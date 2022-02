Come gestire la riproduzione audio su Chrome con la barra degli strumenti

Ti è mai capitato di avere più schede aperte su Chrome e, cercando la scheda che riproduce musica, l’hai chiusa accidentalmente? Quando si ha a che fare con diverse schede aperte, la chiusura accidentale di una è tutt’altro che rara.

Con la funzione Controllo multimediale di Chrome puoi visualizzare un elenco di tutte le tue sessioni multimediali correnti (dividendole dalle schede standard) e gestirle come meglio desideri. Non solo: non è necessario installare nulla!

Di seguito esamineremo esattamente come puoi utilizzare questa funzione per controllare la riproduzione multimediale in Chrome.

Come accedere al pulsante della barra degli strumenti di controllo multimediale di Chrome

Troverai il pulsante Controllo multimediale di Chrome sul lato destro della barra degli strumenti, esattamente tra le estensioni installate e l’icona del tuo account Google.

Nota bene: il pulsante appare solo se una o più schede con contenuti audiovisivi sono aperte. Come abilitare Media Control in Chrome se stai ascoltando musica su Spotify o guardando un video su YouTube e ancora non riesci a vedere l’icona? In tal caso puoi abilitare il flag della funzione.

Digita il comando chrome://flags nella barra degli indirizzi e premi Invio. Quindi, cerca Controllo multimediale. Il flag che stai cercando si chiama Global media controls control Cast start/stop. Utilizza il menu a discesa accanto per selezionare Enabled. Una volta abilitato il flag, riceverai un messaggio pop-up che ti informa che le modifiche avranno effetto al prossimo avvio di Chrome.

Come funziona il controllo multimediale di Chrome?

Il pulsante Controllo multimediale apparirà sulla barra degli strumenti non appena una delle schede di Chrome riproduce audio o video. Per utilizzarlo è sufficiente cliccare sulla sua icona per ottenere tutte le informazioni del caso. Vedrai cosa sta riproducendo nel tuo browser in un unico posto, anche se hai aperto più finestre di Chrome con contenuti multimediali.

Media Control rende più semplice la gestione della riproduzione audio-video. Puoi mettere in pausa, riprodurre o andare avanti e indietro rapidamente.

Per impostazione predefinita, questa finestra è posizionata nell’angolo in basso a destra dello schermo, ma puoi trascinarla dove vuoi. Se vuoi tornare a guardare il video in modalità normale, fai clic su Indietro nella scheda nella finestra del video.

Fonte makeuseof.com