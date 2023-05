Come eseguire il backup dei contatti presenti in iPhone su Google

Se sei un utente di iPhone che preferisce utilizzare i servizi di Google, potresti essere interessato a sapere come eseguire il backup dei contatti su account Google invece che su iCloud di Apple. Fortunatamente, questo processo è abbastanza semplice, e ti permette di salvare i tuoi contatti in modo sicuro e accessibile da qualsiasi dispositivo connesso al tuo account Google. In questo articolo, ti guideremo passo per passo attraverso il processo di backup dei tuoi contatti da iPhone a account Google, in modo che tu possa godere dei servizi di Google senza dover rinunciare ai dati importanti.

Come eseguire il backup dei contatti iPhone su un account Google tramite le impostazioni dell’account

Se possiedi un iPhone, sia l’ultimo modello che uno precedente, è importante sapere che i tuoi contatti verranno salvati automaticamente nel tuo ID Apple predefinito. Se desideri utilizzare il tuo account Google come luogo predefinito per archiviare i tuoi contatti o condividere automaticamente qualsiasi nuovo contatto aggiunto alla rubrica del tuo iPhone, è possibile farlo seguendo alcuni semplici passaggi.

Per prima cosa, assicurati di aver effettuato l’accesso al tuo account Gmail sul tuo iPhone. Quindi, apri le Impostazioni e seleziona la voce Contatti. Fai clic su Account e seleziona il tuo account Gmail. Attiva la funzione Contatti tramite l’interruttore dedicato. In questo modo, i tuoi contatti verranno salvati automaticamente nell’account Google sincronizzato con il tuo iPhone.

Se invece preferisci non utilizzare il tuo account Google come luogo predefinito per archiviare i contatti, puoi salvarli su Google Drive. Ricorda che questo processo è molto semplice e ti consentirà di avere sempre i tuoi contatti a portata di mano, ovunque tu sia.

Come eseguire il backup dei contatti iPhone su un account Google tramite Google Drive

Se non vuoi che i tuoi contatti vengano salvati automaticamente nel tuo account Google, hai a disposizione un’alternativa. Puoi utilizzare l’app Google Drive per eseguire il backup della tua rubrica e salvarla sul tuo account Google sfruttando il piano di archiviazione di Google One. Ecco i passaggi da seguire:

Scarica e apri l’app Google Drive sul tuo iPhone. Tocca il logo di Google Drive nell’angolo in alto a sinistra. Successivamente, seleziona Impostazioni. Tocca Backup e assicurati che l’opzione Contatti sia impostata su Backup su Contatti Google. Tocca Avvia backup per iniziare il processo di backup. Ti verrà chiesto di concedere l’accesso necessario all’app. Tocca OK per procedere. Il backup dei tuoi contatti avrà inizio e verrà salvato con successo sul tuo account Google.

Seguendo questi semplici passaggi, potrai eseguire il backup dei tuoi contatti e salvarli in modo sicuro sul tuo account Google, senza rischiare di perderli in caso di perdita o guasto del tuo dispositivo. Ricorda che puoi utilizzare il piano di archiviazione di Google One per gestire tutti i tuoi dati in modo efficiente e sicuro.

Conclusioni

È importante avere sempre molteplici backup dei propri dati, specialmente quando si tratta dei contatti della propria rubrica. Anche se si utilizza un iPhone con l’ID Apple come account predefinito, avere un backup secondario dei propri contatti su un’altra piattaforma è sempre una scelta saggia. Il backup dei contatti del proprio iPhone su Google rappresenta un’ottima opzione per garantire la sicurezza dei propri dati e avere la possibilità di accedervi da qualsiasi dispositivo.

Seguendo i semplici passaggi descritti, è possibile salvare tutti i propri contatti direttamente sul proprio account Google, senza perdere nessuna informazione importante. Questo tipo di backup sarà particolarmente utile per coloro che intendono passare da iOS ad Android, per i quali esiste una guida definitiva che li aiuterà in questo passaggio.

In conclusione, avere i propri dati salvati su piattaforme diverse rappresenta una scelta intelligente e sicura per tutti coloro che vogliono proteggere le proprie informazioni personali e professionali.