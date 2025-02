Amazon Prime Video: La strategia vincente per dominare il mercato dello streaming

Il panorama dei media e dell'intrattenimento continua a subire trasformazioni radicali, e comprendere la direzione in cui si stanno muovendo è fondamentale per rimanere competitivi. Tra le piattaforme di streaming, Amazon Prime Video si distingue come un esempio interessante, mostrando come sia possibile adattarsi ai cambiamenti e sfruttare nuove opportunità. Con il futuro che riserva molte incertezze, il colosso di Jeff Bezos sta pianificando un'evoluzione strategica che potrebbe cambiare le regole del gioco.

Il potere dell'accordo “Pay One”

Fino a poco tempo fa, Amazon ha beneficiato di un accordo "Pay One" con Universal Studios, che ha permesso alla piattaforma di accogliere blockbuster come Oppenheimer e Five Nights at Freddy’s dopo un periodo esclusivo su Peacock. Questo accordo, che ha garantito contenuti di alto profilo e una forte attrattiva per gli abbonati, ha senza dubbio contribuito al successo iniziale di Prime Video. Tuttavia, a partire dal 2027, questo vantaggio potrebbe venire meno. Infatti, i film di Universal saranno incorporati nel catalogo animato di Netflix, un avversario temibile.

Consapevole di questa potenziale perdita, Amazon ha preso la decisione di agire tempestivamente. L’azienda ha siglato nuovi contratti di licensing con studios come Lionsgate, puntando così a compensare la mancanza dei titoli di Universal e mantenere vivo l’interesse degli utenti. Questa manovra rappresenta un tentativo mirato per proteggere e potenziare il catalogo di Prime Video, in un ambiente competitivo e in continuo cambiamento.

La crescita costante di Prime Video

Un aspetto da considerare è la crescente domanda di contenuti su Prime Video. Secondo Parrot Analytics, nel 2024 la piattaforma ha superato Max e Hulu, guadagnandosi il secondo posto nel mercato statunitense. La quota di domanda per il catalogo di film è aumentata notevolmente, passando dal 6,8% al 10,7%, consentendo a Prime Video di superare Netflix come la libreria cinematografica più cercata negli Stati Uniti. Questa crescita è frutto di un attento bilanciamento fra produzioni originali e acquisizioni strategiche.

Tra i titoli originali che hanno contribuito a questo successo ci sono Challengers, The Idea of You, Road House, e Red One. Queste produzioni, insieme a film di grande richiamo come Terrifier e il sequel di Il Gladiatore, hanno avuto un impatto significativo. La combinazione di contenuti nuovi e coinvolgenti ha attratto un pubblico più vasto, consolidando la posizione di Amazon nel competitivo settore dello streaming.

I film come pilastri della strategia di ricavi

I film rappresentano un elemento cardine della strategia di Amazon Prime Video. Nei primi tre trimestri del 2024, questi titoli hanno generato il 36,3% dei ricavi provenienti dagli abbonamenti alla piattaforma. Questa cifra è particolarmente significativa nel mercato statunitense, dove solo Peacock ha registrato una quota più alta.

Grazie a questo forte potere attrattivo dei film, Amazon si sta preparando a rimanere competitiva anche in uno scenario incerto. I piani futuri sembrano mirati a espandere ulteriormente questa sezione del servizio, assicurandosi che i contenuti di qualità continuino ad attirare e mantenere gli abbonati. L’approccio strategico di Amazon Prime Video dimostra quindi come un’attenta pianificazione e investimenti mirati possano contribuire a ottenere risultati tangibili in uno spazio di intrattenimento sempre più affollato e dinamico.

Rimanere aggiornati sulle tendenze dei servizi di streaming, dalle serie tv ai film fino ai videogiochi, è essenziale in quest'era di rapidi cambiamenti.