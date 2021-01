Come rinnovare l’indirizzo IP di un Mac | Guida

Un indirizzo IP (Internet Protocol) è un numero che identifica ogni computer connesso ad una rete. Quando ti connetti a internet o a una rete IP, il tuo dispositivo necessita di un indirizzo IP che può essere fornito in maniera automatica o manuale. I Mac utilizzano il server DHCP (cioè Dynamic Host Configuration Protocol o protocollo di configurazione IP dinamica) per attuare la configurazione IP necessaria a stabilire una connessione con una rete locale. Se hai problemi di connessione, però, talvolta può risultare utile rinnovare l’indirizzo IP del tuo dispositivo.

Il rinnovo dell’indirizzo IP non aiuta solo a risolvere problemi di connessione ma anche altri problemi minori. Quando si procede con il rinnovo dell’indirizzo IP il Mac chiederà al server DHCP un nuovo indirizzo IP per poi procedere alla connessione. Ma come rinnovare l’indirizzo IP di un Mac? In questa guida ti spieghiamo come fare.

Rinnovare l’indirizzo IP di un Mac

Per rinnovare l’indirizzo IP di un Mac devi accedere alle Impostazioni di Rete. Per trovare queste impostazioni fai clic sull’icona “Apple” nell’angolo superiore destro della barra dei menu e selezionare “Preferenze di sistema“. Nella finestra che si apre fai clic sulla funzione “Rete”

Ti si aprirà una scheda con diverse opzioni. Nell’elenco che trovi a sinistra seleziona il servizio di rete per cui è necessario rinnovare l’indirizzo IP e fai clic sul pulsante “Avanzate” che si trova in basso. Questi suggerimenti funzionano sia che tu usi una connessione cablata (Ethernet) che una rete wireless (Wi-Fi). La schermata successiva si apre sulla scheda Wi-Fi, ma per rinnovare l’indirizzo IP dovrai selezionare l’opzione “TCP/IP” che si trova destra della scheda Wi-Fi.

A questo punto dovrai fare clic sul pulsante “Rinnova DHCP assegnato” e poi, una volta completato il rinnovo, dovrai cliccare sul tasto “OK” che si trova in basso a destra.

Seguendo tutti questi passaggi indicherai al Mac di ottenere nuove informazioni di routing dal server DHCP. Il rinnovo dell’indirizzo IP potrebbe migliorare la connettività del Mac, specialmente se di recente hai modificato le impostazioni del router.

Fonte HowToGeek