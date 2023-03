Chromebook lento? 18 trucchi per velocizzarlo

Anche i Chromebook, come qualunque altro computer o dispositivo simile, con il tempo e l’utilizzo tende a rallentare.

Nonostante il suo funzionamento sia diverso rispetto a PC desktop, laptop e smartphone, il decremento di prestazioni è inevitabile. Anche i migliori Chromebook, dopo alcuni mesi, possono cominciare a mostrare delle piccole incertezze e, i fattori scatenanti, in tal senso possono essere molteplici.

A prescindere da essi, in questo articolo ci focalizzeremo sul lato prettamente pratico, andando ad esaminare 18 trucchi per ottenere di nuovoprestazioni degne di nota da questo dispositivo.

1- Chromebook lento? Riavvialo!

Così come tanti altri utenti, potresti avere l’abitudine di chiudere il laptop e di metterlo in standby quando non lo utilizzi.

Questa pratica potrebbe influenzare il Chromebook andando a rallentarlo. Se di solito tieni acceso il dispositivo tutto il giorno con questo tipo di utilizzo, prova un semplice riavvio.

Fai clic sull’ora, nell’angolo in basso a destra e seleziona il pulsante Spegni. Così facendo, il tuo Chromebook avvierà il processo di spegnimento (dovrebbe richiedere tra i 10 e i 15 secondi affinché ciò avvenga).

2- Ripristina l’hardware del dispositivo

Oltre al normale riavvio, potresti anche provare a ripristinare il Chromebook con un hard reset dell’hardware. In questo modo verranno ripristinati i componenti hardware come tastiera, touchpad e così via. Perché ciò potrebbe essere utile? Alcuni bug o malfunzionamenti hardware potrebbero influenzare negativamente le prestazioni.

Per fare un hard reset procedi in questo modo:

Spegni il Chromebook facendo clic sull'icona Spegni (come già illustrato);

(come già illustrato); Tieni premuto il tasto Aggiorna sulla tastiera e premi contemporaneamente il pulsante di accensione ;

sulla tastiera e premi contemporaneamente il ; Rilascia entrambi i pulsanti all'avvio del Chromebook.

Nota bene: questa tipologia di reset riguarda solo l’hardware. Non si tratta di un intervento che va a modificare programmi installati e sistema operativo.

3- Aggiorna Chrome OS

In genere, un nuovo aggiornamento del Chromebook offre nuove funzionalità e correzioni di bug. In alcuni casi, l’update può anche andare ad ottimizzare le prestazioni. In altri casi, può creare qualche problema (ma solo per pochi giorni dopo il rilascio, giusto il tempo affinché gli sviluppatori risolvano il tutto.

In ogni caso, il consiglio è di aggiornare il computer quando possibile. Fallo in questo modo:

Apri le impostazioni del Chromebook facendo clic sull'ora nell'angolo in basso a destra e premendo l' icona a forma di ingranaggio ;

; Visualizzazione del pulsante Impostazioni del Chromebook;

del Chromebook; Vai su Informazioni su ChromeOS e seleziona Controlla aggiornamenti ;

e seleziona ; Se è disponibile un aggiornamento, installalo e riavvia il Chromebook.

Nota bene: se non vedi un pulsante, significa che il tuo Chromebook è aggiornato.

4- Aggiorna il browser Chrome

Come avrai intuito dal nome stesso del tuo computer, il browser Chrome è una parte fondamentale dello stesso.

Qualsiasi problema o bug che si manifesta nell’app può rallentare il funzionamento del Chromebook. Pertanto, proprio come ChromeOS, devi mantenere Chrome aggiornato all'ultima versione disponibile per evitare guai. In tal senso:

Avvia Google Chrome sul tuo Chromebook;

Fai clic sull'icona con tre puntini in alto e seleziona Guida - Informazioni su Chrome ;

in alto e seleziona - ; Il browser inizierà a cercare un aggiornamento: se è disponibile, vedrai il pulsante Installa o Aggiorna Google Chrome (se l'aggiornamento è già stato scaricato ma non installato, potresti vedere il pulsante Riavvia);

Se non vedi un pulsante, Chrome esegue già l'ultima versione.

5- Libera le risorse del tuo Chromebook

Proprio come Windows, anche i Chromebook hanno un'app stile Gestione attività preinstallata che puoi utilizzare per controllare i servizi che stanno consumando molte risorse sul computer (e di conseguenza chiuderli).

