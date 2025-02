Amazon chiude una funzione di download per i libri Kindle: ecco cosa cambia per gli utenti

A partire dal 26 febbraio 2025, Amazon effettuerà una modifica significativa al suo servizio Kindle, eliminando la funzione “Download e trasferimento via USB”. Questa opzione ha consentito agli utenti di scaricare e trasferire i propri e-book su computer, permettendo di conservare le opere acquistate e di evitarne la cancellazione o la modifica da parte del colosso dell’e-commerce. La decisione di chiudere questa possibilità sta suscitando diverse reazioni tra i lettori, in particolare quelli che utilizzano dispositivi Kindle più datati e appassionati di software di gestione degli e-book di terze parti.

Perché Amazon cambia la funzione di download e trasferimento

La funzione “Download e trasferimento via USB” era stata originariamente pensata per garantire agli utenti di Kindle più vecchi l'accesso ai propri e-book, anche senza connessione Wi-Fi. Tuttavia, col passare del tempo, è diventata un metodo utile per il download e la conservazione dei file acquistati, poiché permetteva agli utenti di evitare il rischio che i testi venissero modificati o rimossi dal catalogo di Amazon. Con l’abolizione di questa opzione, gli utenti sono avvertiti che dovranno agire rapidamente per salvare le proprie librerie al computer, prima della scadenza della funzionalità.

Impatti sulla comunità degli utenti di Kindle

Per la maggior parte degli utenti che acquistano libri attraverso il negozio di Amazon e li scaricano direttamente sui propri dispositivi Kindle moderni tramite Wi-Fi, il cambiamento potrebbe passare inosservato. Tuttavia, la modifica avrà un impatto considerevole su chi gestisce le proprie biblioteche di e-book con software di terze parti come Calibre. Questo è particolarmente rilevante per chi desidera rimuovere il DRM, il sistema di gestione dei diritti digitali, dai propri file per poterli leggere su piattaforme diverse da Kindle. La chiusura di questa opzione potrebbe complicare ulteriormente il processo per questi utenti, costringendoli a trovare nuovi metodi per trasferire i propri acquisti su altri dispositivi.

Dettagli sulla cancellazione della funzionalità

Amazon ha confermato che la capacità di scaricare i file direttamente sul computer sarà eliminata questa settimana. Chi desidera mantenere i propri e-book in formato digitale dovrà affrettarsi a salvare i file entro la data indicata. Qualora i clienti avessero già scaricato i propri e-book, questi potranno ancora essere trasferiti su un dispositivo Kindle tramite USB. Inoltre, rimarrà attiva la possibilità di utilizzare software di terze parti e il servizio "Invia a Kindle" per caricare EPUB e altri file sul dispositivo.

Infine, vale la pena notare che i file scaricati in passato saranno ancora disponibili, ma gli utenti potrebbero dover adattarsi a un modo diverso di gestire i propri acquisti. La transizione non riguarda solo gli utenti tradizionali di Kindle, ma anche chi ha deciso di esplorare nuovi lettori elettronici, creando una continua interazione tra varie piattaforme. La scelta di Amazon potrebbe quindi segnare una nuova era per la gestione degli e-book, influenzando profondamente le abitudini di lettura dei suoi clienti.