Amazon Prime Video sperimenta il doppiaggio con intelligenza artificiale su film e serie

L'evoluzione dell'industria dell'intrattenimento passa anche per l'intelligenza artificiale e, in questo senso, Amazon Prime Video si inserisce in un percorso innovativo. La piattaforma ha avviato dei test per utilizzare l'AI nel doppiaggio di programmi e film in lingue differenti, in particolare inglese e spagnolo. Questo esperimento rappresenta un passo significativo nel tentativo di migliorare l'esperienza di visione per un pubblico sempre più globale.

Il programma pilota di doppiaggio supportato dall'AI

Amazon ha lanciato un programma pilota che comprende 12 film e serie, tra i quali spiccano titoli noti come "El Cid: La Leyenda", "Mi Mamá Lora" e "Long Lost". L'intento è di sperimentare un metodo di doppiaggio che unisce la versatilità dell'intelligenza artificiale alla presenza dei doppiatori professionisti. Questo approccio ibrido è concepito per garantire un livello di qualità che non comprometta l'integrità delle opere originali. Anche se il progetto potrebbe interessare opere mai doppiate prima, è chiaro che resta un richiamo all'importanza del lavoro umano in questo settore.

L'importanza della qualità nella performance attoriale

Per molti appassionati di cinema, la visione di una versione doppiata di un film o di una serie può risultare un aspetto delicato. La performance di un attore coinvolge non solo il linguaggio parlato, ma anche l'interpretazione espressiva, i gesti e le emozioni. Questi elementi possono risultare distorti quando viene impiegata un'altra voce per il doppiaggio. Amazon Prime Video spera che il doppiaggio assistito dall'AI possa mantenere l'autenticità e la potenza del lavoro originale, un obiettivo che se raggiunto, potrebbe cambiare radicalmente le dinamiche del doppiaggio.

Le preoccupazioni del settore

Il crescente utilizzo dell'intelligenza artificiale nel doppiaggio ha generato inquietudini tra i professionisti del settore. Nel 2023, la National Association of Voice Actors ha lanciato un allerta, esortando i doppiatori a non cedere i diritti sui propri lavori senza una protezione adeguata. Hanno consigliato ai lavoratori del settore di consultare i loro sindacati o legali in caso di sospetti abusi. Questo è un tema caldo, considerando che l’AI potrebbe minacciare posti di lavoro storicamente garantiti e malgrado l’innovazione stia aperando nuovi orizzonti, la protezione dei diritti dei professionisti rimane centrale.

Altre esperienze nel campo del doppiaggio con l’AI

Amazon non è l'unica azienda a esplorare il potenziale dell'intelligenza artificiale nel doppiaggio. Nell'anno stesso, Spotify ha presentato uno strumento basato sulla tecnologia di OpenAI, capace di clonare le voci dei conduttori di podcast e tradurle in diverse lingue. Questa tendenza evidenzia una crescente fiducia nell’AI, ma porta anche a interrogativi riguardanti l'autenticità e la qualità in un settore che tradizionalmente si basa su doti artistiche umane.

Ultimissime notizie rivelano come il dialogo tra tradizione e innovazione continui a essere uno dei temi centrali dell’industria dell’intrattenimento.