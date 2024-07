Come gestire in sicurezza la cancellazione di file su Chromebook

Così come avviene con altri sistemi operativi (da Windows a macOS), i Chromebook gestiscono la cancellazione dei file in due fasi distinte.

In un primo momento questi vengono semplicemente “nascosti”, andando a finire nel famoso Cestino. Qui restano fino a una decisione dell’utente (eliminazione definitiva o recupero) oppure per un certo lasso di tempo. Con il secondo passaggio si parla di cancellazione vera e propria.

ChromeOS, sistema operativo dei Chromebook, offre in realtà due distinti file system a cui pensare. Uno è in cloud, nello specifico collegato a Google Drive, mentre l’altro è in locale. Entrambi i sistemi gestiscono i file eliminati, ma lo fanno in modo diverso.

Nota bene: tieni presente che non è prevista alcuna sincronizzazione tra la cartella del cestino per i file locali sul Chromebook e quella su Google Drive: si tratta di spazi separati. In questo articolo ti spieghiamo, a grandi linee, come interagire con il tuo dispositivo per l’eliminazione sicura dei file.

Cancellazione di file su cloud storage

Come già saprai ChromeOS è progettato per essere un sistema operativo online-first e ciò significa che la maggior parte dei dati con cui hai a che fare viene archiviata su Google Drive, incluso tutto ciò che crei in Documenti Google, Fogli e Presentazioni.

A tal proposito esistono diversi modi per eliminare un file. Se hai un file aperto in una di queste app, puoi eliminarlo immediatamente aprendo il menu File e scegliendo Sposta nel cestino. Puoi anche eliminare qualsiasi file da Google Drive facendo clic con il pulsante destro del mouse su di esso e scegliendo Sposta nel cestino.

I file vengono conservati in questa cartella per 30 giorni, dopodiché Google Drive li cancellerà definitivamente. Se desideri cancellarli o recuperarli prima della fine del periodo appena definito, segui il collegamento Cestino nel riquadro di navigazione di Google Drive e procedi in questo modo:

Utilizza i menu a discesa Tipo e Modificato in alto per filtrare l'elenco dei file;

e in alto per filtrare l'elenco dei file; Per visualizzare le opzioni, fai clic sui tre punti a destra del nome del file (puoi anche fare clic con il pulsante destro del mouse su un file, o su un gruppo di essi, per ottenere le stesse opzioni);

a destra del nome del file (puoi anche fare clic con il pulsante destro del mouse su un file, o su un gruppo di essi, per ottenere le stesse opzioni); Scegli la voce Ripristina per riportare il file dove si trovava su Google Drive;

per riportare il file dove si trovava su Google Drive; Adesso seleziona Elimina per sempre per cancellare definitivamente il file. Vedrai anche un collegamento Svuota cestino in alto a destra, che puoi utilizzare per eliminare completamente tutti i file attualmente nella cartella cestino.

Se utilizzi altri servizi di archiviazione cloud con il tuo Chromebook, molto probabilmente hanno cartelle proprie nel cestino: Dropbox, ad esempio, offre un collegamento File eliminati nel riquadro di navigazione a sinistra sul sito Web di Dropbox.

Memoria locale

Il tuo Chromebook, come già accennato, ha anche una parte dei file situati sul computer locale.

Qui puoi, per esempio, salvare documenti o immagini dalla rete. Per poter visualizzare e gestire questo tipo di dati, devi aprire l’app File dal launcher di ChromeOS.

Così facendo vedrai un elenco di file e cartelle nella memoria locale. Per eliminare un file, selezionalo quindi fai clic sull'icona del cestino in alto a destra oppure premi Avvio applicazioni + Backspace (funziona anche Alt - Shift - Backspace). Volendo puoi anche fare clic con il pulsante destro del mouse su un file e selezionare Elimina.

Se sei sicuro di non voler recuperare un file, usa Shift + Launcher + Backspace per cancellarlo permanentemente senza passare dal cestino. Sullo schermo verrà visualizzato un messaggio che ti chiede se sei sicuro che sia l'azione che desideri intraprendere, in caso di conferma il file sarà cancellato per sempre.

Così come avviene da prassi, i file vengono conservati nel cestino per 30 giorni prima di essere cancellati. Per accedere ai file eliminati, fai clic sul collegamento Cestino nel riquadro di navigazione a sinistra dell'app File. A questo punto puoi agire in diversi modi:

Seleziona un file per visualizzare le icone per eliminarlo definitivamente (scegli il simbolo del cestino ) o ripristinarlo (il simbolo dell'orologio ) nella parte superiore dello schermo;

) o ripristinarlo (il ) nella parte superiore dello schermo; Fai clic con il tasto destro del mouse su un file per ottenere le opzioni per eliminare o ripristinare dal cestino;

su un file per ottenere le opzioni per eliminare o ripristinare dal cestino; Puoi anche utilizzare la scorciatoia Avvio applicazioni + Backspace per ripristinare un file o la scorciatoia Maiusc + Avvio applicazioni + Backspace per eliminarlo definitivamente.

Nell'angolo in alto a destra c'è un collegamento Svuota cestino ora e puoi usarlo per cancellare tutti i file nella cartella in una volta sola.