Che cos’è la modalità S di Windows 11

Mentre la maggior parte degli utenti è familiare con le edizioni Windows Home e Pro, la modalità S è un’opzione meno conosciuta ma comunque importante da considerare. Questa modalità integrata cambia significativamente il modo in cui utilizzi la tua versione di Windows, e ci sono una serie di vantaggi e svantaggi da tenere in considerazione quando si passa alla modalità S. In questa guida, esploreremo ciò che la modalità S offre, le sue limitazioni e le principali differenze rispetto alle altre edizioni di Windows. Quindi, se stai pensando di passare alla modalità S di Windows 11, continua a leggere per scoprire tutto ciò che devi sapere prima di fare la tua scelta.

Cos’è la modalità S di Windows 11

La modalità S di Windows può essere considerata come una modalità di sicurezza, in quanto rappresenta la versione bloccata del sistema operativo, progettata per garantire la massima sicurezza possibile. In molti aspetti, essa assomiglia ad un Chromebook, poiché le opzioni per l’installazione di applicazioni sono limitate esclusivamente al Microsoft Store e le applicazioni che richiedono molte risorse sono bloccate per prevenire eventuali danni al sistema.

Questa modalità S di Windows offre numerosi vantaggi, come prestazioni ottimali e maggiore sicurezza. Per alcuni utenti, potrebbe risultare troppo restrittiva da utilizzare. È importante sottolineare che la modalità S è disponibile solo su sistemi Windows 10, Windows 11 e Windows Surface, e che in Windows 10 è presente nelle edizioni Home, Pro, Enterprise ed Education, mentre in Windows 11 è disponibile solo nell’edizione Home.

In caso di upgrade da Windows 10 Pro, Enterprise o Education a Windows 11, sarà necessario disattivare la modalità S.

I vantaggi della modalità S di Windows

Prima di giudicare la modalità S come troppo restrittiva, è importante considerare i vantaggi e le ragioni per cui potresti voler mantenere il tuo PC in questa modalità. Tra i benefici che ne derivano, vi sono i seguenti:

Elevata velocità di risposta: Anche sui computer con risorse limitate, la modalità S garantisce una reattività eccellente, grazie alla limitazione delle risorse utilizzate dalle applicazioni. Ciò si traduce in tempi di avvio e di risposta notevolmente più veloci. È come avere un’esperienza simile a quella di un disco a stato solido (SSD) su un hard disk drive (HDD) standard. Minore rischio di malware: Naturalmente, le applicazioni o i file scaricati potrebbero contenere malware. Poiché la modalità S consente solo l’installazione di applicazioni provenienti dal Microsoft Store, le possibilità di installare accidentalmente un’applicazione dannosa sono notevolmente ridotte. Le app di terze parti non sono consentite. Esperienza stile Windows Chromebook: Sebbene i Chromebook siano noti per la loro velocità, sicurezza e facilità d’uso, gli utenti Windows potrebbero preferire un’esperienza più familiare. La modalità S offre il meglio di entrambi i mondi, garantendo la stessa velocità e sicurezza dei Chromebook, ma con l’interfaccia e le funzionalità di Windows.

La modalità S può offrire numerosi vantaggi, come velocità elevata, maggiore sicurezza e un’esperienza di utilizzo simile a quella dei Chromebook. Di seguito, nei prossimi paragrafi, altri vantaggi di questa modalità di Windows.

Limita l’accesso degli utenti

La modalità S può rappresentare una buona opzione per coloro che desiderano limitare l’accesso ai propri PC da parte di bambini o utenti ospiti che potrebbero apportare modifiche importanti. In particolare, la modalità S consente l’accesso solo alle applicazioni presenti sul Microsoft Store, limitando quindi l’installazione di software non autorizzato. Si può migliorare la sicurezza dei bambini impostando i controlli parentali, sebbene sia importante ricordare che i bambini potrebbero imparare a eludere tali restrizioni.

