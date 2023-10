Android Auto è scomparso? Ecco come recuperarlo

Diverti utenti Android stanno segnalando un problema non da poco, ovvero la scomparsa di Android Auto. In questo articolo andremo ad esaminare questi casi, cercando di capire cosa devi fare se stai provando sulla tua pelle una situazione simile.

A quanto pare, alcuni recenti aggiornamenti possono causare la sgradevole scomparsa. Alcune persone hanno notato infatti che, in seguito a tali operazioni, l’icona dell’app non è più visibile. Ciò, come è facile comprendere, rende difficile accedere rapidamente ad Android Auto.

Questo è un disagio non da poco per chi vuole migliorare l’esperienza di guida, integrando il sistema operativo mobile con i sistemi di infotainment dell’auto.

Stiamo parlando di un bug? A quanto pare sì. Questo problema sembra essere diffuso e interessare una varietà di dispositivi e modelli di auto difficile da stimare al momento.

I rapporti suggeriscono che il responsabile di tale scomparsa sia l’aggiornamento rilasciato nel luglio 2023.

Cosa fare se Android Auto è scomparso

L’interazione tra aggiornamenti software, problemi di compatibilità e app di terze parti può portare a casi di questo tipo. Tuttavia, puoi ripristinare la perfetta integrazione di Android Auto con il tuo veicolo seguendo i passaggi forniti di seguito.

Controlla le autorizzazioni dell’app ;

; Svuota la cache dell’app ;

; Aggiorna app.

Seguendo questi passaggi per la risoluzione dei problemi dovresti recuperare Android Auto. Andiamo più nello specifico.

Permessi dell’app

Assicurati che Android Auto disponga delle autorizzazioni necessarie per funzionare senza problemi.

Ciò comprende i permessi per accedere al telefono, ai contatti e ad altri dati pertinenti. Le autorizzazioni delle app a volte possono essere un problema e, se non hai concesso le autorizzazioni giuste, la conseguenza potrebbe proprio essere la scomparsa di Android Auto.

Svuota la cache dell’app

Puoi risolvere piccoli problemi che causano la scomparsa o il malfunzionamento di Android Auto (così come di tante altre applicazioni) svuotando la cache dell’app. Ecco come:

Vai su Impostazioni ;

; Seleziona Applicazioni ;

; Trova l’app Android Auto dall’elenco;

dall’elenco; Seleziona l’app;

Tocca Archiviazione ;

; Scegli Cancella cache.

Svuotare la cache dell’app può essere utile per risolvere i problemi relativi alle prestazioni dell’app e ad alcuni malfunzionamenti. Nel caso non funzionasse, dai uno sguardo alla successiva potenziale soluzione.

Aggiorna app e sistema operativo

Per risolvere i problemi di compatibilità, è importante mantenere aggiornate l’app Android Auto e il sistema operativo del tuo dispositivo. Puoi scaricare l’ultima versione dell’app da Google Play.

Assicurandoti che sia l’app che il software del tuo dispositivo siano aggiornati, puoi contribuire a mitigare i problemi legati alla compatibilità e migliorare l’utilizzo di Android Auto.

Nonostante il problema sia stato portato all’attenzione del team competente, non ci sono stati aggiornamenti riguardo alla risoluzione del problema.

Vista l’importanza di questa app, però, è molto probabile che Google risolverà questo problema in futuro.