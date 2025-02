Come gestire i contatti su Gmail: aggiungere più destinatari in un colpo solo

Gmail, uno dei servizi di posta elettronica più utilizzati al mondo, offre alcune funzionalità interessanti per semplificare la gestione dei contatti e velocizzare l'invio di email a più destinatari. Questa guida spiega come inserire rapidamente un insieme di indirizzi email nel campo destinatari, evitando la noiosa operazione di aggiungerli uno per uno. Scoprite come creare etichette e sfruttare al meglio il sistema di Google per le vostre comunicazioni.

Creare un'etichetta per i contatti

Il primo passo per ottimizzare l'invio di email è quello di creare un'etichetta in Google Contatti. Questo strumento consente di raggruppare i contatti in modo pratico e veloce. Per iniziare, aprite il browser e accedete a contacts.google.com utilizzando il vostro account Google.

Una volta dentro, dirigetevi verso la barra laterale di sinistra e cercate la sezione Etichette. Qui troverete un'icona "+" che consentirà di creare una nuova etichetta. Cliccate su di essa e assegnate un nome distintivo: questo diventerà il termine che utilizzerete per richiamare rapidamente il gruppo di contatti in futuro.

Adesso, dalla pagina principale dei contatti, selezionate quelli che desiderate aggiungere all'etichetta. Potete farlo spuntando i contatti tramite l'apposito pulsante, oppure aggiungerli manualmente. Nel secondo caso, cliccate sui tre puntini accanto al contatto e scegliete l'etichetta appena creata dal menu che appare.

Creare un'etichetta rende l'organizzazione dei contatti decisamente più intuitiva e vi permetterà di risparmiare un notevole quantitativo di tempo quando dovrete inviare email a più persone.

Inviare un'email di gruppo in modo semplice

Una volta creata l'etichetta e aggiunti i contatti, passiamo al momento dell'invio dell'email. Per farlo, accedete a Gmail recandovi su mail.google.com. Quando vi trovate nella schermata di composizione di una nuova email, potete digitare il nome dell'etichetta appena creata nel campo "A" .

All'istante, Gmail provvederà ad aggiungere automaticamente tutti gli indirizzi email che appartengono a quell'etichetta. Questo metodo rappresenta una soluzione efficiente per chi comunica frequentemente con gli stessi interlocutori. Potrete così inviare email a gruppi di persone senza doverle aggiungere manualmente, il che rende il processo considerevolmente più veloce.

Inoltre, se avete bisogno di modificare la lista dei destinatari per una specifica comunicazione, potete tranquillamente aggiungere o rimuovere contatti dal campo "A" prima di inviare l'email. Questo vi garantisce una flessibilità non da poco, consentendovi di personalizzare le vostre comunicazioni in base alle esigenze del momento.

Limitazioni del sistema di etichette

Sebbene il sistema di etichette sia molto utile per semplificare l'invio delle email, presenta alcune limitazioni. Primo fra tutti, i destinatari dell'email saranno in grado di vedere gli indirizzi email di tutti gli altri membri dell'etichetta che riceveranno il messaggio. Questa caratteristica potrebbe non essere conveniente in tutte le situazioni, specialmente se si desidera mantenere la privacy degli indirizzi email.

In secondo luogo, è importante sapere che la funzione di richiamo delle etichette non è supportata nelle app di Gmail per i dispositivi iPhone e Android; funziona solo nella versione web. Questo è un fattore da considerare se si utilizza frequentemente l'app mobile per gestire le comunicazioni.

Altre risorse utili per gli utenti di Google

Per chi cerca ulteriori informazioni e guide su come sfruttare al meglio le proprie apparecchiature Apple, Macitynet offre una vasta gamma di tutorial dedicati. Che si tratti di iPhone, iPad, Mac o Apple Watch, il sito presenta articoli facili da consultare. Potrete scegliere tra centinaia di risorse utili per rimanere aggiornati sulle ultime funzionalità e migliorare la vostra esperienza con i dispositivi Apple. Le guide specifiche per iOS 17 e iOS 18 sono disponibili in sezioni dedicate, permettendovi di accedere rapidamente alle informazioni necessarie.

Gmail e Google Contatti offrono strumenti pratici per migliorare le comunicazioni quotidiane. Utilizzando le etichette, non solo risparmierete tempo, ma avrete anche un controllo maggiore sulla gestione dei vostri contatti.