È comunque possibile utilizzare il controllo parentale anche al di fuori della modalità S, ad esempio all’interno di Google Chrome. Questa modalità S può rappresentare una scelta adeguata per coloro che desiderano limitare l’accesso ai propri PC da parte di utenti non autorizzati, ma è importante valutare attentamente i suoi vantaggi prima di sceglierla come opzione predefinita.

Ideale per PC più economici

Se hai un budget limitato, la modalità S di Windows può rappresentare una scelta adatta, in quanto consente di utilizzare il sistema con meno risorse di sistema. Questa opzione può essere particolarmente utile se utilizzi principalmente il PC per navigare su Internet e utilizzare alcune applicazioni di produttività. Prima di utilizzare la modalità S, è importante verificare che le applicazioni di cui hai bisogno siano disponibili sul Microsoft Store.

Gli vantaggi della modalità S di Windows

È importante notare che la modalità S di Windows non rappresenta l’opzione perfetta per tutti. Infatti, se si cerca su un motore di ricerca, si trovano diversi risultati che spiegano come disattivare questa modalità. Ecco alcuni svantaggi importanti che possono essere riscontrati:

Selezione limitata nel Microsoft Store: la selezione di applicazioni disponibili nel Microsoft Store è molto limitata rispetto ad altri store come quello di Apple o di Google. Ciò significa che molti utenti potrebbero non trovare tutte le app di cui hanno bisogno, ad esempio se lavorano da remoto e devono utilizzare app disponibili solo attraverso fornitori di terze parti. Personalizzazione limitata: sebbene sia possibile modificare lo sfondo del desktop e altri aspetti minori, non è possibile apportare modifiche avanzate tramite il registro, il prompt dei comandi, PowerShell o il terminale. Questo è progettato per proteggere il sistema da eventuali modifiche dannose causate da errori umani o malware. Pertanto, se sei un utente esperto che desidera utilizzare l’hacking del registro per migliorare la tua esperienza, non potrai farlo. Problemi di compatibilità hardware: la modalità S di Windows 11 non supporta l’uso di driver di terze parti. Ciò significa che alcuni componenti hardware potrebbero non funzionare correttamente. Prima di scegliere la modalità S, è importante verificare la compatibilità del proprio hardware seguendo le indicazioni fornite dalla guida alla compatibilità di Windows 10, poiché le stesse restrizioni si applicano anche a Windows 11.

La modalità S di Windows può rappresentare una scelta vantaggiosa per alcuni utenti, ma è importante valutare attentamente i suoi svantaggi e limiti prima di adottarla come opzione predefinita.

Come disattiva la modalità S di Windows 11

Se stai utilizzando un PC con Windows 11 in modalità S ma preferisci passare alla versione completa di Windows, puoi disattivare la modalità S. Tuttavia, è importante tenere presente che una volta disattivata, non sarà più possibile tornare alla modalità S. Potrebbe essere possibile se crei un’immagine di sistema completa con la modalità S attivata, ma dovresti formattare il tuo PC e reinstallare il sistema dall’immagine di sistema per tornare indietro. Si noti inoltre che questo processo potrebbe non funzionare sempre in modo impeccabile. Per disattivare la modalità S di Windows 11, segui questi passaggi:

Apri “Impostazioni -> Sistema” sul tuo PC. Scegli “Attivazione”. Fai clic sul link “Vai allo Store” nella sezione “Passa a Windows 11 Pro”. Cerca la pagina “Esci dalla modalità S” nel Microsoft Store. Dovrebbe apparire dopo aver fatto clic sul collegamento nel passaggio precedente. Fare clic sul pulsante “Ottieni” per passare alla versione completa di Windows.

Se desideri passare dalla modalità S alla versione completa di Windows 11, è possibile farlo seguendo questi semplici passaggi. Tieni presente che una volta disattivata la modalità S, non sarà più possibile tornare indietro.