Come dividere un file PDF in più parti su Windows 11

In alcuni casi, i file PDF includono interi libri, risultando file estremamente voluminosi.

A volte, solo un singolo capitolo o comunque poche pagine possono essere interessanti. Se ti trovi in questa situazione e desideri dividere un file PDF, quali strumenti puoi utilizzare?

In realtà devi sapere che Windows 11 ti offre già alcune soluzioni integrate e, se non ti trovi a tuo agio con tali strumenti, considera comunque che esistono diverse app di terze parti che ti permettono di ottenere risultati simili.

Andiamo dunque a vedere quali vie puoi seguire.

Dividere un PDF con Microsoft Edge

Il metodo più semplice per dividere un PDF e ottenere due documenti è usare Microsoft Edge. Devi infatti sapere che, anche se questo è un browser, ti permette comunque di visualizzare e lavorare con questo tipo di file.

Segui questa procedura:

Avvia Esplora File (premendo i tasti Windows + E ) e cerca il PDF che vuoi dividere;

(premendo i tasti + ) e cerca il PDF che vuoi dividere; Clicca con il tasto destro sul file e scegli Apri con – Microsoft Edge ;

– ; Quando il PDF è aperto in Edge, dalla lista degli strumenti in alto, clicca su Stampa (l’icona a forma di stampante), o premi Ctrl + P ;

(l’icona a forma di stampante), o premi + ; Nella finestra di Stampa scegli Stampante e poi seleziona Microsoft Print to PDF ;

scegli e poi seleziona ; Scorri verso il basso e clicca sul campo Pagine ;

; Qui, digita i numeri delle pagine del documento esistente che vuoi nel tuo nuovo PDF (per esempio, per estrarre solo la seconda pagina, digita 2, Per estrarre le pagine da 2 a 4, digita 2–4);

del documento esistente che vuoi nel tuo nuovo PDF (per esempio, per estrarre solo la seconda pagina, digita 2, Per estrarre le pagine da 2 a 4, digita 2–4); In basso, clicca su Stampa.

Una volta terminato il processo, avrai a disposizione la finestra Salva output di stampa come e, da esso, scegli l’estensione PDF e il nome del file, confermando poi il tutto con Salva.

Nota bene: questa operazione non coinvolge in alcun modo la tua stampante.

Crea un nuovo PDF con un’app di terze parti

Puoi valutare di utilizzare un’app gratuita per ottenere lo stesso risultato. PDF Merger & Splitter per esempio, ti permette di ottenere lo stesso risultato.

Puoi trovare il software direttamente su Microsoft Store e, una volta scaricato, agisci in questo modo per dividere il PDF in questione:

Apri l’app appena installata e scegli Split PDF ;

; Clicca su Load PDF in alto e seleziona il documento che vuoi dividere;

in alto e seleziona il documento che vuoi dividere; Quando il PDF è caricato, vedrai l’anteprima di ogni pagina: clicca su quelle che vuoi “estrarre” dal documento originale.

Dopo aver scelto le pagine, seleziona il menu a tendina Output Setting e scegli una delle due opzioni seguenti:

Extract Selected Pages to a Single PDF : per estrarre le pagine selezionate dal file PDF caricato e crea un singolo nuovo documento;

: per estrarre le pagine selezionate dal file PDF caricato e crea un singolo nuovo documento; Extract Each Selected Page to a PDF: per trasformare ogni pagina selezionata nel file sorgente in un nuovo documento.

Fatto ciò, seleziona di nuovo Split PDF e poi Select Folder per scegliere la cartella di destinazione in cui salvare il risultato.

Altri strumenti avanzati per dividere un PDF

Se vuoi andare oltre, ottenendo un controllo maggiore sulla divisione dei documenti, puoi affidarti a un’altra app di terze parti, ovvero PDFsam Basic.

Stiamo parlando di uno strumento open source gratuito, che ti permette di interagire e modificare i PDF in diversi modi. Una volta scaricata e installata l’app, agisci in questo modo:

Avvia PDFsam Basic;

Nella sezione Split Tools , scegli Split ;

, scegli ; In alto clicca su Select PDF per scegliere il documento da dividere.

Ora, attraverso la voce Split Settings, puoi scegliere come intervenire sul PDF in modo più specifico. Puoi optare per Split After, per dividere il file in base al loro numero pari o dispari.

Oppure puoi scegliere Split After the Following Page Numbers per dividere il documento dopo i numeri di pagina specificati. Infine puoi scegliere Split by Every N Pages, per agire ogni quante pagine dividere il documento.

A prescindere dalla tua scelta, nella sezione Output Settings, clicca su Browse e scegli dove vuoi salvare il risultato del tuo lavoro. Poi, in basso, clicca su Run per procedere.

Gli altri strumenti online

Se il tuo è un lavoro occasionale e non vuoi scaricare un’app specifica, puoi comunque affidarti a diversi servizi online.

Alcuni strumenti che puoi usare sono la versione online di Adobe Acrobat, Sejda o iLovePDF. Tieni però presente che stai caricando in rete un documento che, in alcuni casi, potrebbe presentare dati privati. Se vuoi mantenere un certo livello di privacy, fai attenzione e affidati solo a piattaforme che ritieni sicure.

Fonte: HowToGeek