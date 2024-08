11 modi per attivare la modalità sospensione quando chiudi il laptop

I laptop hanno un comportamento comune, a prescindere dal marchio e dal modello che stai usando. Quando li chiudi, il dispositivo va in modalità di sospensione.

Non sempre ciò funziona e, le conseguenze, possono essere dei comportamenti anomali con surriscaldamenti e consumo elevato delle batterie. Per evitare tutto ciò e riattivare la modalità sospensione, esistono diverse vie che puoi percorrere.

A seconda del tipo di dispositivo con cui hai a che fare, non tutte queste soluzioni potrebbero funzionare. In ogni caso, puoi provarne una per una per capire con quale ti trovi meglio.

1- Modalità di sospensione con laptop chiuso? Dai un’occhiata alle impostazioni

Windows ha delle opzioni per gestire la chiusura dei portatili, incluso il mantenimento di Windows in esecuzione anche in caso di chiusura. Prova a dare un’occhiata a questa impostazione seguendo questi passaggi.

Premi i tasti Windows + R e digita powercfg.cpl nella finestra di dialogo Esegui per aprire Opzioni di alimentazione. Puoi anche cercare "piano di alimentazione" nella ricerca di Windows per accedere direttamente al piano di alimentazione predefinito e quindi passare a Opzioni di alimentazione.

Dalla voce che tratta la chiusura del dispositivo, nel pannello a sinistra, vai a scegliere la Sospensione come opzione in caso di computer chiuso.

2- Reimposta i piani di alimentazione

È possibile che tu o un'app abbiate apportato involontariamente delle modifiche alle opzioni di alimentazione che hanno disattivato la modalità di sospensione. Puoi reimpostare i piani di alimentazione in Windows per risolvere il problema.

In tal senso, agisci cercando cmd nella ricerca di Windows e, con il pulsante destro del mouse, clicca su Prompt dei comandi e scegli Esegui come amministratore.

Nel Prompt dei comandi, esegui il seguente comando per reimpostare i piani di alimentazione standard: powercfg -restoredefaultschemes .

3- Disabilita l’avvio rapido

Anche se l’avvio rapido di Windows può essere molto utile, potrebbe anche crearti qualche problema quando chiudi il tuo laptop. Nel caso di mancata attivazione della modalità di sospensione, puoi dunque provare a disattivarla.

Apri Opzioni risparmio energia premendo i tasti Windows + R e digitando powercfg.cpl nella finestra di dialogo Esegui. Da qui, fai clic su Specifica cosa fanno i pulsanti di accensione nel pannello di sinistra.

Ora clicca su Modifica impostazioni attualmente non disponibili e quindi deseleziona l'opzione Attiva avvio rapido. Riavvia il PC per eseguire un avvio completo e quindi controlla se il problema è stato risolto o meno. In caso di esito negativo, procedi con i successivi tentativi.

4- Regola le impostazioni del piano di alimentazione

È possibile che anche le impostazioni predefinite del piano di alimentazione possano avere alcune settaggi che impediscono al computer di attivare in modalità sospensione quando è chiuso. Ecco cosa devi fare in questi casi.

Cerca piano di alimentazione nella ricerca di Windows e apri Modifica piano di alimentazione. Fai clic su Modifica impostazioni avanzate di alimentazione e modifica le seguenti impostazioni:

Sospensione - Consenti sospensione ibrida : Disattiva;

- : Disattiva; Sospensione - Consenti timer di riattivazione : Disattiva;

- : Disattiva; Impostazioni USB - Impostazioni di sospensione selettiva USB : Abilita;

- : Abilita; Impostazioni multimediali - Quando si condividono contenuti multimediali : Consenti al computer di andare in modalità sospensione;

- : Consenti al computer di andare in modalità sospensione; PCI Express - Gestione alimentazione stato collegamento (facoltativo): Risparmio energetico massimo.

Dopo aver modificato le impostazioni di cui sopra, fai clic su Applica e prova a chiudere il portatile (non è necessario riavviare per vedere se funziona).

5- Disconnetti più periferiche possibili

Un dispositivo esterno collegato al laptop può influire negativamente sull'attivazione della modalità sospensione. Dovresti scollegare tutti i dispositivi esterni, sia USB che Bluetooth, e quindi chiudere il computer, per vedere come si comporta.

Se questo risolve il problema, ricollega i dispositivi esterni, uno alla volta. Così facendo troverai il colpevole. Una volta individuato, puoi semplicemente scollegare la periferica prima di chiudere il laptop o impedirgli di riattivare il laptop da Gestione dispositivi. In tal senso, puoi procedere in questo modo:

Digita gestione dispositivi dalla ricerca di Windows e apri la voce corrispondente;

Espandi la sezione Controller USB (Universal Serial Bus) , fare clic con il pulsante destro del mouse su USB Root Hub e selezionare Proprietà ;

, fare clic con il pulsante destro del mouse su e selezionare ; In Proprietà , passa alla scheda Gestione alimentazione ;

, passa alla scheda ; Da qui deseleziona l'opzione Consenti a questo dispositivo di riattivare il computer;

Ripeti questa operazione per tutti i dispositivi con il nome Root Hub per avere la certezza che tutti i dispositivi USB non possano riattivare il laptop. Se utilizzi dispositivi Bluetooth devi fare un’operazione pressoché identica, ma agendo sulla sezione Bluetooth in Gestione dispositivi.

