Come scaricare foto e video da Facebook ed Instagram con Ingramer

Come scaricare foto e video da Facebook ed Instagram? Questo tipo di operazione è tutt’altro che rara e, per molti utenti, può essere una vera e propria necessità.

I social network che utilizziamo tutti i giorni infatti, tendono a non essere piattaforme del tutto sicure. Non solo: per tutelare la propria privacy, molti utenti pensano a cancellare i propri account. Questi però, che si tratti di Facebook o Instagram, sono ricchi di foto, video e ricordi ai quali non si vorrebbe rinunciare. Attacchi hacker e, più genericamente, la natura mutevole del Web può trasmettere un senso di insicurezza. Dunque, poter avere a disposizione le foto direttamente in locale è un’operazione tutt’altro che inutile.

In questo articolo andremo ad analizzare proprio un servizio che permette di poter scaricare questi contenuti in locale, al fine di poterli conservare al meglio.

Scaricare foto e video da Facebook con Ingramer

Ingramer è un Facebook downloader, capace però di agire anche su altre piattaforme come Instagram, Twitter e Twitch.

Per intervenire sul contenuto scaricandolo, è necessario ottenere il link corrispondente sulla piattaforma interessata. Nel caso di Facebook, per esempio, è necessario selezionare la voce Condividi sotto il post e poi scegliere Copia collegamento. Nel caso si intenda agire direttamente da browser web, è possibile cliccare direttamente sui tre puntini presenti in alto a destra del contenuto, selezionare Incorpora contenuto e poi selezionare il link presente sotto URL del post.

Fatto ciò, basta incollare l’URL ottenuto nell’apposito spazio su Ingramer. Dopo aver scelto in quale cartella effettuare il download del video o della immagine, basta dare conferma per ottenere il file interessato. Ovviamente, a seconda del tipo di file e delle sue dimensioni, lo scaricamento può durare da pochi secondi a svariati minuti.

Utilizzi interessanti di Ingramer

Al di là del semplice salvataggio dei propri contenuti, Ingramer si dimostra utile anche in altri contesti. Per esempio, si tratta di un ottimo modo per scaricare un contenuto video di Twitch, per poi poterlo vedere con tutta calma senza per forza dover avere accesso alla rete (dunque, risparmiando potenzialmente la banda di una connessione).

Da Twitter poi, è possibile intervenire scaricando GIF, mentre su Instagram si possono scaricare svariate foto, magari perché si è deciso di stamparle e di creare un vero e proprio album fotografico.

Una piattaforma che offre tante altre risorse interessanti

I downloader dei diversi social network offerti da Ingramer sono solo uno dei tanti strumenti offerti da questa piattaforma.

Per esempio, questa offre un servizio di messaggi diretti automatizzati per Instagram. Attraverso questo è possibile interagire con i follower appena iscritti con un caloroso messaggio di benvenuto. La possibilità di automatizzare le risposte su questa piattaforma è ideale per chi ha un numero elevato di follower e ha difficoltà a gestire gli stessi.

Sotto questo punto di vista, va anche citato Ingramer Post Planner, un interessante sistema di automatizzazione di pubblicazione su Instagram. Un generatore di hashtag, uno strumento per analizzare i profili e tanti altri tool sono preziosi strumenti per chiunque lavora abitualmente sui social network.