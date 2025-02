Come nascondere le conversazioni frequenti su WhatsApp: guida pratica per iOS e Android

La privacy è uno degli aspetti più apprezzati dagli utenti di WhatsApp nel tempo, sempre in evoluzione con nuove funzionalità. Questa app di messaggistica offre diversi modi per proteggere le conversazioni e garantire la sicurezza degli utenti. In questo articolo, esploreremo un trucco semplice ma efficace per nascondere i contatti con cui chatta più spesso, evitando che siano visibili nella lista dei contatti recenti.

Nascondere i contatti frequenti su WhatsApp per iOS

Gli utenti di dispositivi Apple possono facilmente proteggere la propria privacy su WhatsApp seguendo alcuni semplici passaggi. Ecco come procedere:

Aprire WhatsApp: Avvia l'app sul proprio iPhone. Selezionare la chat: Dalla lista delle chat, individuare e selezionare la conversazione che si desidera nascondere. Accesso alle informazioni del contatto: Toccare l'icona con la lettera "i" accanto al nome del contatto per accedere alle informazioni dettagliate. Modifica: In alto a destra, toccare “Modifica” per procedere con le modifiche necessarie. Copiare il numero: Copiare il numero di telefono del contatto e incollarlo nella sezione “Note” del telefono. Questo passaggio consente di conservare il numero in modo sicuro. Salvare le modifiche: Toccare “Fine” per chiudere la modifica.

Una volta completati questi passaggi, il contatto scomparirà dalla sezione “Contattati di frequente” su WhatsApp. Questo trucco permette di mantenere il numero a disposizione senza che la conversazione appaia tra le più viste. La protezione della privacy è così garantita.

Nascondere i contatti frequenti su WhatsApp per Android

Anche per gli utenti Android c'è una soluzione analoga, con passaggi che potrebbero risultare leggermente diversi. Ecco cosa fare:

Aprire WhatsApp: Lanciate l'app sul vostro dispositivo Android. Cercare la chat: Trova la conversazione che desideri nascondere. Accedere alle informazioni: Toccare sull'immagine del profilo del contatto per accedere alle informazioni relative alla chat. Visualizzazione dettagli: Selezionare l'icona per visualizzare i dettagli del contatto. Modifica: Toccate i tre puntini verticali in alto a destra e scegliete “Modifica”. Copiare e salvare: Copiate il numero di telefono del contatto e incollatelo nella sezione “Note” del dispositivo. Non dimenticate di salvare le modifiche toccando su “Fine”.

Anche in questo caso, il contatto scomparirà dall’elenco dei frequentatori, rendendo la lista delle chat decisamente più discreta.

Un metodo semplice e reversibile

Questa tecnica si rivela particolarmente utile per coloro che desiderano mantenere un alto livello di privacy su WhatsApp, senza ricorrere a misure drastiche come la cancellazione delle chat o il blocco dei contatti. Se in futuro doveste cambiare idea e desiderare di visualizzare nuovamente i contatti nascosti, sarà un'operazione molto semplice ripristinare la situazione iniziale. Con pochi e facili passaggi, la vostra privacy sarà al sicuro.