6- Esegui la Risoluzione dei problemi dell’alimentazione

Windows ha uno strumento di risoluzione dei problemi dedicato ai malfunzionamenti dell'alimentazione. Questo può esserti utile se i precedenti passaggi non hanno portato a risultati concreti.

In Impostazioni di Windows, vai alla sezione Aggiornamento e sicurezza. Fai clic su Risoluzione dei problemi nel pannello di sinistra, seguito da Risoluzione dei problemi aggiuntiva.

Cerca Risoluzione dei problemi di alimentazione e fai clic sul pulsante Esegui la risoluzione dei problemi poco sotto. In questo modo potrai eseguire la scansione del tuo laptop e tentare di risolvere il malfunzionamento in questo modo.

7- Trova processi o dispositivi che bloccano la modalità sospensione

Se il fattore scatenante del problema è un processo specifico o una periferica, ecco come individuare il colpevole nel minor tempo possibile. Per quanto riguarda i processi, procedi in questo modo.

Digita cmd nella ricerca di Windows ed eseguendo il Prompt dei comandi come amministratore. Dunque digita powercfg /requests .

Questo elencherà tutti i processi che stanno attualmente richiedendo al tuo PC di non entrare in stato di sospensione. Dovresti riuscire a trovare il colpevole con relativa semplicità.

Se il problema è legato a qualche periferica che blocca la modalità sospensione. Per scoprire cosa causa il malfunzionamento accedi come fatto in precedenza al Prompt dei comandi (sempre come amministratore). In questo caso, però, il prompt da digitare è powercfg /lastwake . Ciò ti permetterà di ottenere dettagli su quale dispositivo ha riattivato il laptop.

Una volta individuato il fattore scatenante, puoi agire con gli altri passaggi di questa lista per porvi rimedio.

8- Aggiorna i driver del PC

I driver hardware vecchi o difettosi possono impedire al tuo laptop di andare in modalità sospensione.

Questi possono essere relativi a scheda grafica, audio, adattatori di rete e persino ai controller USB. In tal senso puoi procedere con gli aggiornamenti del caso, magari attraverso un software che rende tutta la procedura automatica.

9- Correggi file di sistema danneggiati

I file di sistema danneggiati o corrotti relativi alla gestione dell'alimentazione possono impedire al PC di attivare in modalità sospensione. Windows ti offre comunque strumenti integrati per intervenire correggendo i file malfunzionanti.

Apri la finestra del Prompt dei comandi con privilegi da amministratore ed esegui il comando sfc /scannow . Questo comando andrà non solo a scovare i file problematici, ma tenterà anche di correggerli in modo automatico.

Se la scansione ha come risultato un messaggio d’errore che indica che non è in grado di correggere il file danneggiato, dovresti prima eseguire la scansione DISM per ricreare l'immagine di Windows.

Per fare ciò, digita questo comando: DISM /Online /Cleanup-Image /RestoreHealth . Una volta completata la scansione DISM, puoi eseguire nuovamente la scansione SFC per ripristinare i file.

10- Prova la modalità Ibernazione

In alcuni portatili, per scelta del produttore, di default con la chiusura il dispositivo va in standby, senza una vera e propria modalità di sospensione a disposizione.

Questo ti consente di accedere al laptop anche da chiuso, risultando non ottimale in termini di consumi (e non solo). Se questo è il tuo problema, allora usare l'ibernazione sarebbe un'alternativa migliore.

Come abbiamo fatto nella prima soluzione, vai su Opzioni risparmio energia e imposta la voce Ibernazione anziché Sospensione.

11- Reimposta o ripristina Windows

Se hai individuato l’inizio di questo problema in un momento recente e vuoi “viaggiare nel tempo” per tornare a quando la sospensione non dava problemi, puoi reimpostare o ripristinare Windows per aggirare il problema.

Per ripristinare Windows, premi i tasti Windows + R e digita rstrui.exe nella finestra di dialogo Esegui per aprire Ripristino di sistema.

Seleziona Scegli un punto di ripristino diverso e vedrai tutte le opzioni disponibili sotto i tuoi occhi. Scegli quello precedente al momento in cui hai iniziato a riscontrare il problema e avvia il processo di ripristino.

Nota bene: così facendo non perderai alcun dato personale, solo le impostazioni modificate di recente e le app/aggiornamenti aggiunti verranno ripristinati.

Il processo di reimpostazione manterrà anche i tuoi dati personali, ma eliminerà tutte le impostazioni e le app di terze parti.

Per seguire questa via, in Impostazioni vai su Aggiornamento e sicurezza. Dunque clicca su Ripristino nel pannello di sinistra e quindi fai clic su Inizia in Reimposta questo PC. Ora seleziona Mantieni i miei file e poi Reinstallazione locale per avviare il processo di ripristino.

Tieni infine presente che il problema potrebbe essere di natura totalmente hardware. Basta un meccanismo difettoso nella chiusura del laptop. In tal senso, il controllo da parte di un tecnico specializzato può aiutarti a dissipare ogni dubbio.