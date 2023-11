Accesso non autorizzato da remoto su iPhone: cosa fare?

Accesso non autorizzato da remoto su iPhone: è possibile? Al giorno d’oggi avere buone nozioni riguardo alla sicurezza informatica è fondamentale per avere un’esperienza online (e a volte anche offline) più sicura e senza pensieri.

Oggi, essere in possesso di uno smartphone sempre connesso a Internet è già di per sé un buon punto di partenza per imbattersi in pericolose minacce informatiche. Non è raro che qualcuno cerchi di accedere ai dispositivi altrui per effettuare il furto di dati o addirittura dell’identità.

Ma se questo problema è così diffuso e pericoloso, cosa si può fare per proteggersi al meglio? Prima di tutto, è cruciale prestare attenzione a eventuali comportamenti anomali del tuo iPhone; se ne rilevi, è essenziale non sottovalutarli.

Anomalie e comportamenti bizzarri potrebbero infatti essere segnali di un accesso non autorizzato da parte di un hacker che sta controllando il tuo dispositivo a distanza. Fortunatamente, oggi basta adottare qualche semplice accorgimento non solo per prevenire questo tipo di attacco, ma anche per proteggersi al meglio nella sfortunata eventualità che si verifichi.

Dopo aver visto come sincronizzare un iPhone da iPad o un altro iPhone, in questa breve guida ti spiegheremo come capire se qualcuno ha effettuato un accesso non autorizzato da remoto su iPhone e come comportarsi per risolvere il problema.

Accesso non autorizzato da remoto su iPhone: come cogliere in flagrante hacker e malintenzionati

Esistono diversi indicatori che possono suggerire un accesso remoto non autorizzato su iPhone. Ecco alcuni segnali a cui prestare attenzione:

Surriscaldamento del dispositivo durante la modalità standby

Quando il tuo iPhone dovrebbe trovarsi in modalità standby e risulta caldo al tatto, come se stesse eseguendo app impegnative, potrebbe indicare un’attività non autorizzata in background.

Rallentamento improvviso delle prestazioni: se le prestazioni del tuo iPhone continuano a diminuire senza motivo apparente , potrebbe esserci un’app spia o un malware che lavorano intensamente per aggirare le misure di sicurezza del tuo telefono.

se le prestazioni del tuo iPhone continuano a , potrebbe esserci un’app spia o un malware che lavorano intensamente per aggirare le misure di sicurezza del tuo telefono. Riavvii casuali frequenti: un numero eccessivo di riavvii automatici , non dovuti a installazioni di aggiornamenti, potrebbe essere il risultato di spyware mal ottimizzato.

un numero eccessivo di , non dovuti a installazioni di aggiornamenti, potrebbe essere il risultato di spyware mal ottimizzato. La batteria si scarica troppo in fretta: una rapida perdita di carica della batteria potrebbe indicare la presenza di un’attività non autorizzata sul tuo iPhone, specialmente quando il dispositivo non è in uso.

una rapida perdita di carica della batteria potrebbe indicare la presenza di un’attività non autorizzata sul tuo iPhone, specialmente quando il dispositivo non è in uso. Aumento spropositato del consumo di dati: un consumo di dati elevato e inaspettato potrebbe essere causato da app spia che trasmettono dati in background.

un consumo di dati elevato e inaspettato potrebbe essere causato da app spia che trasmettono dati in background. Invio automatico di messaggi: se il tuo iPhone invia messaggi automaticamente, potresti aver subito un accesso non autorizzato.

se il tuo iPhone invia messaggi automaticamente, potresti aver subito un accesso non autorizzato. Comparsa di pop-up anomali: pop-up fuori contesto, soprattutto quando il telefono è in modalità sospensione, potrebbero indicare attività sospette.

Cosa fare in caso di accesso non autorizzato da remoto su iPhone

Abbiamo visto quali sono i chiari segnali di un accesso non autorizzato su iPhone da parte di terzi. Ma cosa fare se ci si imbatte in questo pericoloso attacco? Vediamo alcune soluzioni semplici e veloci da mettere in pratica in caso di accesso non autorizzato.

