Sei su Google Play, hai trovato l’app perfetta che risolve una tua particolare esigenza e vorresti installarla a tutti i costi ma purtroppo non è disponibile in Italia: è tutto perduto? Per fortuna no!

In questa guida, vedremo come scaricare app Android non disponibili in Italia con dei semplici sistemi che ci consentiranno di poter scaricare e utilizzare praticamente qualsiasi app.

Come scaricare app Android utilizzando una VPN

Il metodo più comune per scaricare app Android è tramite il Play Store. Se l’app che stai cercando non è disponibile in Italia, non devi preoccuparti. Esiste un’alternativa per scaricarla direttamente dal Play Store utilizzando un servizio VPN. Ecco come puoi farlo:

Installa una VPN dal Play Store. Ti consigliamo di utilizzare Proton VPN, poiché è gratuito e affidabile. Apri l’app VPN una volta installata e tocca qualsiasi paese di tua scelta. Questo ti consente di selezionare la regione a cui vuoi connetterti. Ad esempio, se l’app che desideri scaricare è disponibile negli Stati Uniti, seleziona Stati Uniti. Seleziona il pulsante Connetti accanto a qualsiasi server gratuito e tocca OK quando richiesto. Ciò consente al tuo telefono di connettersi a una VPN. Il tuo telefono è ora connesso a una VPN con la posizione impostata negli Stati Uniti. Apri l’app Impostazioni sul tuo dispositivo e vai alla sezione App. Tocca Visualizza tutte le app e scorri verso il basso per selezionare Google Play Store. Vai alla scheda “Archiviazione e cache” e seleziona Cancella cache. Torna alla schermata precedente e seleziona Forza arresto. Tocca OK quando richiesto. Apri il Play Store sul tuo telefono Android e usa la barra di ricerca in alto per cercare l’app che desideri scaricare.. L’app dovrebbe ora essere visualizzata con la possibilità di scaricarla. Tocca il pulsante Installa accanto all’app.

Dopo aver scaricato le app di tua scelta, puoi disattivare la connessione VPN accedendo all’app VPN.

Come scaricare app Android utilizzando il suo file APK

Se non riesci a scaricare le app di tua scelta tramite il Play Store, o se l’app che stai tentando di scaricare non è presente sul Play Store, puoi scaricare un file APK e installarlo manualmente. Ecco come puoi farlo:

Apri il browser sul tuo telefono Android e utilizza la barra degli indirizzi per accedere a APKMirror. In alternativa, puoi utilizzare il pulsante in basso se stai visualizzando questo articolo sul tuo telefono. Utilizza il pulsante di ricerca per cercare l’app che desideri scaricare. Verrà visualizzato un elenco di risultati per il termine di ricerca. Tocca la versione pertinente dell’app che desideri scaricare, quindi seleziona “Vedi download disponibili“. Trova l’ultima versione dell’app e tocca il pulsante di download. Il download dovrebbe ora iniziare. Una volta scaricato l’APK, toccalo per installare l’app. L’app limitata al paese verrà ora installata sul tuo smartphone Android.

Puoi anche utilizzare questo metodo per ottenere giochi non disponibili nel tuo paese.

App store di terze parti

Google Play Store è l’app store predefinito su Android ma ci sono altri app store di terze parti che puoi utilizzare per installare app. Questi app store sono utili per scaricare app non disponibili in Italia. Ecco come puoi utilizzare un app store di terze parti come Aptoide per scaricare app con limitazioni di posizione:

Visita Aptoide sul browser del tuo telefono Android utilizzando il link sottostante. Scarica l’APK sul tuo telefono. Installa il file APK toccandolo. L’app store Aptoide verrà ora installato sul tuo telefono. Apri Aptoide e cerca le app che desideri installare.

Dovresti essere in grado di vedere tutte le app senza alcuna restrizione.

Conclusioni su come scaricare app per Android

In conclusione, scaricare app Android non disponibili in Italia può essere una procedura impegnativa, ma ci sono diverse soluzioni disponibili per aggirare le restrizioni geografiche. Una delle opzioni è utilizzare una VPN per connettersi a un server in una regione in cui l’app è disponibile. Ciò consente di accedere al Play Store in quella regione e scaricare l’app desiderata.

Bisogna però scegliere una VPN affidabile e di alta qualità per garantire la sicurezza e la privacy dei dati. Un’altra opzione è scaricare il file APK dell’app da siti web di terze parti come APKMirror. Attenzione però ai rischi associati a questo metodo e verificare che il sito sia affidabile prima di scaricare l’APK. Ci sono anche app store di terze parti come Aptoide che consentono di scaricare app non disponibili in Italia.