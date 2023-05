Windows 11 è l’ultimo upgrade del famoso sistema operativo di Microsoft, che con il suo lancio ha portato tante novità dal punto di vista della grafica e delle funzionalità. Il nuovo OS consente di impostare le app predefinite sulla barra delle applicazioni, aggiungere nuove icone desktop e di godere di tante modalità molto interessanti, come per esempio la modalità S. Una delle nuove grandi funzionalità dell’upgrade è proprio quella di ottenere Google Play Store su Windows 11 e di utilizzare, finalmente, tutte le app Android e di terze parti. Tuttavia, ci sono due grandi avvertimenti di cui essere consapevoli. Le app Android su Windows 11 richiedono un SSD e almeno 8 GB di RAM, nonostante i vecchi HDD e 4 GB di RAM siano compatibili con Windows 11. Microsoft consiglia persino 16 GB per poter godere della migliore esperienza utente possibile. Inoltre, Windows 11 utilizza l’Amazon Appstore per scaricare le app, che non include purtroppo molte delle applicazioni disponibili invece sullo store di Google. Fortunatamente, oggi esiste un metodo molto comodo per scaricare Google Play Store su 11 e ottenere le stesse app che utilizzi sul tuo telefono Android. Prima di procedere, tieni presente che il metodo che andremo a illustrare non è ufficialmente supportato da Microsoft. Questo significa che potresti imbatterti in alcuni problemi di sicurezza. Inoltre, il metodo potrebbe cambiare nel tempo. Diamo un’occhiata a come ottenere Google Play Store su Windows 11, tenendo sempre conto dei rischi in cui è possibile imbattersi utilizzando procedure non supportate ufficialmente dalla casa madre.

Come installare Google Play Store su Windows 11

Abbiamo già visto tutti i vantaggi di avere Android su Windows 11.

Prima di procedere, vale la pena notare che questo processo funziona solo con dispositivi x86, a 64 bit o basati su ARM. Non funzionerà se utilizzi hardware a 32 bit. Se non sei sicuro che il tuo dispositivo sia adatto a quest’operazione, vai su Impostazioni> Sistema> Informazioni e seleziona Tipo di sistema. Qui potrai controllare le specifiche del computer e decidere se procedere o meno.

Dovrai anche assicurarti che la virtualizzazione sia abilitata. Per farlo vai al Pannello di controllo e seleziona Programmi> Attiva o disattiva le funzionalità di Windows. Assicurati che le caselle accanto a Piattaforma macchina virtuale e Sottosistema Windows per Linux siano entrambe selezionate, quindi fai clicca su Ok per confermare. Riavvia il dispositivo.

Se hai già installato il sottosistema Windows per Android (WSA), dovrai disinstallarlo. Per farlo, apri Impostazioni > App > App e funzionalità e cercalo. Se non viene visualizzato nulla, non è installato. Fatto ciò, sei pronto per procedere:

Vai su Impostazioni> Privacy e sicurezza> Per sviluppatori

Una volta in Modalità sviluppatore ,clicca sull’interruttore per attivarlo e seleziona Sì per confermare

,clicca sull’interruttore per attivarlo e seleziona per confermare Scarica il seguente file da 859 MB sui dispositivi x64: WSA-GApps-pico_2204.40000.20.0_x64_Release-Nightly.zip.

Se hai un dispositivo basato su ARM, utilizza invece questo collegamento: WSA-GApps-pico_2204.40000.20.0_arm64_Release-Nightly

Una volta completato, vai alla cartella Download in Esplora file e individua il file. Selezionalo e scegli Estrai tutto : l’operazione richiederà qualche secondo

in e individua il file. Selezionalo e scegli : l’operazione richiederà qualche secondo Seleziona il file estratto e premi Ctrl + C per copiarlo

per copiarlo Apri C: naviga dal riquadro di sinistra, quindi premi Ctrl + V per incollarlo. La cartella dovrebbe apparire sotto la voce Windows dell’elenco

naviga dal riquadro di sinistra, quindi premi per incollarlo. La cartella dovrebbe apparire sotto la voce dell’elenco Dal pop-up che appare, clicca su Continua per fornire l’autorizzazione di amministratore

per fornire l’autorizzazione di amministratore Seleziona la barra di ricerca accanto al menu Start e digita “ powershell “. Dalle opzioni che appaiono sulla destra, scegli Esegui come amministratore e fai clic su Sì per confermare le modifiche

“. Dalle opzioni che appaiono sulla destra, scegli e fai clic su per confermare le modifiche Nella nuova finestra, clicca accanto alla voce PS C:\WINDOWS\system32> e incolla quanto segue: cd C:\WSA-GApps-pico_2204.40000.20.0_x64_Release-Nightly

e incolla quanto segue: Premi Invio , quindi incolla quanto segue: Set-ExecutionPolicy -Scope Process -ExecutionPolicy Bypass

, quindi incolla quanto segue: Premi di nuovo Invio , quindi digita “ A ” e premi Invio ancora una volta

, quindi digita “ ” e premi Invio ancora una volta Copia quanto segue e premi Invio – .\Install.ps1

Dopo alcuni secondi, dovresti vedere un messaggio che dice “L’operazione è stata completata con successo“. Una volta elaborato, il sottosistema Windows per Android inizierà a funzionare e il Play Store su Windows 11 si aprirà automaticamente.

Se ricevi il messaggio “VirtWifi non ha accesso a Internet“, forse Windows Defender Firewall sta bloccando il processo. Disattivare il tuo firewall potrebbe non essere una buona idea per motivi di sicurezza. Ciò che puoi fare, è comunicare al software di non bloccare l’accesso a Internet al Play Store. Ecco come fare:

Utilizzando la funzione di ricerca accanto al menu Start, digita “ sicurezza avanzata ” e apri Windows Defender Firewall con sicurezza avanzata

” e apri Nella parte inferiore della sezione Panoramica , clicca su Proprietà di Windows Defender Firewall

, clicca su Clicca sul pulsante Personalizza accanto alla voce Connessioni di rete protette

accanto alla voce Deseleziona la casella accanto a vEthernet (WSL)

Clicca due volte su Ok

Ora potrai utilizzare Google Play Store su Windows 11. Non dovrai fare altro che aprirlo, accedere con il tuo account Google e scaricare tutte le app di cui hai bisogno. Alcune funzioneranno meglio di altre, ma tutte potranno essere aggiunte alla barra delle applicazioni e saranno compatibili con le funzionalità multitasking di Windows 11.