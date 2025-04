Affirm introduce il reporting dei pagamenti BNPL nel tuo credito: ecco cosa sapere

Se hai recentemente utilizzato Affirm per un acquisto con il sistema “Compra Ora, Paga Dopo” o prevedi di farlo in futuro, è importante sapere che le tue transazioni potrebbero comparire nel tuo rapporto di credito. Questa nuova misura, annunciata da Affirm, prevede l’invio delle informazioni sulle attività di pagamento per i prestiti a rate emessi dal 1° aprile 2025 all’agenzia di credito Experian. Questa novità rappresenta un cambiamento significativo nel modo in cui il servizio BNPL viene gestito e registrato, rendendo necessario capire le implicazioni per i consumatori.

Implicazioni del BNPL sul tuo rapporto di credito

L’agenzia di reporting del credito riceve informazioni sulle transazioni, il debito e la storia dei pagamenti da parte degli emittenti di carte di credito, banche e finanziatori commerciali per determinare la solvibilità dei consumatori. Fino ad ora, però, i prestiti offerti tramite BNPL erano generalmente esclusi dai rapporti di credito, rappresentando un’alternativa meno tracciata rispetto ad altre forme di prestito tradizionale.

Affirm si pone come il primo grande fornitore di prestiti BNPL ad adottare una politica di reporting di questi prestiti a breve termine, che offrono opzioni di pagamento senza interessi. L’agenzia Experian ha dichiarato che questa iniziativa consentirà ai creditori di prendere decisioni più informate nel concedere prestiti e aiuterà i consumatori a costruire una storia di credito più solida. Ma è davvero una buona notizia per gli utenti di Affirm? Quali saranno le conseguenze per la tua situazione finanziaria?

Cosa cambia per il tuo punteggio di credito

Affirm ha chiarito che “il nuovo reporting dei prestiti non influenzerà immediatamente i punteggi di credito tradizionali dei consumatori, ma potrebbe farlo in futuro con lo sviluppo di nuovi modelli di scoring.” La tua storia creditizia è uno dei fattori che influiscono sul punteggio di credito stesso. Pertanto, effettuare pagamenti puntuali e completi può risultare vantaggioso. Al contrario, il mancato pagamento o il pagamento in ritardo possono ridurre il punteggio.

Nel suo Help Center, Affirm ha specificato che diversi fattori non impatteranno il punteggio di credito, come l’apertura di un nuovo conto o la verifica della propria capacità di acquisto. Tuttavia, i seguenti aspetti dei prestiti possono influenzare il punteggio:

Piani di “pagamento nel tempo”

Storia dei pagamenti

Ritardi nei pagamenti

Utilizzo del credito

Durata della tua storia creditizia

Come proteggere le tue finanze dai piani BNPL

Attualmente, Affirm è l’unica grande azienda BNPL che comunica i propri dati a una delle tre agenzie di credito. È possibile che altri fornitori di BNPL e le altre agenzie principali, come Equifax e TransUnion, inizino presto a seguire questa strada. Come per qualsiasi forma di prestito o credito, è fondamentale approcciare i piani BNPL con cautela e strategia, considerando che l’impatto sul punteggio di credito è solo una delle molteplici variabili.

Effettuare acquisti a rate può sembrare una soluzione allettante, ma anche senza interessi, può portare a spese eccessive. La tentazione di comprare oggetti che non ci si può permettere può sfociare in ritardi nei pagamenti, intrappolandoti in un ciclo di rimborso che potrebbe incidere pesantemente sul tuo budget. Se al momento non puoi permetterti un acquisto completo, valuta di posticipare l’acquisto, di cercare alternative più economiche, come l’acquisto di beni usati, o di considerare l’uso di una carta di credito con tasso di interesse zero, pianificando di estinguere il debito prima che gli interessi inizino a maturare.

Approfondimenti sui piani Compra Ora, Paga Dopo

La crescente diffusione dei piani BNPL ha portato a un’attenzione maggiore riguardo alle loro implicazioni finanziarie. Con Affirm che prende l’iniziativa di riportare i dati alle agenzie di credito, è probabile che la trasparenza e la responsabilità aumentino nel settore. I consumatori dovrebbero sempre informarsi sulle condizioni dei prestiti BNPL, considerando i pro e i contro di queste soluzioni, al fine di evitare sorprese quando si tratta del loro bilancio e della loro solvibilità futura.