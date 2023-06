iOS 17 è ufficiale, l’annuncio di Apple: tutte le novità

Nella giornata di ieri che ha segnato l’inizio della WWDC 2023 i protagonisti sono stati i nuovi prodotti di Apple, ovvero il Mac Studio aggiornato, il MacBook Air da 15” e il Mac Pro con processore M2 Ultra. Tuttavia una certa attenzione è stata riservata anche agli importanti aggiornamenti software proposti dalla Mela, in particolare iOS 17. La società del CEO Tim Cook ha già provveduto a rilasciare agli sviluppatori la prima versione beta di iOS 17 a scopo di test.

‌iOS 17‌ è un importante aggiornamento che introduce un aspetto personalizzato per ogni persona ‘chiamante’. La persona che effettua la chiamata sarà infatti in grado di personalizzare il proprio aspetto. Inoltre, i messaggi vocali dal vivo consentono di vedere la trascrizione di un messaggio che qualcuno sta lasciando in tempo reale, pertanto l’utente potrà scegliere se rispondere o meno. Inoltre, i messaggi vocali che le persone inviano in iMessage ora vengono trascritti in testo. I possessori di iPhone con iOS 17 possono anche registrare un video o un messaggio audio quando qualcuno non risponde alla chiamata FaceTime.

Nell’app Messaggi, le app sono state spostate in una nuova interfaccia nascosta per garantire un aspetto più chiaro. Inoltre con iOS 17 viene lanciata una nuova funzione Check In per consentire ad amici e familiari di avere sempre idea di dove ci troviamo quando siamo in viaggio. Check In avvisa automaticamente amici o familiari quando arriviamo a destinazione, come ad esempio a casa. Le posizioni ora possono anche essere condivise direttamente dall’app Messaggi.

Nelle chat di gruppo compare ora una freccia di recupero che consente di vedere il primo messaggio non visualizzato nella conversazione: con i filtri di ricerca sarà anche più semplice trovare ciò che ci interessa. Con StandBy, invece, un iPhone posizionato orizzontalmente si trasforma in un piccolo hub domestico che consente di visualizzare una serie informazioni, tra cui il calendario, l’ora e molto altro ancora.

I widget sulla schermata Home sono interattivi: ciò significa che si possono svolgere una serie di attività molto più facilmente, come ad esempio spegnere le luci senza dover aprire un’app. Con iOS 17 anche AirDrop è stato migliorato e c’è una funzione NameDrop per condividere rapidamente i contatti. Gli utenti possono ora tenere insieme due iPhone per avviare una sessione SharePlay, che ora funziona anche con CarPlay in modo da consentire ai passeggeri di ascoltare la loro musica anche in macchina.

Tra le altre funzionalità molto interessanti c’è sicuramente Journal, un’app – in arrivo entro la fine dell’anno, ndr – che consente di prendere nota di tutte le proprie attività di tutti i giorni. In più, la nuova funzione Adaptive Audio garantisce un importante miglioramento per AirPods Pro 2. Infine, Siri non richiede più l’attivazione “Hey”: ora è possibile attivare l’assistente vocale dicendo semplicemente “Siri”. MacRumors fa sapere che Apple fornirà una beta pubblica di iOS 17 entro la fine dell’estate.