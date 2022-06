Come attivare la dark mode su Facebook

Da alcuni anni, gli utenti del social network Facebook hanno la possibilità di attivare la cosiddetta “Dark Mode” che sul social viene chiamata Modalità sfondo nero. Si tratta di una particolare modalità di visualizzazione del social network che sfrutta i toni scuri per mostrare i vari menu, il news feed e tutti gli altri elementi che compongono la struttura della piattaforma.

È possibile attivare la Dark Mode su Facebook sia nella versione desktop, accessibile via browser da dispositivi Windows o Mac, che tramite le app per Android ed iOS del social network. Bastano pochi passaggi per attivare questa funzione che, in qualsiasi momento, potrà essere disattivata (ripristinando la modalità di visualizzazione “chiara) oppure impostata in automatico, in modo da adattarsi al dispositivo in uso.

Ecco come attivare la Modalità sfondo nero su Facebook per sfruttare la comodità e tutti i vantaggi legati all’utilizzo della Dark Mode anche sul social network.

Utilizzare la modalità scura su Facebook o su qualsiasi sito web, app o, più in generale, per la UI del proprio dispositivo è una scelta soggettiva. Alcuni utenti trovano comoda, oltre che esteticamente più bella, questa particolare modalità di visualizzazione. Scegliere di attivare la Dark Mode, in ogni caso, può garantire l’accesso ad una serie di vantaggi.

Ad esempio, per chi ha un dispositivo con display OLED, c’è la possibilità di sfruttare lo sfondo nero per ridurre il consumo di batteria (con i pannelli OLED, infatti, il nero è assoluto e viene rappresentato da un pixel spento). Con display di altre tecnologie, invece, non ci sarà alcun risparmio aggiuntivo.

C’è da considerare poi la questione del comfort visivo. Soprattutto in condizioni di scarsa luminosità, la Dark Mode (con Facebook o con qualsiasi altra app) consente di sforzare meno la vista e, quindi, di utilizzare per più tempo il dispositivo senza incorrere in fastidi agli occhi. Questi vantaggi possono fare la differenza in vari contesti di utilizzo.

Da notare, inoltre, che la Dark Mode può essere dinamica con Facebook. Il social network, infatti, è in grado di adattare l’utilizzo della Modalità sfondo nero alle impostazioni del proprio dispositivo. Una soluzione, quindi, potrebbe essere quella di attivare tale modalità di visualizzazione nelle ore serali. Facebook sarà in grado di seguire le impostazioni del dispositivo, passando dal tema chiaro al tema scuro in automatico.

Gi utenti che accedono a Facebook tramite un qualsiasi browser web su dispositivi Windows o macOS, ma anche tramite un qualsiasi PC Linux, hanno la possibilità di impostare facilmente la Dark Mode per le pagine web del social. Attivando quest’impostazione, quindi, una volta effettuato l’accesso a facebook.com, le pagine web saranno visualizzate con la Modalità sfondo nero.

Per attivare questa modalità di visualizzazione è sufficiente accedere alla home page di Facebook tramite il browser web e completare il login con il proprio account. A questo punto, una volta raggiunta la pagina principale del social network, è necessario cliccare sull’icona della freccia rivolta verso il basso che si trova in alto a destra della home page.

Il click consentirà di accedere ad un menu con tutte le principali impostazioni di Facebook. La sezione che ci interesse per poter attivare la Dark Mode in Facebook su Windows o macOS è Visualizzazione e accessibilità. Cliccando su quest’opzione si aprirà un nuovo menu in cui sarà possibile accedere direttamente alle opzioni per l’attivazione della Dark Mode in Facebook.

Le opzioni disponibili sono tre. Al di sotto della voce Modalità sfondo nero sarà possibile scegliere tra:

No ; spuntando questa funzione la dark mode è sempre disattivata

; spuntando questa funzione la dark mode è sempre disattivata Sì ; spuntando questa funzione la dark mode sarà sempre attiva

; spuntando questa funzione la dark mode sarà sempre attiva Automatica; con quest’opzione attiva la dark mode sarà attivata in base alle impostazioni del proprio dispositivo, adattandosi alla modalità dell’intero sistema operativo

Una volta scelta l’opzione desiderata, Facebook applicherà in automatico e senza alcuna attesa il tema scelto dall’utente che resterà memorizzato tra le impostazioni del proprio account. Ogniqualvolta si effettuerà l’accesso a Facebook tramite browser sarà possibile modificare le impostazioni seguendo la procedura indicata ed attivando la modalità di visualizzate più adatta al momento.

