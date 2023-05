Come modificare le foto ProRaw su iPhone

Se sei un appassionato di fotografia, saprai che scattare una foto in formato RAW è solo metà del viaggio. La vera magia avviene durante la fase di post-produzione, quando è possibile modificare l’immagine e trasformarla in qualcosa di unico e condivisibile. In questo articolo, ti insegneremo come modificare le tue foto ProRAW su iPhone, sfruttando al meglio le potenzialità di questo formato di immagine di alta qualità. Scoprirai i migliori strumenti e tecniche per migliorare i colori, la luminosità, il contrasto e la nitidezza delle tue foto, ottenendo risultati sorprendenti. Quindi, preparati a trasformare le tue foto ProRAW in opere d’arte con il tuo iPhone.

Che cosa sono i file ProRAW

I file ProRAW sono un formato di file immagine sviluppato da Apple Inc. per i suoi dispositivi iOS. Questo formato di file è stato introdotto per la prima volta con l’uscita dei modelli di iPhone 12 Pro e iPhone 12 Pro Max. Il formato ProRAW combina le funzionalità avanzate della fotocamera del dispositivo con la flessibilità di un formato RAW. Ciò significa che i fotografi possono catturare immagini con una gamma dinamica più ampia e una maggiore profondità di colore rispetto ai formati di file immagine tradizionali come il JPEG.

I file ProRAW sono in realtà una combinazione di dati RAW e dati di elaborazione dell’immagine. Ciò significa che quando si scatta una foto in formato ProRAW, i dati del sensore dell’immagine vengono salvati insieme ai dati di elaborazione dell’immagine, come le impostazioni di esposizione e di bilanciamento del bianco. Questi file ProRAW sono compatibili con le tecnologie Apple come il deep fusion e il neural engine, che permettono di migliorare la qualità dell’immagine attraverso l’utilizzo dell’intelligenza artificiale.

I file ProRAW sono stati progettati per fornire ai fotografi la massima flessibilità durante la post-produzione. Ciò significa che i fotografi possono regolare l’esposizione, il bilanciamento del bianco e altri parametri dell’immagine senza perdere la qualità dell’immagine originale.

Modifica e condivisione di una foto ProRAW con Apple Foto

Per modificare i file ProRAW DNG non è necessario scaricare un’app separata: l’app Foto di Apple è in grado di gestirli. Sebbene un’app di terze parti offra maggior controllo, l’app di Apple è sufficiente per le funzioni di base come aumentare l’esposizione. Per aprire l’immagine RAW in questione, toccare il pulsante “Modifica” in alto a destra dello schermo. Se l’immagine è già visibile nella galleria dell’app della fotocamera, le opzioni di modifica appariranno nella parte inferiore dello schermo.

Scorrere le opzioni di regolazione sotto l’immagine e selezionare gli strumenti desiderati. Se si desidera applicare un filtro, è possibile toccare l’icona del filtro a tre anelli nella parte inferiore dello schermo. È importante notare che questo non deve essere confuso con gli stili fotografici di Apple, che sono “integrati” nel processo di acquisizione. Se si desidera ruotare l’immagine, è possibile utilizzare lo strumento di ritaglio, che si trova nell’icona in basso a destra del riquadro di modifica.

Per salvare le modifiche, toccare il pulsante “Fine” in basso a destra dello schermo. Non è possibile salvare l’immagine come un file separato. È comunque possibile ripristinare le modifiche all’originale aprendo nuovamente l’immagine nell’app Foto, toccando l’icona del menu a tre punti in alto a destra e selezionando la voce “Ripristina originale“.

Salvare, condividere e esportare l’immagine con Apple Foto

Una volta effettuate le modifiche al file RAW, è possibile utilizzare le funzioni di condivisione dell’app Foto per esportare una versione JPEG dell’immagine modificata. Questa immagine può essere condivisa tramite e-mail o social media. Per esportare l’immagine, toccare il pulsante “Fine” per salvare le modifiche apportate. Quindi, toccare il pulsante “Condividi” situato in basso a sinistra dello schermo. Si aprirà una finestra di dialogo che mostrerà le opzioni di condivisione disponibili.

Se si desidera inviare l’immagine per e-mail, selezionare l’icona della posta elettronica e inserire l’indirizzo e-mail del destinatario. Se invece si vuole condividere l’immagine su Instagram, selezionare l’icona di Instagram e seguire le istruzioni per pubblicare l’immagine modificata. In alternativa, se si desidera salvare l’immagine sul proprio dispositivo, selezionare l’icona “Salva immagine” e scegliere una posizione di archiviazione. Se si possiede una cornice digitale compatibile, è possibile trasferire l’immagine su di essa condividendola tramite Bluetooth.

