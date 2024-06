Come passare i dati dal disco rigido di un Mac su Windows

Se non sai come fare, spostare uno o più file da Mac su Windows non è qualcosa di semplice.

Sebbene tu possa utilizzare servizi cloud, capaci di facilitare la condivisione dei file, se la quantità di dati è elevata, questo processo può risultare molto scomodo. Il tutto senza considerare che, alcuni formati disponibili su macOS, sono a dir poco indigesti sul sistema operativo di Microsoft.

Ma se hai intenzione di passare i dati di un intero disco rigido del Mac? Qui la situazione si complica ulteriormente, visto che i due sistemi operativi non sono compatibili tra loro. In questa guida cercheremo di spiegarti come compiere questa sorta di “trasloco” con una procedura rapida e soddisfacente.

Da Mac a Windows: questione compatibilità

I file Mac non sono compatibili con Windows perché questi sistemi operativi utilizzano dei file system diversi. macOS adotta file system HFS+ e APFS, mentre la controparte utilizza NTFS. Tuttavia, entrambi i sistemi operativi supportano FAT32 ed ExFAT. E questo è già un piccolo punto di partenza.

La maggior parte dei dispositivi di archiviazione esterni come chiavette USB e unità esterne sono formattate utilizzando il file system ExFAT. Sfruttando questo standard, puoi accedere a un punto di congiunzione tra i due ecosistemi, con conseguenti vantaggi se vuoie leggere e trasferire file tra le due piattaforme.

Un altro vantaggio dell'utilizzo di ExFAT è il suo file system versatile in grado di gestire file di dimensioni maggiori. Ciò lo rende adatto per il trasferimento di file multimediali anche alquanto voluminosi, senza per forza sacrificare la qualità degli stessi con la conversione in altri formati. Ciò è particolarmente utile quando si ha a che fare con file MOV, che tendono ad avere file di grandi dimensioni sul tuo Mac.

Aspetti da non trascurare

Il motivo per fare un salto così importante può essere di diversa natura.

Forse hai acquistato un nuovo PC Windows e hai deciso di abbandonare il tuo vecchio Mac. O forse, più semplicemente, vuoi avere un backup dei tuoi dati conservati su macOS anche su un altro sistema operativo. Forse il tuo Mac non funziona bene e stai temendo che, a breve, potrebbe lasciarti. In questo senso, una copia di riserva dei file più preziosi e quasi d’obbligo.

A prescindere dal motivo, tieni presente questi fatti prima di procedere.

Compatibilità dei file delle app macOS : particolari file delle applicazioni macOS come Pages e Keynote di solito non vengono caricati automaticamente su Windows;

: particolari file delle applicazioni macOS come e di solito non vengono caricati automaticamente su Windows; Compatibilità del file system APFS: l'APFS (Apple File System) utilizzato dai Mac non è per sua natura compatibile con i computer basati su Windows. Ciò a volte porta a problemi durante il ripristino dei dati da un disco rigido del Mac a un PC Windows;

l'APFS (Apple File System) utilizzato dai Mac non è per sua natura compatibile con i computer basati su Windows. Ciò a volte porta a problemi durante il ripristino dei dati da un disco rigido del Mac a un PC Windows; Incompatibilità con le docking station : se hai a che fare con i Mac più recenti dotati di una memoria SSD interna, non puoi utilizzare una docking station per recuperare i file;

: se hai a che fare con i Mac più recenti dotati di una interna, non puoi utilizzare una docking station per recuperare i file; Riconoscimento dei dischi rigidi: a volte, i PC Windows non riescono a riconoscere un disco rigido del Mac a causa di una formattazione errata o di altri problemi di compatibilità.

Con questa premessa, possiamo procedere con il passaggio di dati da un disco rigido del Mac al PC Windows. Ecco le varie tecniche a disposizione.

1- App di terze parti

Se non vuoi perderti in passaggi complicati, puoi scegliere app di terze parti per rendere il tutto molto più semplice. In questo contesto, uno strumento come Disk Drill, può esserti davvero molto utile.

