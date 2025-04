5G, ma solo se è vero: test rivelano che molti smartphone mostrano connessioni fittizie

Se il tuo smartphone ti mostra un segnale 5G, non dare per scontato che sia realmente connesso a una rete di nuova generazione. Un’app chiamata Signal Tracker ha condotto un’analisi dettagliata, rivelando come in alcuni casi, quando il telefono indica una connessione 5G, potrebbe in realtà essere collegato a una rete 4G. Questo fenomeno è emerso chiaramente nel Regno Unito, dove il 38% dei test hanno dimostrato che le connessioni indicate come 5G erano, in verità, 4G.

Perché si verificano queste discrepanze?

Le ragioni alla base di tali discrepanze sono molteplici. Innanzitutto, le compagnie telefoniche potrebbero ingannarti per promuovere la loro copertura 5G, ma la verità è che anche altri fattori giocano un ruolo. Ad esempio, se il tuo dispositivo è connesso a una stazione base che ha l’attrezzatura per la connessione 5G, il telefono potrebbe segnalare un collegamento a 5G, anche se effettivamente stai utilizzando una rete 4G.

Signal Tracker ha realizzato una mappa di Londra Centrale, evidenziando le connessioni reali in rosso e quelle fittizie in blu. Questo test mirato ha rivelato che, mentre molti utenti pensano di avere accesso al 5G, in realtà stanno navigando su una rete 4G, provocando confusione e frustrazione.

Inoltre, la tipologia di rete 5G adottata dai fornitori può influenzare notevolmente la qualità della connessione. Ad esempio, negli Stati Uniti, i carrier hanno sviluppato reti 5G stand-alone che non dipendono da segnali 4G, il che offre un’ottimizzazione superiore rispetto a molte reti nel Regno Unito.

I risultati del test di Signal Tracker

Per comprendere meglio l’affidabilità delle connessioni, Signal Tracker ha eseguito più di 11.000 test su diverse reti nel Regno Unito nell’arco di due mesi. Attraverso questa analisi, sono state valutate la potenza del segnale, la tecnologia utilizzata, la velocità di connessione e le bande operative. I dati hanno mostrato chiaramente se le connessioni dichiarate come 5G erano effettivamente accurate.

In particolare, gli utenti del carrier britannico Three possono contare su un’affidabilità sorprendente, in quanto hanno un 94% di probabilità di essere realmente connessi a una rete 5G quando vedono il relativo icona sul loro smartphone. Seguono Vodafone con il 93%, mentre O2 si ferma a un deludente 66%. Infine, EE ha registrato solo un 32% di accuratezza, suggerendo che molti dei suoi utenti si trovano ad utilizzare connessioni 4G, mentre i loro dispositivi segnalano erroneamente una connessione 5G.

Differenze tra rete 5G nel Regno Unito e negli Stati Uniti

Negli Stati Uniti, la situazione per le connessioni 5G appare più favorevole. Molti operatori come T-Mobile hanno costruito reti 5G stand-alone, destinate a garantire una copertura stabile senza l’ausilio del 4G. Anche la Dish Network sta lavorando su una rete 5G autonoma, e UScellular sta implementando il 5G SA in alcune aree. Già quest’anno sia Verizon che AT&T prevedono di passare a un servizio 5G stand-alone, segnando un significativo passo avanti nella qualità e nell’affidabilità della connettività mobile.

Al contrario, nel Regno Unito, molte connessioni 5G sono basate su reti non autonome. Questi sistemi sono stati originariamente progettati per 4G LTE e hanno successivamente integrato l’attrezzatura 5G, con conseguenti limitazioni nelle prestazioni e confusione legata alla vera natura delle connessioni mostrate dagli smartphone degli utenti.

La modernizzazione delle reti e la transizione verso il 5G richiedono pertanto un vigilante monitoraggio da parte dei consumatori, che devono essere consapevoli delle reali capacità delle loro connessioni di rete.