se hai informazioni sensibili o dati personali sul tuo iPhone, potresti voler prendere in considerazione la possibilità di bloccare il dispositivo per impedire a chiunque di accedervi. In conclusione, se hai perso il tuo iPhone, ci sono molte opzioni disponibili per recuperarlo. Se hai installato un’app di monitoraggio del telefono di terze parti come Life360, potresti riuscire a individuare la posizione del tuo iPhone.

In ogni caso, è importante agire rapidamente per aumentare le possibilità di recuperare il tuo iPhone. È sempre una buona idea prendere misure preventive per evitare di perdere il tuo iPhone in futuro. Puoi installare un’app di monitoraggio del telefono come precauzione, in modo da poter individuare il tuo dispositivo in caso di smarrimento. Puoi attivare la funzione “Trova il mio iPhone” di Apple per tracciare la posizione del tuo dispositivo e bloccarlo in caso di smarrimento.