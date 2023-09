Come abilitare la modalità standby su iPhone con iOS 17

Se hai un iPhone con il nuovo iOS 17, hai probabilmente sperimentato la comodità e le innovazioni che il sistema operativo ha introdotto. Tra le numerose funzionalità che iOS 17 mette a disposizione, c’è una che potrebbe migliorare significativamente la durata della batteria e l’efficienza generale del tuo dispositivo: la modalità standby su iPhone. Esploreremo come attivare e sfruttare al meglio questa caratteristica, scoprendo come ottimizzare l’utilizzo del tuo iPhone in modo intelligente e risparmiare energia quando non ne hai bisogno. Se sei curioso di conoscere come la modalità standby potrebbe fare la differenza nella tua esperienza quotidiana con il tuo iPhone, continua a leggere per scoprire come sfruttare al massimo questa interessante funzione di iOS 17.

Introduzione alla modalità standby su iPhone

L’attenzione degli utenti che possiedono un iPhone è stata strettamente catturata dall’annuncio di iOS 17, un sistema operativo che ha catturato l’interesse sin dal suo debutto nel 2023, presentato dalla rinomata azienda Apple. Questa nuova iterazione del sistema operativo è stata oggetto di dibattito appassionato grazie alle profonde ristrutturazioni e alle implementazioni di funzionalità avanzate. Tra queste innovazioni spicca l’altamente anticipata modalità StandBy, un elemento che ridefinisce il modo in cui sfruttiamo il nostro dispositivo mobile.

La modalità StandBy rappresenta un meccanismo ingegnoso attraverso il quale è possibile impiegare in maniera più intelligente il proprio iPhone durante i periodi di inattività. Si traduce in una modalità che consente la visualizzazione istantanea di un assortimento di informazioni molto importanti, tra cui promemoria, indicazioni orarie, imminenti eventi, dati di calendario, prospettive meteorologiche e altro ancora.

La presentazione di tali dati è resa possibile mediante l’impiego di widget di ampie dimensioni, garantendo che ogni aspetto rimanga fruibile mentre il dispositivo è in uno stato di inattività.

Come abilitare la modalità StandBy su iOS 17

Ecco come è possibile attivare la funzione di StandBy sul dispositivo iPhone con sistema operativo iOS 17. Si forniscono di seguito le istruzioni dettagliate per agevolare la procedura. Inizialmente, avviare l’applicazione “Impostazioni” direttamente dal dispositivo iPhone e selezionare l’opzione StandBy. Successivamente, attivare il commutatore posizionato nella parte superiore per consentire l’attivazione della modalità StandBy. Nel caso in cui si stia utilizzando un iPhone 14 Pro o una versione successiva, si rende necessario attivare anche il commutatore relativo alla modalità “Sempre Attivo”. Ciò permetterà alla funzione di StandBy di rimanere visibile, garantendo che il dispositivo rilevi l’attenzione dell’utente e disattivi in modo intelligente il display quando non viene più osservato.

In caso di utilizzo di un iPhone precedente al modello iPhone 14 Pro, si suggerisce di attivare ulteriormente il commutatore per la modalità “Notturna”. Tale modalità consente di visualizzare la funzione di StandBy con una tonalità di colore rossa durante condizioni di scarsa illuminazione. Questo accorgimento mira a minimizzare l’affaticamento degli occhi quando l’utente osserva la modalità di visualizzazione StandBy in ambienti bui. Qualora si disponga di un iPhone 14 Pro o di un modello superiore, è possibile personalizzare le impostazioni relative alla modalità “Notturna” mediante l’opzione apposita.

Successivamente, si consiglia di attivare il commutatore relativo alla funzione “Motion To Wake“, qualora si desideri che il display del dispositivo iPhone si attivi non appena il dispositivo viene mosso durante la notte. È possibile accedere ad ulteriori opzioni per personalizzare il comportamento del dispositivo in modalità StandBy tornando alla schermata precedente.

Nel caso in cui si desideri visualizzare le notifiche mentre il dispositivo è in modalità StandBy, è possibile attivare il commutatore associato alla funzione “Mostra Notifiche“. Al fine di migliorare la privacy delle notifiche, è opportuno considerare l’opzione di attivare la funzione “Mostra Anteprima Solo al Tocco“. Questa scelta comporterà la visualizzazione delle anteprime delle notifiche solo a seguito di un tocco dell’utente.

Una volta completate le suddette operazioni, la funzione di StandBy sarà attiva sul dispositivo iPhone. Per verificarne il funzionamento e effettuare un test, è sufficiente posizionare il dispositivo in modalità orizzontale durante la ricarica e osservarne il comportamento. In questo modo, è possibile attivare e utilizzare efficacemente la funzione di StandBy sul dispositivo iPhone con sistema operativo iOS 17.