Usa la scorciatoia da tastiera Cerca + Esc (o Maiusc + Esc) per aprire la relativa app.

Nota bene: se vuoi conoscere altri trucchi specifici per utilizzare al meglio il tuo Chromebook ti consigliamo di dare un’occhiata a questo articolo.

Dai un'occhiata ai processi in esecuzione e scopri quale utilizza più risorse. Se è qualcosa di non necessario, selezionalo e premi il pulsante Termina processo.

Questo intervento dovrebbe alleggerire il carico di un Chromebook lento, andando a migliorare le sue prestazioni.

6- Chiudi le schede non necessarie

Torniamo un attimo a parlare di browser.

Molto spesso, potresti tendere ad avere molte schede aperte (e non necessarie) su Chrome. Anche se può non sembrarti, ciò va ad assorbire una quantità enorme di risorse.

Anzi, se hai seguito il consiglio precedente, potresti aver notato come Chrome può risultare molto esoso sotto questo punto di vista. Un browser con tante schede aperte, può creare non pochi problemi sotto questo punto di vista.

Cerca di tagliare quelle che non utilizzi o, nel caso, cerca delle estensioni come Freezetab o OneTab che consentono di tenere sotto controllo i consumi delle schede aperte.

7- Rimuovere le estensioni poco utili

Poiché i Chromebook supportano app limitate concentrandosi sul browser, molte persone installano una quantità enorme di estensioni Chrome per svolgere le più comuni attività. Queste aggiunte all’app possono consumare molte risorse del Chromebook, rallentandolo.

Per rendere più veloce il tuo dispositivo, dunque, devi disattivare o rimuovere le estensioni che consideri meno utili: un piccolo sacrificio ma che potrebbe portare a un incremento sostanziale delle prestazioni.

Per fare ciò:

Apri Chrome sul tuo Chromebook;

sul tuo Chromebook; Fai clic sull'icona a tre punti e seleziona Altri strumenti - Estensioni (Puoi raggiungere la pagina delle estensioni direttamente digitando sul campo di digitazione URL il comando chrome://extensions);

- (Puoi raggiungere la pagina delle estensioni direttamente digitando sul campo di digitazione URL il comando chrome://extensions); Qui vedrai tutte le estensioni installate: fai clic sull'interruttore sotto le estensioni che desideri disabilitare.

Nota bene: La procedura che ti ho appena descritto serve per di disabilitare l’estensione, mantenendola comunque a portata di clic. Se preferisci cancellarla definitivamente, dalla suddetta pagina, puoi cliccare sul pulsante Rimuovi corrispondente.

Un’estensione disabilitata non va a influire sulle prestazioni, dunque puoi mantenerla e attivarla solo quando ne hai stretta necessità.

8- Controlla e libera spazio di archiviazione

La mancanza di spazio di archiviazione sufficiente è uno dei motivi principali per cui un Chromebook è lento.

Se vedi che lo spazio sul disco comincia a scarseggiare (10-15% o meno), dovresti intervenire in questo modo:

Apri Impostazioni e vai su Dispositivo - Gestione archiviazione ;

- ; Così facendo vedrai lo spazio di archiviazione disponibile , quello in uso e i singoli servizi che occupano maggiori risorse in tal senso;

, quello e i singoli servizi che occupano in tal senso; Fai clic su I miei file ed elimina i file ciò che ritieni sacrificabile.

9 -Rimuovi le app indesiderate

Proprio come ti ho già raccontato per le estensioni, anche le app occupano spazio e, se attive, risorse.

Se il tuo Chromebook ha meno spazio di archiviazione, funzionerà lentamente. Pertanto, devi rimuovere dal computer i software che non utilizzi.

Per disinstallare app indesiderate dal tuo Chromebook, apri Avvio applicazioni, quindi fai clic con il pulsante destro del mouse sull'app che desideri rimuovere e premi il pulsante Disinstalla.

10- Trasferisci file su Google Drive

Proseguendo il discorso dei precedenti punti, puoi risparmiare spazio sul tuo dispositivo spostando i file da locale a Google Drive. In tal senso:

Apri l'app File sul tuo Chromebook;

sul tuo Chromebook; Cerca la cartella che contiene i file che desideri trasferire su Google Drive;

Seleziona i file manualmente e usa la scorciatoia da tastiera Ctrl + X per “tagliarli” (in alternativa, fai clic con il pulsante destro del mouse su qualsiasi file selezionato e scegli Taglia dal menu che appare).