Come esportare un file ProRAW dal tuo iPhone

Se desideri esportare l’immagine RAW originale dalla tua app Foto dopo aver apportato modifiche, il processo può risultare un po’ complicato. Inizialmente, non è possibile condividere facilmente il file DNG originale, tranne se stai utilizzando AirDrop su un Mac. In tal caso, è possibile inviare sia il file originale che un JPEG con le modifiche apportate.

Per farlo, segui questi passaggi:

Accedi all’app Foto e individua la foto che desideri esportare. Tocca l’icona di condivisione/esportazione in basso a sinistra e seleziona “Opzioni” nella parte superiore dello schermo. Attiva “Tutti i dati delle foto” e premi “Fatto“. Tocca l’icona di AirDrop sotto l’immagine e seleziona la tua destinazione. Se stai utilizzando un Mac, tocca “Accetta” e salva nei download quando richiesto. Ciò creerà una cartella in Download con sia il file DNG originale che il tuo JPEG modificato.

Se non stai utilizzando AirDrop su un Mac e desideri salvare il tuo file DNG in un’altra posizione, dovrai fare una copia del RAW modificato e annullare le modifiche apportate. Segui questi passaggi:

Accedi all’app Foto e individua la foto che desideri esportare. Tocca l’icona del menu a tre punti in alto a destra e seleziona “Duplica“. Tocca nuovamente il menu a tre punti e seleziona “Ripristina originale“. Tocca l’icona di esportazione in basso a sinistra e scegli come desideri inviare il file.

Questi sono i passaggi necessari per esportare il file DNG originale dalla tua app Foto. Tieni presente che il processo può variare a seconda della versione del tuo sistema operativo e dell’app Foto. Se desideri esportare la tua immagine in formato PNG o HEIF anziché in JPEG, devi seguire alcuni passaggi aggiuntivi. È possibile convertire direttamente un DNG non modificato o apportare prima le modifiche in Apple Foto e quindi convertire il JPEG risultante in un PNG o HEIF. Tieni presente che la conversione potrebbe causare una certa compressione dell’immagine.

Ecco cosa devi fare:

Accedi all’app Foto e individua l’immagine che desideri esportare. Tocca l’icona di condivisione/esportazione e scorri verso il basso fino a “Salva su file“. Scegli la cartella in cui desideri salvare l’immagine e tocca “Salva“. Apri l’app File e individua l’immagine che hai appena salvato. Premi a lungo la miniatura dell’immagine e tocca “Azioni rapide“. Seleziona “Converti immagine“. Scegli il formato (JPEG, PNG o HEIF) e la dimensione dell’immagine (Piccola, Media, Grande o Originale). L’immagine convertita verrà salvata nella stessa cartella.

Questi sono i passaggi necessari per esportare la tua immagine in formato PNG o HEIF anziché in JPEG. Tieni presente che la qualità dell’immagine potrebbe essere leggermente compromessa durante la conversione, ma questo dipende dal formato di partenza e dalle impostazioni di conversione che hai scelto.

Come modificare una foto ProRAW con un’app di terze parti

Se preferisci utilizzare un’app di fotoritocco diversa da Apple Foto, non ci sono problemi. Puoi iniziare aprendo l’app Foto o l’app di fotoritocco che desideri utilizzare. Se inizi in Foto, segui questi passaggi:

Trova l’immagine che desideri modificare e tocca l’icona di esportazione/condivisione in basso a sinistra dello schermo. Scorri le icone delle app suggerite appena sotto l’immagine. Se il tuo editor è presente, tocca l’icona per aprire il file nell’app. Se non vedi l’icona dell’app che stai cercando, tocca l’icona “Altro” a tre punti per ulteriori opzioni. Tieni presente che l’esportazione del file RAW in questo modo funzionerà solo se non hai apportato modifiche alla foto nell’app Foto. Se l’hai modificata in precedenza, verrà esportata come JPEG.

Se invece preferisci iniziare nell’app di fotoritocco, segui la procedura dell’app per importare una nuova immagine. Ad esempio, in Snapseed, il mio editor gratuito preferito, è sufficiente aprire l’app, toccare l’icona “+” e scegliere “Apri dal dispositivo“.

Questi sono i passaggi necessari per utilizzare un’app di fotoritocco diversa da Apple Foto per modificare le tue immagini. Tieni presente che il processo potrebbe variare a seconda dell’app di fotoritocco che stai utilizzando.