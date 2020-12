L’utilizzo del PC, sia esso per lavoro che per svago, richiede spesso degli accessori. Le soundbar per PC sono tra quelle più importanti per avere un coinvolgimento e un’esperienza audio eccellente. Le soundbar sono dei particolari sistemi audio che possono essere utilizzati non solo per il PC, ma anche per la TV.

La loro versatilità è uno dei punti di forza che, insieme alla qualità, le fa preferire ai tradizionali altoparlanti per il computer. Uno strumento, quindi, molto utile e prezioso che merita di essere valutato con cura per non sbagliare l’acquisto.

Come scegliere le miglioro soundbar per PC

Come abbiamo visto le soundbar per PC sono un’opportunità per avere un’esperienza audio notevole. Che sia per vedere un film, dei video di lavoro o per giocare ai propri titoli preferiti o, ancora, per ascoltare della buona musica, la soundbar si rivela indispensabile. Ma quale modello scegliere? E, ancora, come valutare la migliore per le tue esigenze? Nella nostra guida all’acquisto abbiamo trattato ampiamente come valutare correttamente una soundbar; riassumendo sono fondamentali:

Dimensioni

Connettività

Potenza.

Il primo aspetto è quello della grandezza. In commercio esistono tantissime versioni di soundbar per PC, caratterizzate anche dal numero di altoparlanti di cui sono composte. Ci sono quelle semplici, ma anche quelle dotate di subwoofer o un modello più completo 5.1. Questo aspetto delle soundbar va valutato sia in termini di spazio che di utilizzo. Se la tua scrivania è contenuta e non puoi contare su molto spazio non serve spendere soldi per una soundbar potente e voluminosa, così come se lo scopo è avere una cassa per ascoltare musica mentre lavori o studi probabilmente non avrai bisogno di un sistema dotato di subwoofer e tweeter.

Il secondo elemento è quello legato alla connettività. Le soundbar possono essere collegate al PC tramite cavo, ma alcuni modelli anche tramite Bluetooth o, ancora, tramite wifi e gestibili dall’app dello smartphone. Anche qui molto dipende dall’utilizzo che ne fai. Se deve rimanere fissa sulla scrivania puoi orientarti anche per una con il cavo, altrimenti una senza fili è sicuramente più pratica e capace di tenere libero lo spazio sulla scrivania.

L’ultimo aspetto è ovviamente quello legato alla potenza. Questo è uno dei più delicati perché è quello sul quale è più facile sbagliare. Anche qui, come detto in precedenza, tutto dipende dall’utilizzo che se ne fa. Una soundbar superpotente per ascoltare musica di sottofondo non vale il costo d’acquisto; il consiglio è di orientarsi, salvo esigenze specifiche, su una soundbar con una potenza di 200 watt che lavora al massimo delle prestazioni senza distorsioni o problemi di riproduzione.

7 migliori soundbar per PC

Creative Stage Air

Con la Creative Stage Air abbiamo una soundbar con un interessante rapporto qualità-prezzo. Dalle dimensioni compatte e dotata di connessione sia USB che Bluetooth, questa soundbar può essere anche trasportata e funzionare grazie alla batteria integrata che ha un’autonomia di circa 6 ore.

Tra le caratteristiche tecniche di questo modello troviamo la presenza di un doppio driver con radiatori passivi capaci di restituire bassi molto potenti. Inoltre è possibile gestire il controllo della riproduzione tramite i comandi laterali semplici e facilmente raggiungibili.

Creative Stage 2.1

Se sei alla ricerca di un modello più completo la soundbar Creative Stage 2.1 è quello che può fare al caso tuo. Parliamo di un dispositivo dotato anche di subwoofer, che prevede non solo la connettività USB e Bluetooth, ma anche quella ottica, AUX e TV ARC. Dotata anche di telecomando per il controllo a distanza e supporto per fissarla alla parete, la soundbar Creative Stage 2.1 ha un doppio driver che consente di raggiungere i 160W di picco per un’esperienza sonora davvero soddisfacente.

Yamaha YAS-109

Elegante e dal design semplice e pulito, la soundbar Yamaha YAS-109 è una soluzione perfetta per chi cerca qualità, estetica e potenza. La Yamaha YAS-109, infatti, è una soundbar che assicura 120W di potenza in uscita e che grazie alla tecnologia DTS Virtual:X regala un’esperienza audio davvero notevole.

Tra le particolarità di questo modello troviamo il supporto all’app Soundbar Controller per gestire al meglio il dispositivo. Inoltre la Yamaha YAS-109 supporta il controllo vocale tramite Amazon Alexa e, grazie alla tecnologia Clear Voice, offre un suono surround 3D di alto livello.

Samsung Soundbar HW-T530/ZF

Con la Samsung Soundbar HW-T530/ZF abbiamo un dispositivo 2.1 da 290W dotato di 5 speaker e la tecnologica Surround Sound Expansion che prevede la capacità di espandere il suono lateralmente e verticalmente per assicurare un effetto davvero coinvolgente. Dotata di controllo remoto tramite telecomando e interfaccia della TV, la Samsung Soundbar HW-T530/ZF è perfetta anche da collegare al PC grazie al supporto alla tecnologia Bluetooth.

Samsung Soundbar HW-Q60T/ZF

Un sistema audio notevole e completo è quello offerto dalla Samsung Soundbar HW-Q60T/ZF, un dispositivo che prevede un sistema audio 5.1 con ben nove speaker. Tra i punti di forza di questo modello troviamo la tecnologia Q Symphony che assicura un effetto surround integrato dal grande impatto emozionale. È inoltre presente una modalità gioco avanzata per selezionare impostazioni specifiche per potenziare gli effetti sonori della console.

Sony HT-G700

La Sony HT-G700 è una soundbar a 3.1 canali dotata di tecnologia DTS:X e Dolby Atmos. Grazie anche al subwoofer wireless e ai 400w di potenza, questa soundbar è in grado di offrire una riproduzione coinvolgente e di grande qualità. Dal punto di vista della connettività la Sony HT-G700 è collegabile sia tramite Bluetooth che tramite HDMI e prese per la TV.

Sonos Playbar

Tra le migliori soundbar per PC troviamo sicuramente la Sonos Playbar. In questo caso abbiamo una soundbar dotata di nove amplificatori (sei woofer e tre tweeter) e un sistema digitale di controllo di ciascun driver per regolare sempre perfettamente la riproduzione audio. Prevede inoltre la presenza dell’ingresso ottico e del supporto al Dolby Digital 2.0 e al Dolby Digital 5.1.