Nota bene: puoi anche agire su tutti i file presenti in una cartella, facendo clic sull'icona con i tre punti in alto e scegliendo Seleziona tutto.

A questo punto puoi procedere incollando i file in Google Drive:

Apri Google Drive dalla barra laterale sinistra nell'app File;

nell'app File; Fai clic sull'icona con tre punti in alto e seleziona Nuova cartella ;

in alto e seleziona ; Apri la cartella appena creata;

Fai clic con il tasto destro all'interno della cartella e utilizzare la scorciatoia da tastiera Ctrl + V per incollare gli elementi in precedenza (In alternativa, fai clic con il pulsante destro del mouse e seleziona Incolla).

11- Sposta la cartella Download su Google Drive

Perché copiare manualmente i file quando puoi trasferire la cartella Download direttamente in Google Drive?

In questo modo, ogni volta che scaricherai qualunque tipo di file, questo sarà dirottato sullo spazio cloud proposto da Google.

Per attuare questa modifica:

Apri il browser Chrome sul tuo Chromebook;

Fai clic sull' icona con tre punti in alto e seleziona Impostazioni ;

in alto e seleziona ; Vai su Impostazioni in Chrome;

in Chrome; Vai su Download nella barra laterale sinistra e fai clic su Cambia accanto a Posizione ;

nella barra laterale sinistra e fai clic su accanto a ; Seleziona la cartella Google Drive in cui desideri salvare i file scaricati sul tuo Chromebook e premi il pulsante Apri.

12- Sostituisci le app con le versioni Web

Se il tuo Chromebook è lento a causa delle troppe app installate, puoi trovare una soluzione comoda affidandoti a servizi simili ma del tutto online.

Molte app come WhatsApp e Netflix offrono una versione PWA (Progress web app) o versioni web invece di installarle un software specifico dal Play Store. Ciò consentirà anche di risparmiare spazio di archiviazione sul Chromebook e dunque di renderlo più veloce.

In tal senso, puoi rendere tutto molto più comodo così:

Apri il sito web del servizio che vuoi sfruttare via browser;

Fai clic sull' icona con i tre punti in alto e seleziona Altri strumenti - Crea collegamento ;

in alto e seleziona - ; Verrà visualizzato un pop-up: da qui selezionare la casella accanto a Apri come finestra e clicca sul pulsante Crea.

In questo modo, il sito Web che hai scelto si aprirà in una finestra separata da Chrome e verrà creato un collegamento in Avvio applicazioni.

Puoi anche aggiungerlo allo scaffale del Chromebook come una normale app per accedervi più velocemente. Per farlo, fai clic con il pulsante destro del mouse sul collegamento in Avvio applicazioni e seleziona Aggiungi allo scaffale.

13- Cancella i dati di navigazione di Chrome

Se vuoi ancora “rosicchiare” un po’ di spazio per vedere se riesci a rendere il tuo Chromebook più veloce, puoi anche cercare di agire sui dati di navigazione.

Se stai usando il Chromebook da molto tempo, infatti, potrebbero essersi accumulati non pochi file e, il loro peso, potrebbe influenzare le performance del dispositivo in uso.

Per fare pulizia:

Apri Chrome;

Fai clic sull' icona con tre punti e seleziona Impostazioni;

e seleziona Impostazioni; Vai su Privacy e sicurezza - Cancella dati di navigazione ;

- ; Abilita l'interruttore accanto a Immagini e file memorizzati nella cache e deseleziona tutti gli altri;

e deseleziona tutti gli altri; Clicca sul pulsante Cancella dati ;

; Riavvia il Chromebook e fai un test per capire se le sue performance sono migliorate.

Se il dispositivo è ancora lento, ripeti i passaggi e seleziona Cookie e altri dati dei siti invece di Immagini e file memorizzati nella cache. Anche in questo caso conferma poi tutto cliccando sul pulsante Cancella dati.

14- Esegui l’app Diagnostica

A questo punto hai potuto appurare che la pulizia generica non ha sortito grandi effetti. Rimboccati le maniche e comincia a capire qual è il reale problema che rende il tuo Chromebook così lento.

La maggior parte di questi laptop viene fornita con un'app nota come Diagnostica, capace di mostrare informazioni dettagliate sulle prestazioni del computer in uso. Sebbene non offra opzioni per migliorare le direttamente la velocità del Chromebook, può comunque darti indicazioni riguardo eventuali problematiche.

