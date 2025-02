BuzzFeed crea una nuova piattaforma sociale per contrastare l'algoritmo delle emozioni

In un contesto di crescente insoddisfazione verso le attuali piattaforme social, BuzzFeed ha annunciato la creazione di una nuova rete sociale, progettata per promuovere la gioia e la creatività. Il co-fondatore e CEO Jonah Peretti ha espresso la sua visione in un post sul blog, sottolineando l’importanza di riprendere il controllo sugli strumenti che guidano le interazioni online, che spesso tendono a sfruttare le emozioni per mantenere gli utenti incollati allo schermo.

La risposta agli algoritmi oppressivi

BuzzFeed ha preso posizione contro l'uso predominante di algoritmi basati sull'intelligenza artificiale che controllano le esperienze degli utenti. Peretti ha segnalato come le attuali piattaforme, come Meta e TikTok, siano guidate dai parametri di giudizio dell'intelligenza artificiale, piuttosto che dalle idee dei loro stessi dipendenti. Questo approccio, secondo il CEO, ha portato alla diffusione di contenuti che solleticano le risposte più compulsive dell'essere umano, spingendo verso un consumo passivo e ripetitivo.

La nuova piattaforma sociale si propone come un “oasi” per gli utenti, lontana dalla spirale negativa del notable doomscrolling che caratterizza gran parte delle esperienze online. BuzzFeed intende infatti reintrodurre un concetto di internet che favorisca l’interazione autentica e il divertimento, proponendo esperienze stravaganti e gioiose.

La filosofia del "SNARF"

Durante l'annuncio, Peretti ha descritto un fenomeno che ha ribattezzato “SNARF”, acronimo di Stakes, Novelty, Anger, Retention e Fear. Secondo questa visione, i creatori di contenuti sono spinti a enfatizzare fattori urgenti, a manipolare la novità e a scatenare la rabbia per potenziare l’engagement. In questo contesto, i contenuti vengono costruiti per trattenere l’attenzione degli utenti, spesso a discapito della loro salute mentale e del benessere generale.

Questa strategia, in cui il drama e la tensione assumono un ruolo centrale, è stata critica da parte di Peretti, che ha messo in dubbio la sostenibilità di un tale approccio. In questo nuovo scenario, BuzzFeed si propone di creare contenuti che generino “un po' di entusiasmo” e incoraggino il relax e il divertimento, favorendo un’esperienza sociale più sana e gratificante.

Un futuro all'insegna della creatività

BuzzFeed, che già possiede Huffington Post e Tasty, intende affrontare l'ambiente sociale attuale con una proposta innovativa. La creazione di una nuova piattaforma è vista non solo come un potenziamento del marchio, ma come un'opportunità per ripensare il concetto stesso di social media. “Stiamo costruendo un'alternativa,” ha affermato Peretti, esprimendo il desiderio di un futuro in cui i social network siano l'occasione per la creatività e la connessione, piuttosto che una trappola di dipendenza.

Questo adattamento rappresenta, per BuzzFeed, un’opportunità per “riportare l’internet che amiamo”, un luogo dove ogni individuo può trovare la propria comunità e liberare la propria creatività. Con l'intenzione di rendere l'esperienza online più personale e meno invasiva, BuzzFeed si prepara a lanciare una piattaforma che potrebbe cambiare significativamente il panorama dei social media.