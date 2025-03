Come trovare foto e video in Google Photos: trucchi utili per massimizzare la ricerca

Gestire una collezione di fotografie e video sul tuo smartphone è diventato oggi un processo semplice grazie a Google Photos. Con pochi clic, puoi caricare automaticamente i tuoi ricordi nel cloud, senza preoccuparti di perdere nulla. Ma cosa succede quando la tua galleria si riempie a dismisura? La ricerca specifica tra migliaia di immagini può diventare complessa. Ecco come puoi trovare facilmente ciò che cerchi all'interno di Google Photos.

Cercare per persone e animali domestici

Uno dei vantaggi di Google Photos è il suo sistema di riconoscimento facciale, che ti consente di individuare rapidamente foto di persone e animali. Quando accedi a Google Photos, puoi cercare tramite il campo di ricerca in cima all'interfaccia o utilizzare il collegamento "Persone e animali" nel pannello di navigazione a sinistra.

Nell'app mobile, è possibile fare affidamento sull'icona di ricerca in basso a destra nello schermo. Se non hai mai identificato una persona precedentemente, dovrai fornirgli una mano. Assicurati che il raggruppamento facciale sia attivato; questo è generalmente abilitato in automatico. Nel web, clicca sull'icona a forma di ingranaggio, seleziona "Raggruppa volti simili" e attiva "Gruppi di volti". Sull'app, fai clic sulla tua icona personale nell'angolo in alto a destra, e cerca sotto "Impostazioni foto" > "Preferenze" > "Raggruppa volti simili".

Quando desideri identificare qualcuno in una foto, selezionala per visualizzarla a schermo intero. Nella versione web, puoi vedere un riquadro laterale con i volti rilevati e i nomi delle persone già identificate. Se non lo vedi, clicca sull'icona delle informazioni. Nell'app mobile, tocca i tre puntini nell'angolo in alto a destra per visualizzare i volti rilevati nella parte inferiore dello schermo. Se incontri facce non ancora nominate, puoi facilmente categorizzarle: clicca sulla miniatura del volto per visualizzare tutte le foto che lo ritraggono e seleziona "Aggiungi un nome" per completare il processo.

Purtroppo, non sempre Google Photos riconoscerà un volto in una foto, e non esiste attualmente un metodo per segnalare manualmente la presenza di un volto non riconosciuto.

Cercare per località

Un altro metodo efficace per trovare immagini è utilizzare la funzione di ricerca per località. Google Photos memorizza automaticamente i dati di geolocalizzazione delle foto, rendendo la ricerca così semplice. È sufficiente digitare il luogo di interesse nella barra di ricerca, che può includere paesi, città, paesi e praticamente qualsiasi luogo registrato su Google Maps.

Per visualizzare tutti i luoghi contrassegnati nel corso degli anni, seleziona "Luoghi" nel menu di navigazione a sinistra sulla versione web, o utilizza l'icona delle collezioni sull'app mobile. È importante sapere che, sebbene la maggior parte dei dispositivi registri la posizione in automatico, puoi sempre aggiungere o modificare la localizzazione di una foto. Su web, apri il pannello informazioni accanto all'immagine in modalità schermo intero e clicca su "Aggiungi posizione". Sull'app mobile, scorri fino a vedere "Posizione" e fai clic sull'icona a matita.

C’è anche la possibilità di cercare in base alla data. Scorrendo nella tua libreria, vedrai l’elenco degli anni a destra: scegli un anno per “saltare” a quel periodo. Puoi anche inserire un periodo specifico nel campo di ricerca, usando un anno, un mese specifico, o anche una data esatta. Ricerche per stagione sono valide: ad esempio, puoi digitare "estate 2023" o "inverno 2024".

Cercare per soggetto

La funzione di intelligenza artificiale di Google Photos è talmente avanzata da identificare diversi soggetti nelle tue foto. Se non ti rendi conto di quante foto hai scattato di un certo tipo, come il cibo, prova a digitare il termine "cibo" nella barra di ricerca. Google Photos sarà in grado di recuperare quanto richiesto, da spiagge a persone che sciano, semplicemente identificando i soggetti.

Tuttavia, l'AI non è ancora in grado di gestire ricerche multiple contemporaneamente. Ciò significa che è meglio concentrarsi su un solo termine di ricerca alla volta; per esempio, non puoi cercare "gatti e cani" insieme, ma puoi farlo separatamente per ognuno.

Quindi, grazie a questi strumenti e filtri, la tua esperienza con Google Photos diventa più fluida e mirata. Con un po’ di pratica, riesci a navigare agevolmente nella tua vasta collezione di ricordi.