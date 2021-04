Come aggiungere un account Gmail ad Outlook Online

Utilizzi frequentemente Microsoft Outlook Online ma hai anche un account Gmail? Lo sai che Outlook ti permette di aggiungere un account Gmail al tuo client di posta elettronica online? In questo modo, potrai avere sempre a portata di mano la tua corrispondenza su Gmail. Comodo, vero? Se vuoi scoprire come trasferire le tue email di Gmail in Outlook, continua a leggere il nostro articolo. A seguire, ti sveleremo – passo passo – come effettuare questa semplice operazione con pochi click.

Come aggiungere un account Gmail a Outlook Online

Microsoft si è finalmente reso conto che, nel Mondo, vi sono ben oltre 1,5 miliardi di account Gmail: ecco perché ha deciso di rendere semplice e alla portata di tutti l’aggiunta di un account Gmail ad Outlook. In particolare, Microsoft ha inserito il pulsante “Aggiungi account Gmail” su Outlook Online che ti permette di effettuare questa “associazione” in pochissimo tempo. Ecco come fare.

Per prima cosa, accedi al sito Web desktop di Microsoft Outlook, poi clicca sull’icona Nuovo account di posta elettronica e scegli l’opzione Gmail. A questo punto, si aprirà una nuova scheda con la schermata di accesso di Gmail: inserisci qui il tuo indirizzo email Google, clicca su “Avanti”. Dunque, inserisci la password Gmail e clicca di nuovo su “Avanti” e clicca su “Consenti” nella schermata che ti avvisa che Microsoft vuole accedere al tuo Account Google.

Era l’ultimo step: d’ora in poi, ogni volta che accederai ad Outlook Online potrai visualizzare anche le email inviate al tuo account Gmail. Puoi inoltre passare dall’account Outlook a quello Gmail (e viceversa) semplicemente utilizzando gli appositi pulsanti posizionati nella barra laterale.

