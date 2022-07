Come svuotare il Cestino sui dispositivi Android

A differenza dei computer, i dispositivi Android non presentano un cestino universale in cui archiviare i file eliminati dato che la maggior parte delle app è dotata di un proprio cestino. In Android, quindi, devi svuotare i cestini delle singole applicazioni per liberare spazio di archiviazione del telefono ed eliminare definitivamente i file che non ti servono.

In questa guida tratteremo come svuotare il cestino per Google Foto e File di Google, che sono due delle più popolari app di gestione file per questo sistema operativo. Se utilizzi un’app diversa controlla la cartella “Eliminati di recente”, “Cestino” o diciture simili per trovare e rimuovere i file eliminati.

Come svuotare il Cestino in Google Foto

Per cancellare le foto e i video eliminati nell’app Google Foto devi innanzitutto aprire l’app sul tuo telefono Android, poi segui queste indicazioni:

Nella barra in basso di Google Foto tocca “Libreria”. Nella schermata “Libreria” in alto tocca “Cestino”. Nella pagina “Cestino”, nell’angolo in alto a destra, tocca i tre punti. Dal menu a tre punti seleziona “Svuota cestino“. Nella scheda che si apre scegli “Consenti” per confermare la tua scelta, così Google Foto eliminerà definitivamente tutto dal cestino.

Avvertimento: i file cancellati non possono essere recuperati quindi assicurati di non aver più bisogno degli elementi presenti nel cestino.

Come svuotare il Cestino in File di Google

Se utilizzi File di Google come file manager e desideri eliminare i file dal cestino innanzitutto dovrai avviare l’app File di Google sul telefono, poi segui queste indicazioni:

All’avvio dell’app, nell’angolo in alto a sinistra, tocca il menu dell’hamburger (tre linee orizzontali). Nel menu che si apre seleziona “Cestino”. Nella pagina “Cestino”, vengono visualizzati i file eliminati. Qui, seleziona tutti i tuoi file scegliendo “Tutti gli elementi” e poi in basso tocca “Elimina“. Nella schermata che si apre scegli “Elimina”, così Google eliminerà definitivamente i tuoi file cestinati.

Avviso: non sarai in grado di recuperare i tuoi file una volta eliminati definitivamente, quindi assicurati di non averne più bisogno.

Altri modi per liberare spazio di archiviazione su un telefono Android

Svuotare il cestino delle singole app è solo uno dei tanti modi per liberare spazio nel tuo telefono Android. Puoi recuperare ancora più spazio di archiviazione utilizzando altri metodi come svuotare la cache delle app, ridurre lo spazio di archiviazione di WhatsApp, eliminare i download di filmati, musica e altri contenuti o rimuovendo le app inutili.

Fonte How To Geek