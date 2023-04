Come chiudere tutte le app Mac in macOS Ventura

Se siete utenti Mac, sicuramente avrete notato che a volte ci si ritrova con molte applicazioni aperte sullo schermo, che possono rallentare le prestazioni del vostro computer. Chiudere manualmente ogni singola app può essere un compito noioso e inefficiente. In questa guida, vi mostreremo come chiudere tutte le app contemporaneamente in macOS Ventura. Seguendo i passaggi che vi indicheremo, potrete liberare la memoria del vostro Mac, migliorando così le sue prestazioni e la vostra esperienza d’uso.

Introduzione su come chiudere tutte le App Mac

Una soluzione gratuita per chiudere tutte le App contemporaneamente è rappresentata dall’app Bunch, che consente di creare un elenco di tutte le app che si desidera chiudere e aprire con un solo clic. Se non vuoi scaricare un’app di terze parti, puoi comunque utilizzare il selettore di app di Apple per chiudere le app. Per passare rapidamente da un’app all’altra, puoi tenere premuto il tasto Comando e toccare ripetutamente il tasto Tab. In questo modo, ti sposterai tra le varie app e potrai chiudere quella desiderata premendo il tasto Q quando è evidenziata.

Ricorda che è importante chiudere regolarmente le app che non stai utilizzando per mantenere il tuo Mac in buone condizioni e migliorare le prestazioni del sistema.

Come creare una scorciatoia per chiudere tutte le App

Creare una scorciatoia per chiudere tutte le app contemporaneamente sul tuo Mac è un’operazione semplice e veloce. Ecco i passaggi da seguire:

Apri l’applicazione “Scorciatoie” sul tuo Mac Clicca sull’icona “+” in alto a destra per creare un nuovo collegamento Nella barra di ricerca sul lato destro dello schermo, digita “Esci“ Seleziona “Esci dall’app” nella sezione “Scripting” dai risultati della ricerca Quando l’azione viene aggiunta, seleziona “App” dal prompt dell’azione Seleziona “Tutte le app” dal menu a tendina Scegli se desideri che alcune app rimangano aperte quando ne chiudi altre, cliccando sul testo “Tranne” del collegamento Assegna un nome al collegamento e scegli un’icona per identificarlo Chiudi la scorciatoia facendo clic sull’icona rossa del traffico.

In questo modo, avrai a disposizione una scorciatoia rapida e comoda per chiudere tutte le app contemporaneamente sul tuo Mac. Durante l’esecuzione del collegamento, tutte le app si chiudono istantaneamente, ma se ci sono documenti non salvati, l’icona dell’app rimbalzerà nel Dock e il collegamento continuerà a funzionare. È importante sapere che non c’è modo di tornare indietro una volta attivata la scorciatoia.

Tutte le app si chiuderanno, ad eccezione di quelle con documenti non salvati, inclusi i programmi in background. Per evitare di chiudere accidentalmente le app con documenti non salvati, è possibile regolare il collegamento in modo che includa un messaggio che ti chiede se sei sicuro di voler eseguirlo. Per farlo, cerca l’opzione “Chiedi input” sotto la sezione Scripting durante la creazione del collegamento.

Per agevolare e rendere più immediata l’esecuzione di una funzione, è possibile aggiungere una scorciatoia al Dock. Per fare ciò, basta fare clic con due dita sulla scorciatoia desiderata nell’apposita sezione delle Scorciatoie, e selezionare l’opzione “Aggiungi al Dock“. In questo modo, si avrà un accesso più rapido e diretto alla funzione selezionata.