Aggiorna il tuo iPhone

Assicurati di avere sempre l’ultima versione del software installato. Gli aggiornamenti di sistema non servono solo a offrire nuove funzionalità agli utenti, ma anche per correggere eventuali falle o vulnerabilità, che potrebbero essere sfruttate da hacker e malintenzionati per accedere al dispositivo e commettere il furto di dati o dell’identità.

Apple di solito rilascia aggiornamenti di sicurezza e patch che possono interrompere il funzionamento di app spia o malware sul tuo iPhone.

Per aggiornare il tuo iPhone, apri l’app Impostazioni e tocca Generali -> Aggiornamento software per verificare la presenza di nuovi aggiornamenti. Nel caso ce ne fossero, tocca Scarica e installa o, se ha già scaricato l’aggiornamento, tocca Installa ora.

Rimuovi eventuali app sospette

Controlla e rimuovi eventuali app non riconosciute o sospette dalle impostazioni del tuo iPhone. Se noti la presenza di app che non ricordi di aver scaricato, rimuovile immediatamente.

Elimina eventuali volti o impronte non autorizzati

Se possiedi un dispositivo con Face ID o Touch ID, controlla attentamente se sono stati autorizzati volti o impronte digitali sconosciute per l’accesso al tuo dispositivo. Nel caso in cui ne identifichi di non riconosciuti, è consigliabile procedere eliminando tutte le autorizzazioni che non puoi attribuire a volti o impronte da te registrati. Questo passo aggiuntivo contribuirà a rafforzare la sicurezza del tuo dispositivo.

Per farlo, apri Impostazioni sul tuo iPhone e tocca Face ID e passcode.

Se vedi un messaggio sotto il pulsante Ripristina Face ID che dice “È già stato impostato un aspetto alternativo“, ma non ricordi di averlo fatto, tocca Ripristina Face ID.

Ora, imposta nuovamente il tuo Face ID.

Cambia il passcode

Modifica il tuo passcode per incrementare la sicurezza sul tuo iPhone.

Per farlo, apri Impostazioni e vai alla schermata Face ID e passcode o Touch ID e passcode. Tocca Cambia passcode e segui le istruzioni per modificare il codice.

Rimuovi dispositivi sospetti dall’ID Apple

Verifica la presenza di eventuali dispositivi sospetti connessi al tuo ID Apple e, in caso, rimuovili.

Se hai un altro dispositivo collegato al tuo iPhone, sappi che il device può essere utilizzato per accedere al telefono da remoto. Per verificare e rimuovere un dispositivo di questo tipo, apri Impostazioni e tocca il tuo ID Apple.

Tocca il dispositivo che sospetti si trovi dietro i tentativi di accesso remoto nella sezione dei dispositivi e seleziona Rimuovi dall’account.

Per essere sicuro che la persona non aggiunga nuovamente il dispositivo al tuo account, assicurati di modificare la password dell’ID Apple.

Abilita l’autenticazione a due fattori

Incrementa la sicurezza e previeni un eventuale accesso non autorizzato da remoto su iPhone abilitando l’autenticazione a due fattori.

L’autenticazione a due fattori (2FA) è un metodo che utilizza due passaggi distinti per verificare la tua identità incrementando la tua sicurezza digitale e la tua privacy. Il primo passaggio consiste nell’inserimento di una password, mentre il secondo coinvolge l’autorizzazione dell’accesso da parte di un dispositivo esterno, un indirizzo email o un numero di telefono. Questo rende significativamente più complesso per chiunque cercare di violare la tua sicurezza, poiché anche conoscendo la password, avrebbero bisogno di un ulteriore elemento come il tuo telefono per completare l’accesso.

Conclusioni

In conclusione, l’accesso non autorizzato da remoto su iPhone è un’eventualità che purtroppo può verificarsi con frequenza, soprattutto se non si adottano determinate misure preventive per proteggere al meglio il dispositivo. Fortunatamente, oggi abbiamo tutti gli strumenti per prevenire questo tipo di attacco e per evitare di imbatterci nel furto di dati e della nostra identità.