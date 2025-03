Alexa Plus: il nuovo assistente vocale di Amazon pronto al lancio

Amazon si prepara a lanciare Alexa Plus, una versione avanzata dell’assistente vocale, in accesso anticipato nelle prossime settimane. Chi possiede un Echo Show 8, 10, 15 o 21 avrà la possibilità di utilizzare questa nuova intelligenza artificiale generativa su qualsiasi dispositivo Echo compatibile. Non solo, Alexa Plus sarà disponibile anche su Fire TV, Fire tablet, sul web su Alexa.com e nell’app Alexa, offrendo una maggiore versatilità ai suoi utenti.

Limitazioni per alcuni dispositivi Echo

Purtroppo, non tutti i dispositivi Echo saranno aggiornati. I modelli più vecchi, come il primo Echo Dot e l’Echo Show di prima generazione, non riceveranno l’upgrade a Alexa Plus. Allo stesso modo, dispositivi con Alexa integrata, come gli altoparlanti Sonos o il termostato Ecobee, non supporteranno al lancio questa nuova versione, anche se potrebbe arrivare in un secondo momento. Lauren Raemhild, portavoce di Amazon, ha confermato che gli utenti possono continuare a utilizzare l’originale Alexa su questi dispositivi.

Se non volete passare a Alexa Plus subito, il vecchio assistente vocale rimarrà disponibile, almeno per il momento.

Accesso anticipato: come partecipare

L’accesso iniziale a Alexa Plus sarà limitato agli utenti statunitensi in possesso di uno dei dispositivi Echo Show menzionati. Gli interessati possono visitare la nuova pagina di atterraggio di Alexa Plus su Amazon, fare clic sul link “Alexa+ arriva presto” e accedere al proprio account Amazon. Una volta concessa l’autorizzazione, gli utenti riceveranno un’email e notifiche sui loro dispositivi Echo per attivare la nuova esperienza.

Durante questa fase di accesso anticipato, l’uso di Alexa Plus sarà gratuito, ma in seguito verrà richiesta una sottoscrizione mensile di 19,99 dollari, oppure un abbonamento ad Amazon Prime.

Alexa Plus: funzionalità rivoluzionarie

Alexa Plus presenta un’evoluzione significativa rispetto all’assistente vocale conosciuto. Grazie all’intelligenza artificiale generativa, sarà capace di comprendere e rispondere a frasi in linguaggio naturale, memorizzare preferenze e rispondere alle emozioni espresse nella voce degli utenti. Inoltre, permetterà interazioni più fluide senza necessitare di dire “Alexa” ogni volta.

Ad esempio, un utente potrebbe dire “Alexa, ho freddo e qui è troppo buio”, e l’assistente dovrebbe automaticamente attivare le luci e aumentare il riscaldamento. Con la versione precedente, era necessario fornire comandi specifici, come “Alexa, accendi le luci del soggiorno”.

In base a quanto dichiarato dall’azienda, il nuovo sistema sarà in grado di processare più comandi contemporaneamente. Sarà possibile dire cose come “Alexa, accendi le luci, aumenta il riscaldamento, avvia NPR, e dimmi il mio programma”, semplificando notevolmente la gestione quotidiana delle attività. Sarà anche in grado di affrontare compiti più complessi, come ordinare generi alimentari e prenotare un tavolo al ristorante. Gli utenti potranno anche aggiungere eventi al calendario semplicemente fotografando un programma, mostrando l’intento di Amazon di rendere Alexa Plus un assistente digitale efficiente.

Cosa succede all’old Alexa?

Per coloro che preferiscono rimanere con l’originale Alexa, questa scelta è ancora disponibile, almeno per il momento. Panos Panay, responsabile dei dispositivi e servizi di Amazon, ha dichiarato che l’originale Alexa continuerà a ricevere aggiornamenti, ma il focus principale rimarrà sulla nuova versione. Chi possiede dispositivi non compatibili con Alexa Plus potrà continuare a utilizzare il servizio senza problemi. Tuttavia, se si dispone di alcune competenze preferite, vale la pena considerare che non tutte saranno inizialmente disponibili su Alexa Plus.

Stando a quanto riportato da Janko Roettgers su Lowpass, con il lancio di Alexa Plus mancheranno molte delle 160.000 competenze attualmente disponibili sulla versione originale. Amazon ha formulato un piano di transizione e assicura che la maggior parte delle competenze utilizzate dagli utenti sarà supportata sin dall’inizio su Alexa+. Questo implica che alcuni elementi potrebbero non essere disponibili.

Le competenze di Alexa: futuro incerto

Si pone la questione se abilità amate, come quella di raccontare barzellette, possano scomparire. Raemhild ha rassicurato che nel caso in cui una competenza mancasse, gli utenti possono contattare Amazon, il quale si impegnerà a rendere disponibili tali funzioni su Alexa Plus. Inoltre, i developer sono invitati a richiedere la disponibilità delle loro competenze su Alexa Plus o a crearne di nuove. Amazon ha anche annunciato tre nuovi SDK nativi per Alexa Plus.

Tuttavia, secondo Roettgers, Amazon non ha ancora pubblicato linee guida dettagliate per i developer riguardo come trasferire le competenze esistenti. Alcuni di loro si mostrano scettici riguardo a questa possibile transizione, in particolare sul fatto che possano continuare a monetizzare le loro competenze. L’azienda ha concentrato l’esperienza di Alexa Plus sulla connessione a API esistenti e sull’utilizzo di capacità “agenti” per navigare su siti web e servizi online a nome degli utenti, eliminando di fatto il ruolo di intermediari.