Attenzione: nuova truffa tramite messaggi su iOS e Android riguarda presunti pedaggi non pagati

Un avviso importante per gli utenti di iOS e Android: un nuovo tipo di truffa sta guadagnando terreno negli Stati Uniti, secondo quanto riportato dall'FBI. Questi messaggi ingannevoli informano le vittime di presunti debiti per pedaggi stradali non pagati. L'FBI consiglia di eliminare immediatamente questi messaggi dai dispositivi, mentre la Federal Trade Commission ha fornito ulteriori dettagli sulla modalità operativa di questa frode.

Come funziona la truffa dei pedaggi non pagati

Il meccanismo di questa truffa è piuttosto semplice ma molto insidioso. Gli utenti ricevono un messaggio apparentemente inviato da un'agenzia di pedaggio, in cui si fa riferimento a un debito imminente per pedaggi non saldati. Il contenuto del messaggio richiede un pagamento immediato e include un link che conduce a una pagina di pagamento falsa. Qui, le vittime vengono indotte a inserire i dettagli del proprio conto bancario o della carta di credito, fornendo così informazioni sensibili ai truffatori.

Se la vittima clicca sul link per effettuare il pagamento, non solo rischia di perdere denaro, ma potrebbe anche fornire dati personali come il numero della patente di guida. Con l'accesso alle informazioni finanziarie e al numero di licenza, i truffatori sono in grado di commettere furti d'identità oltre a svuotare i conti correnti delle vittime.

Cosa fare in caso di ricezione di un messaggio sospetto

La FTC raccomanda di prestare massima attenzione in caso di ricezione di messaggi da numeri sconosciuti. È fondamentale non cliccare su nessun link presente nel messaggio. I truffatori tentano di indurre le vittime a una reazione impulsiva, spesso utilizzando minacce. Ad esempio, se ricevi un messaggio che afferma che la tua patente sarà sospesa se non paghi un pedaggio, è probabile che tu ti senta costretto a procedere al pagamento senza prima verificare la veridicità del messaggio ricevuto.

Per chi desidera avere una protezione aggiuntiva, la FTC suggerisce di utilizzare la funzione di "Segnala come spam" presente su molti smartphone per contrassegnare i messaggi non desiderati. In alternativa, è possibile inoltrare questi messaggi al numero 7726, che è dedicato ai rapporti di spam. Dopo aver verificato e segnalato il messaggio, è consigliato eliminarlo immediatamente dal dispositivo.

La natura di questa frode: un phishing camuffato

Sebbene le autorità governative abbiano etichettato questa frode come "nuova", in effetti rientra nel fenomeno del phishing, dove il messaggio è progettato per apparire proveniente da un'autorità di pedaggio legittima. Uno dei problemi principali è che molte persone potrebbero non ricordare di aver viaggiato in uno stato in particolare e potrebbero sentire la tentazione di pagare l'importo richiesto per evitare complicazioni. Tuttavia, è fondamentale resistere a questa impulso. Anche se l'ammontare richiesto non sembrerà elevato, l'obiettivo finale dei truffatori è comunque ottenere le informazioni bancarie e svuotare i conti delle vittime.

Mantenere la calma e adottare un comportamento consapevole in queste situazioni può fare la differenza. Ogni utente deve essere attento e informato su come riconoscere e affrontare tali frodi, senza lasciarsi catturare da minacce o urgenze fittizie.