Come scoprire se il tuo account WhatsApp è a rischio di accesso non autorizzato

WhatsApp si conferma come una delle applicazioni di messaggistica più diffuse al mondo, ma la sua popolarità la rende anche un obiettivo ambito per gli hacker. Spesso l'accesso non autorizzato non arriva da lontano, ma può provenire da persone a noi vicine, come amici, colleghi o partner che potrebbero avere maneggiato il nostro telefono. Se hai il sospetto che qualcuno stia spiando il tuo account, è fondamentale sapere come agire. Continuando a leggere, vedremo i segnali da tenere d'occhio e le misure da adottare per salvaguardare la tua privacy.

Segnali di compromissione dell’account

Non è insolito riscontrare sintomi che indicano un probabile accesso non autorizzato al proprio account WhatsApp. Uno dei segnali più evidenti è l’uso inconsueto del servizio, come le disconnessioni frequenti. Se noti che ti disconnetti spesso dall'app, potrebbe significare che qualcun altro sta utilizzando il tuo numero di telefono per accedere all'account. Un altro campanello d'allarme è rappresentato dallo stato online: chiudi WhatsApp e attendi qualche minuto. Se, mentre un amico controlla, il tuo ultimo accesso appare attivo, è chiaro che qualcuno sta accedendo al tuo profilo senza il tuo consenso.

In aggiunta, fai attenzione ai messaggi sospetti: se noti invii di messaggi che non ricordi di aver inviato o risposte a conversazioni che non hai mai avviato, è probabile che il tuo account sia compromesso. Inoltre, potresti trovarti con chat scomparse o partecipazioni a gruppi di cui non eri a conoscenza. Non dimenticare di verificare anche le chiamate effettuate e ricevute su WhatsApp, poiché anomalie potrebbero rivelare ulteriori accessi non autorizzati.

Come affrontare un accesso non autorizzato

Se riconosci anche solo uno di questi segnali, è consigliabile prima di tutto chiedere a chi ha accesso al tuo telefono se ha utilizzato WhatsApp di recente. Se la risposta è negativa e sospetti di essere stato spiato, è tempo di agire.

Il primo passo consiste nel controllare le impostazioni di privacy. Accedi a Impostazioni > Privacy > Posizione in tempo reale: se trovi nomi che non dovrebbero essere presenti, significa che stanno monitorando la tua posizione. Assicurati di annullare la condivisione con quelle persone. Il secondo passaggio è visitare Impostazioni > Dispositivi collegati: qui controlla l’elenco degli accessi. Se vedi dispositivi o accessi web che non riconosci, è fondamentale scollegarli immediatamente per proteggere la tua privacy.

Proteggere il proprio account da potenziali attacchi

Non sottovalutare la possibilità di attacchi da hacker esterni, piuttosto che da conoscenti. Per migliorare la sicurezza del tuo account, è opportuno attivare la verifica in due passaggi. Visita Impostazioni > Account > Verifica in due passaggi per attivare questa funzione che richiederà un PIN ogni volta che si tenta di accedere da un dispositivo non autorizzato.

Assicurati anche di rimuovere eventuali app sospette dal tuo dispositivo, in particolare se utilizzi Android. Gli hacker possono infiltrarsi nel tuo telefono tramite file APK o cliccando su link ingannevoli. Vai su Impostazioni > App > Tutte le app e rimuovi quelle che non conosci o di cui non hai bisogno. Non dimenticare di eseguire anche una scansione tramite Play Protect, accedendo a Play Store > immagine profilo > Play Protect > Analizza.

Opzioni in caso di gravi problemi di sicurezza

Se nessuna delle precedenti soluzioni risolve il problema, si consiglia di contattare il supporto tecnico di WhatsApp. Accedi a Impostazioni > Aiuto > Centro assistenza, aspetta il caricamento e usa il pulsante verde per contattare l'assistenza e spiegare il tuo problema. In alternativa, puoi decidere di eliminare temporaneamente il tuo account tramite Impostazioni > Account > Elimina account. Questa operazione disconnetterà il tuo profilo da ogni dispositivo e ti permetterà di registrarti nuovamente, ma ricorda che perderai tutte le chat.

Misure preventive per il futuro

Se la compromissione del tuo account è avvenuta a causa di un conoscente, è consigliabile adottare precauzioni più rigide. Proteggere il dispositivo con una password alfanumerica ridurrà il rischio di accessi non autorizzati. Inoltre, stai attento a potenziali truffe o messaggi ingannevoli riguardanti codici sconto o file sospetti. È fondamentale sempre mantenere un atteggiamento critico riguardo ai messaggi ricevuti su WhatsApp e proteggere i tuoi dati con cautela.

Esplora ulteriormente

Se desideri approfondire ulteriormente queste tematiche, su Macitynet troverai un'ampia gamma di guide e tutorial dedicati a dispositivi iOS, Mac e altro ancora. Clicca sul tipo di dispositivo che ti interessa e scopri tanti articoli utili per migliorare la tua esperienza digitale anche in questo 2025. La sicurezza online non è mai stata così importante, e avere accesso a risorse adeguate può fare la differenza.