Attivare la Dark Mode di Facebook su Android è altrettanto facile. Anche in questo caso, infatti, l’opzione è presente tra le impostazioni accessibili all’utente e con un tap è possibile scegliere la modalità di visualizzazione preferita, passando dalla Modalità sfondo nero alla modalità tradizionale o anche scegliendo una modalità “dinamica” in grado di applicare all’app di Facebook il tema scelto per il sistema operativo del proprio dispositivo.

Per impostare la Modalità sfondo nero all’interno dell’app Facebook per dispositivi Android è necessario (dopo aver installato l’app ed aver effettuato l’accesso con il proprio account) andare nelle Impostazioni dell’applicazione. Per raggiungere il pannello delle impostazioni è sufficiente aprire l’applicazione e premere sull’icona con le tre linee orizzontali situata nella parte in alto a destra della home.

A questo punto, è necessario premere sull’icona dell’ingranaggio, posizionata sempre nella parte alta della schermata. In questa nuova pagina, è possibile individuare un lungo elenco di opzioni con tutte le principali impostazioni legate al funzionamento di Facebook. Per l’attivazione della Dark Mode nell’app Facebook è necessario scorrere l’elenco fino a raggiungere l’opzione Modalità sfondo nero.

Anche in questo caso, le opzioni tra cui scegliere sono tre:

Attiva ; scegliendo quest’opzione, la Modalità sfondo nero sarà attivata immediatamente

; scegliendo quest’opzione, la Modalità sfondo nero sarà attivata immediatamente Non attiva ; scegliendo quest’opzione, la Modalità sfondo nero sarà disattivata immediatamente

; scegliendo quest’opzione, la Modalità sfondo nero sarà disattivata immediatamente Usa le impostazioni di sistema; con quest’opzione attiva, la dark mode sarà applicata all’app di Facebook in base alle impostazioni previste dal proprio dispositivo, adeguandosi in modo dinamico alle scelte dell’utente

Passare alla Dark Mode di Facebook su iOS è altrettanto semplice. La procedura da seguire per impostare questa modalità, infatti, è praticamente la stessa vista per l’app Android, al netto di un posizionamento leggermente differente delle opzioni. Per completare la procedura di attivazione della Modalità sfondo nero per Facebook è necessario aprire l’app del social network ed accedere al menu delle impostazioni, disponibile premendo sull’icona con le tre linee orizzontali presente nella barra di navigazione in basso.

A questo punto, è necessario premere su Impostazioni e privacy e scegliere l’opzione Modalità sfondo nero. Come visto per l’app Android è possibile scegliere di utilizzare le impostazioni del sistema operativo. Con quest’opzione attiva, quindi, l’applicazione di Facebook seguirà il tema utilizzato dal dispositivo, andando ad impostare la Dark Mode solo se tale modalità è attiva anche all’interno del dispositivo iOS. Da notare che la stessa procedura illustrata per iOS è valida anche per iPadOS in modo da attivare la Dark Mode su Facebook anche su iPad.

Come attivare la Dark Mode sulle app di Messenger

Anche l’app di Facebook Messenger può utilizzare la Dark Mode per sfruttare le tonalità scure, ridurre il consumo di energia (per gli smartphone con display OLED) e massimizzare il comfort visivo. Per attivare la Modalità sfondo nero su Messenger è sufficiente accedere alle impostazioni dell’app. Sia su Android che su iOS è possibile seguire una procedura davvero semplice.

Con Android, ad esempio, è sufficiente aprire l’app e premere sull’immagine profilo del proprio account, situata nella parte in alto a sinistra dell’applicazione. In questo modo, l’utente può accedere alle impostazioni dell’applicazioni. La voce da selezionare è Modalità sfondo nero che si trova nella sezione Profilo. Le opzioni da sfruttare sono, anche in questo caso, tre (Attiva, Non Attiva, Sistema) e presentano le stesse caratteristiche già viste per l’app di Facebook.

La procedura da seguire con iOS (o con iPadOS) è identica. Basta aprire l’app e premere sull’immagine profilo del proprio account. A questo punto, nell’elenco delle opzioni presenti, è sufficiente individuare Modalità sfondo nero per poter accedere alle tre impostazioni (Attiva, Non Attiva, Sistema) che consentono all’utente di scegliere se utilizzare o meno la Dark Mode anche su Messenger per iOS o iPadOS.

È possibile attivare la Modalità sfondo nero anche per l’app Messenger di Windows (scaricabile dal Microsoft Store). In questo caso è sufficiente cliccare sull’icona di Messenger presente in alto a sinistra e scegliere Aspetto > Tema. L’app consente di scegliere tra vari temi, tra cui anche il tema scuro, e può anche seguire il tema del dispositivo.