Per utilizzare Diagnostica:

Fai clic sul pulsante Launcher nell'angolo in basso a sinistra dello schermo;

nell'angolo in basso a sinistra dello schermo; Digita Diagnostica nella barra di ricerca e fai clic sul risultato più adatto;

Qui potrai valutare se c’è qualcosa che non funziona sul dispositivo in uso.

15- Abilita l'Hyper-Threading

Google offre un flag di Chrome che utilizza l'Hyper-Threading per rendere più veloce il tuo Chromebook. Dovresti abilitarlo e vedere se aiuta ad aumentare le performance del laptop.

Per attivare questa funzione:

Apri Chrome e inserisci chrome://flags nella barra degli indirizzi e premi Invio ;

; Digita Scheduler configuration nella barra di ricerca;

Fai clic sulla casella a discesa Predefinito accanto alla relativa voce e selezionare Abilita ;

accanto alla relativa voce e selezionare ; Riavvia il browser.

16- Disattiva la modalità offline di Google Drive

Un'altra semplice impostazione da modificare per velocizzare il tuo Chromebook è disattivare la modalità offline di Google Drive. Questo, se abilitato, ti permette di accedere e modificare i tuoi file sullo spazio cloud, come Documenti, Fogli e Presentazioni, direttamente offline. Spegnilo e verifica se ciò rende il tuo Chromebook più veloce.

Per fare ciò:

Apri drive.google.com nel browser sul tuo Chromebook;

Fai clic sull' icona a forma di ingranaggio in alto e seleziona Impostazioni dal menu;

in alto e seleziona dal menu; Deseleziona la casella accanto a Crea, apri e modifica i tuoi file recenti di Documenti, Fogli e Presentazioni Google su questo dispositivo offline.

17- Ripristina il Chromebook alle impostazioni di fabbrica

Se il tuo Chromebook è lento nonostante quanto hai fatto finora, è tempo di intervenire in maniera drastica.

A questo punto, infatti, dovresti prendere in considerazione un ripristino delle impostazioni di fabbrica, noto anche come Powerwash. In questo modo eliminerai tutti i dati dal tuo Chromebook, riportandolo al medesimo stato di quanto l’hai acceso per la prima volta. Assicurati di eseguire il backup del dispositivo prima di effettuare questa operazione.

Nota bene: prima di procedere ti consiglio di provare a creare un nuovo profilo o utilizzare il Chromebook in modalità ospite per vedere se il problema è limitato al tuo profilo o meno.

Fatto ciò, puoi procedere in questo modo:

Vai su Impostazioni - Avanzate - Ripristina impostazioni ;

- - ; Fai clic sul pulsante Ripristina accanto a Powerwash.

18- Contatta il produttore del dispositivo

Infine, se il tuo Chromebook risulta ancora lento dopo averlo ripristinato, potrebbero esserci dei problemi hardware. Dovresti contattare il produttore del tuo dispositivo e informarlo di ciò che sta accadendo: se il prodotto è ancora in garanzia, dovresti ricevere un’assistenza adeguata.

Domande frequenti

Concludiamo questi consigli con alcune domande che potresti esserti fatto riguardo il tuo Chromebook.

Posso installare Windows sul Chromebook per renderlo più veloce?

Non esiste un modo semplice per installare Windows su un Chromebook, ma puoi farlo attraverso vie alternative come quelle proposte da Parallels.

Se pensi che scegliendo il sistema operativo di Microsoft potrai incrementare le prestazioni della macchina, molto probabilmente stai sbagliando. L’OS in questione, infatti, non è di certo tra i più leggeri e il tuo Chromebook è stato appositamente ideato per far girare Chrome OS. Non aspettarti dunque miracoli, anzi tutt’altro.

Perché non riesco a scaricare nessun tipo di file?

Se non riesci a scaricare app o file sul tuo Chromebook, riavvialo, quindi assicurati di avere spazio libero disponibile sul tuo dispositivo. Inoltre, prova a modificare la posizione di download del tuo browser: forse stai scaricando i file ma, molto semplicemente, non sai dove andarli a cercare.

Perché i Chromebook rallentano con il passare del tempo?

Ogni dispositivo elettronico, inclusi i Chromebook, rallentano nel corso degli anni, ma ciò non dovrebbe accadere in appena un mese o due.

Se il tuo laptop ha più anni di onorato servizio, dovrai mettere in conto qualche rallentamento.