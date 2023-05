Codici Netflix: cosa sono e come funzionano

Se sei un appassionato di film e serie TV, sicuramente avrai sentito parlare dei famigerati codici Netflix. Ma cosa sono? E in che modo possono tornare utili ai binge watcher più accaniti? Facciamo un passo indietro. Netflix è una delle più famose piattaforme di streaming multimediale, che ad oggi vanta milioni di utenti in tutto il mondo. Il catalogo offerto dalla piattaforma è molto vasto e comprende tantissimi film cult, le serie tv più famose e un numero infinito di serie originali Netflix. Insomma, si tratta di un servizio perfetto per chi ama questa tipologia di intrattenimento. Tuttavia, se c’è una cosa che fa storcere il naso alla maggior parte degli abbonati, è il modo in cui la piattaforma espone il catalogo di contenuti disponibili, che può cambiare per ogni utente in base a una lunga serie di fattori. Netflix basa infatti il suo funzionamento su un complesso sistema di suggerimenti che si basa principalmente sui gusti dell’utente: in breve, la piattaforma ti proporrà solamente film e serie tv simili a ciò di cui hai già fruito, rendendo difficili da trovare tutti gli altri contenuti che potrebbero interessarti. Infatti, se da un lato è molto comodo ricevere i consigli del sito su cosa guardare, dall’altro si finisce per fossilizzarsi su uno o più generi senza mai dare la possibilità ad altro di comparire tra i contenuti consigliati. Ovviamente, la piattaforma offre un’ottima modalità di ricerca che consente di trovare in pochi secondi il film o la serie desiderata. Allo stesso tempo, è possibile affidarsi alle macro categorie in esposizione sulla home, che sono spesso però poco accurate. Ed è proprio qui che entrano in gioco i codici Netflix, che oggi rappresentano il miglior stratagemma per rendere più semplice la ricerca dei contenuti da guardare offrendo categorie più precise ed esponendo veramente tutto quello che è disponibile sulla piattaforma. Dopo aver visto quali sono i dieci modi per risolvere i problemi più frequenti di Netflix, diamo un’occhiata a come utilizzare i codici per espandere il catalogo.

Cosa sono i codici Netflix?

I codici Netflix si basano su un sistema numerico che corrisponde a un genere o sottogenere diverso di film o serie tv, che l’algoritmo usa per classificare e offrire consigli agli utenti. Per esempio, se sei alla ricerca di un un film romantico, potrai utilizzare i codici per accedere a tantissime sottocategorie, come per esempio “commedie romantiche internazionali”, “film romantici indipendenti”, “film romantici drammatici” e tanto altro ancora. Lo stesso vale per tutte le altre macro-categorie offerte dalla piattaforma: potrai usare i codici Netflix per accedere a tantissime sottocategorie e trovare proprio il genere che stai cercando. Al momento, Netflix offre circa 36.000 codici, possono essere esclusivamente sul sito web ufficiale di Netflix e non sulle sue app. Questi codici vengono ovviamente aggiornati nel tempo e arricchiti da nuovi film e contenuti, che potranno variare in base al paese di provenienza. I cataloghi Netflix sono infatti diversi e si dividono per area geografica. La modalità di impiego dei codici è comunque uguale in tutto il mondo.

Come si usano i codici Netflix

Sebbene i cataloghi della piattaforma possano variare a seconda della zona geografica da cui si accede al sito, i codici Netflix possono essere consultati usando sempre lo stesso procedimento. Ti basterà infatti aprire il browser, digitare netflix.com/browse/genre/7153 e sostituire il numeretto finale col codice del genere che desideri visualizzare.

Un’altra modalità molto comoda per accedere ai codici Netflix è utilizzare un’estensione di Google Chrome chiamata Better Browse for Netflix per Chrome. Ecco come:

Accedi al Chrome Web Store e cerca Better Browse for Netflix

e cerca Clicca su Aggiungi a Chrome

Clicca su Aggiungi estensione

Accedi al tuo account Netflix in una nuova scheda

Su Netflix, troverai un nuovo pulsante Sfoglia tutto nella parte superiore della schermata, accanto a La mia Lista

nella parte superiore della schermata, accanto a Clicca su questo pulsante per cercare manualmente o scorrere i sottogeneri disponibili

Infine, l’ultimo modo per accedere al catalogo completo è quello di visitare il sito ufficiale dei codici Netflix. Ecco come fare: