5 suggerimenti migliorare l’intrattenimento con PS5

A partire dall’ormai storica PS2, Sony ha voluto andare oltre la semplice riproduzione di software videoludico, concentrandosi anche su ciò che è intrattenimento a 360 gradi. La PS5 è ha dunque raccolto quell’eredità, fornendo ampio supporto a livello multimediale, dai servizi di streaming online al supporto DVD.

Se vuoi rendere la tua PS5 il fulcro del tuo sistema di intrattenimento, ci sono alcune cose che dovresti sapere e fare. Di seguito ti proporremo alcuni interessanti consigli per avere la miglior esperienza possibile con la console Sony.

1- Scarica e configura le app per l’intrattenimento

Anche se è limitato in tal senso, la PS5 offre app store con software non per forza collegate al gaming.

In effetti, ci sono molte app che puoi scaricare e configurare per rendere la tua PS5 la console di intrattenimento definitiva, soprattutto nel contesto streaming. Per non perderti nei meandri dello store, ti consigliamo di concentrarti su tre specifiche app per quanto riguarda film, show TV, musica e podcast.

Tuttavia, per brevità, ti consigliamo tre app necessarie per film e TV, musica e podcast.

Netflix e Plex per film e TV sulla tua PS5

Netflix, come ben saprai, è un’app di streaming di prim’ordine, contenente molti titoli originali e non che puoi riprodurre in streaming a piacimento. Ti consigliamo Netflix se desideri usufruire tramite PS5 del tuo account senza grandi difficoltà a livello di impostazioni.

Troverai Netflix nella sezione Media della tua PS5, ma potrebbe essere necessario effettuare degli aggiornamenti prima.

Plex, d’altra parte, è l’alternativa che dovresti scegliere se hai già una vasta libreria di film archiviati in locale e non vuoi sottoscrivere un abbonamento con la precedente piattaforma. Puoi configurare un Plex Media Server sul tuo computer e trasmettere gratuitamente tutti i film, la musica e le foto da lì alla tua PS5.

Non solo: questa applicazione offre anche canali TV in diretta, supportati tramite pubblicità, che puoi utilizzare gratuitamente. Non aspettarti la qualità di Netflix ma, se ti accontenti di film vecchi o produzioni low budget, potresti già trovare ciò che fa al caso tuo.

Spotify per musica e podcast sulla tua PS5

Hai diverse opzioni per riprodurre musica sulla tua PS5, La miglior scelta per rapporto qualità-prezzo è Spotify. A differenza del suo rivale, Apple Music, Spotify ha un piano gratuito con pubblicità, quindi puoi sempre avere musica anche quando non vuoi pagarla.

Spotify può anche vantare ha una vasta libreria di playlist, oltre ad essere unla piattaforma scelta per molti podcast. Ciò significa che puoi utilizzarla per rimanere sintonizzato sui tuoi programmi preferiti su una PS5.

Anche in questo caso, puoi trovare il software facilmente nella sezione Media.

2- Usa un’unità esterna dedicata per i contenuti multimediali

Nel caso non lo sapessi, puoi utilizzare la tua PS5 per riprodurre contenuti multimediali da un’unità esterna. Dovresti acquistare una memoria SSD apposita con almeno 1 TB di dati (in modo da non esaurire lo spazio in breve tempo), che potresti utilizzare per archiviare anche ulteriori videogiochi.

A tale scopo, puoi utilizzare l’unità anche come un vero e proprio media server del già citato Plex. In questo modo, puoi guardare film e TV e ascoltare musica anche offline.

Nota bene: se sei un appassionato di cinema e adori i film in alta risoluzione, cerca di abbondare con lo spazio sulla memoria SSD. Questo tipo di contenuto, infatti, per sua stessa natura tende ad occupare molta memoria.

3- Sfrutta un sistema audio di alta qualità

Una PS5 può sostituire in maniera degna un lettore Blu-ray nelcontesto di un sistema home theater. Ma cos’è un buon home theater senza un suono di qualità?

Un impianto di questo tipo completo richiede altoparlanti di alto livello, in grado di offrire una gamma di opzioni come soundbar, altoparlanti vari e sistemi surround 5.1 o 7.1.

Le soundbar rappresentano un’eccellente scelta, risparmiando spazio senza scendere a compromessi con la qualità audio. Sono compatti e facilmente installabili su pareti o mensole, spesso accompagnati da un subwoofer dedicato per esaltare i bassi.

Per coloro che cercano una configurazione più convenzionale, i diffusori da scaffale rappresentano un’opzione convincente. Progettati per essere posizionati su mensole o supporti, questi diffusori offrono un’esperienza sonora robusta e dinamica. Rispetto alle soundbar, gli altoparlanti da scaffale di fascia alta generalmente offrono picchi di qualità ancora più elevati.

4- Collega la tua PS5 a una TV o monitor 4K

Le PS5 supportano risoluzioni 4K e il collegamento della tua PS5 a dispositivi del genere è ottima, non solo per il contesto gaming.

Cerca un display che supporti una risoluzione di 3840 x 2160 pixel (comunemente chiamato 4K UHD) e che supporti High Dynamic Range (HDR). La combinazione 4K e HDR garantisce colori vivaci, contrasti più profondi e un’esperienza visiva più realistica. Potrebbe essere necessario abilitare e regolare HDR sulla tua PS5 per ottenere il miglior risultato.

Per fare ciò, vai in Impostazioni – Schermo e video – Uscita video.

Usa un cavo HDMI 2.1 per collegare la PS5 alla TV o al monitor 4K. Questa soluzione, infatti, offre una larghezza di banda migliore rispetto a HDMI 2.0 e 1.4.

Infine, la PS5 è dotata di un’unità Blu-ray Ultra HD, che ti consente di guardare film Blu-ray 4K UHD fisici. Basta inserire il disco e la PS5 lo rileverà e lo riprodurrà automaticamente con una risoluzione 4K di alta qualità.

5- Abbonati a PlayStation Plus

Non dimenticare mai che, comunque, la tua PS5 è principalmente una console di gioco: il miglior intrattenimento che può offrire rientrano nel gaming. I titoli per la console Sony possono essere talvolta costosi, ma esiste anche un modo per poter godere della libreria PlayStation senza dover acquistare ogni volta un gioco. Stiamo parlando di PlayStation Plus.

PlayStation Plus è un modo eccellente per assicurarti di avere sempre a dispositizione titoli nuovi ed entusiasmanti sulla tua PS5. L’abbonamento in questione ti consente di accedere a una libreria di giochi che puoi “noleggiare”. Non solo: attraverso questa piattaforma puoi sbloccare l’accesso multiplayer in molti videogiochi che altrimenti ti escludono da esso.

Ottieni di più dalla tua PS5

PS5 non è solo una console da gaming. Se utilizzi già questo dispositivo, sfruttarlo per lo streaming o in altri contesti può aiutarti sia a ridurre l’ingombro in camera/salotto, sia a risparmiare denaro.

Anche se questo prodotto non è così economico, di fatto, per gli utenti più astuti può offrire opportunità molto interessanti a livello di intrattenimento.