Dopo aver scaricato e installato il software in questione procedi in questo modo:

Collega la memoria del Mac al PC, ignorando le eventuali richieste di formattazione ;

; Avvia Disk Drill e vai su Data Recovery - Storage devices ;

- ; Trova e seleziona l'unità in Device/Disk e fai clic su Search for lost data ;

e fai clic su ; Attendi che l'app completi la scansione e clicca su Review found items ;

; Seleziona i file che desideri recuperare selezionandoli per categoria (se intendi recuperare file specifici, sfrutta il filtro nella barra laterale di sinistra o cerca un file o una cartella particolare. Passa il puntatore del mouse accanto a un file e fai clic sul pulsante a forma di occhio che appare per ottenere l'anteprima dello stesso);

(se intendi recuperare file specifici, sfrutta il filtro nella barra laterale di sinistra o cerca un file o una cartella particolare. Passa il puntatore del mouse accanto a un file e fai clic sul che appare per ottenere l'anteprima dello stesso); Dopo aver visualizzato in anteprima e selezionato tutti i file che desideri ripristinare, clicca su Recover ;

; Ora vai nella cartella in cui desideri salvare i file recuperati sul tuo PC e seleziona Next per ripristinare i file del Mac in ambiente Windows.

2- Utilizza un disco rigido esterno/unità USB formattato in modo corretto

Per passare file da Mac a PC Windows puoi anche affidarti a un disco rigido esterno che funga da “campo neutro” tra i due ecosistemi. Per agire in questo modo, però, dovrai preparare il supporto a tale scopo.

L’unità deve essere formattata correttamente, dunque essere exFAT o FAT32, come già accennato all’inizio dell’articolo. Anche se hai a disposizione uno di questi due formati, il consiglio è di formattare comunque il supporto.

Per agire sotto questo punto di vista

Collega l'unità esterna al tuo Mac;

Avvia Utility Disco ;

; Individua e seleziona il nome del tuo disco esterno;

Clicca sulla voce Cancella ;

; Fai clic su Cancella partizione ;

; A questo punto apparirà una nuova finestra che richiede il nome e il formato che desideri: digita un nome a piacimento e seleziona il formato exFAT ;

; Clicca su tale formato e seleziona la Mappa partizioni GUID ;

; Fai clic su Cancella per avviare la formattazione dell'unità esterna.

A format completato, puoi creare una nuova cartella sul supporto. Dunque Seleziona File - Nuova cartella. Digita un nome qualsiasi per la stessa. Copia i file che desideri recuperare da Mac a PC nella nuova cartella.

Una volta terminata l'esportazione dei file nell'unità esterna, fai clic sull'icona Espelli e scollega l'unità dal Mac. Così facendo, potrai collegare l’unità al PC Windows e copiare i file desiderati.

3- Utilizza le funzioni integrate

Condivisione file è una funzionalità del Mac che puoi utilizzare per raggiungere il tuo scopo. Ciò semplifica il trasferimento di file dal tuo Mac al PC Windows, a patto che i due dispositivi si trovino sulla stessa rete.

Prima di iniziare devi anche accertarti di aver configurato in modo adeguato il tuo Mac, avendo a portata di mano il suo indirizzo IP.

Fatto ciò, puoi agire con Condivisione file in questo modo:

Dal tuo PC Windows apri Esplora file;

Digita “ \\ “ seguito dall’indirizzo IP del Mac che hai individuato in precedenza e premi Invio;

Ora apparirà una nuova finestra in cui dovrai digitare nome utente e password del Mac: inserisci tali dati e premi Invio;

Così facendo vedrai tutte le cartelle che hai selezionato per la condivisione in precedenza sullo schermo del tuo PC. Dunque puoi selezionare una di esse e, con il tasto destro del mouse, scegliere Connetti unità di rete. Scegli una lettera per definire l’unità e poi seleziona la spunta di fianco a Riconnetti all’accesso.

Con quest’ultima voce permetti al PC di accedere alle cartelle sempre, ogni volta che hai i due dispositivi accesi in contemporanea.

4- Servizi cloud

Come già accennato, anche i servizi cloud possono aiutarti nel passare i file da un sistema operativo all’altro. La maggior parte di piattaforme che operano in questo settore, tra l’altro, offrono client che funzionano su entrambi gli OS.

Anche nel caso non esista un client per macOS, comunque, puoi agire in modo ancora più semplice, ovvero attraverso sito Web. A tal proposito hai la più totale libertà di scelta, con servizi gratuiti come Dropbox, Google Drive e OneDrive che risultano ideali per questo tipo di scopo.