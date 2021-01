Migliori altoparlanti per PC: qualità audio sulla tua scrivania

Il settore della riproduzione audio si compone di diversi accessori, non ultimi i migliori altoparlanti per PC. Nonostante spesso si preferiscano le cuffie e gli auricolari, anche per una questione di isolamento acustico, sono tante le tipologie di sistemi di amplificazione che si possono scegliere sia per il proprio notebook che per il proprio pc fisso. Dopo aver analizzato quali sono gli altoparlanti Bluetooth più potenti e quali i migliori altoparlanti per l’home cinema, vogliamo ora porgere l’attenzione sui migliori altoparlanti per PC.

Come per qualsiasi altro componente elettronico la valutazione dei migliori altoparlanti per PC va analizzata considerando l’uso che si farà di questi accessori. Se si cerca una qualità audio professionale ci si orienterà verso una determinata fascia di prodotti, mentre se si necessita di un prodotto più semplice e versatile esistono modelli attinenti a questo scopo. È fondamentale analizzare alcuni principali caratteristiche tecniche, sia sulla qualità del suono che per quel che riguarda il bilanciamento e il tipo di tecnologie presenti per la riproduzione audio.

Creative Pebble V2

Eleganti, economici e affidabili: gli altoparlanti per PC Creative Pebble V2 sono dotati di connettore USB-C (nella confezione è incluso un adattatore USB-A), ingresso AUX da 3.5mm e offrono una riproduzione ideale molto buona per questa fascia di prezzo. Dal design sobrio ed elegante, i Creative Pebble V2 sono altoparlanti che prevedono driver full-range potenti per un’esperienza audio molto soddisfacente.

Edifier R1280DB

Un modello completo dal punto di vista tecnologico e con un design estremamente affascinante è l’Edifier R1280DB. Parliamo di un altoparlante per PC che prevede, tra le altre caratteristiche, anche una connettività Bluetooth e un ingresso ottico, per collegare al meglio tutte le periferiche. L’Edifier R1280DB è un sistema molto potente, dotato anche di telecomando, per una riproduzione audio attenta sia ai bassi che agli alti, perfetto per un’esperienza sonora coinvolgente e di grande valore. Un aspetto da non sottovalutare è l’estetica di questo impianto audio curata nei minimi dettagli e spettacolare anche come elemento per l’arredo della propria scrivania.

Logitech Z623

Gli altoparlanti Logitech Z623 sono da scegliere sia per la qualità e l’affidabilità del marchio che per la potenza del subwoofer (grazie anche alla tecnologia Audio THX). La potenza dei bassi è accompagnata anche da una riproduzione degli alti e dei medi eccezionale, in grado di garantire un’esperienza audio complessiva di assoluto livello, ideale sia per i videogame che per la riproduzione di film. È possibile connettere fino a tre dispositivi e gestire i controlli e le regolazioni tramite i comandi presenti sull’altoparlante destro.

Harman Kardon Soundsticks III

Con gli altoparlanti Harman Kardon Soundsticks III si hanno delle casse per PC di assoluto valore anche dal punto di vista del design. Si tratta di un modello di fascia media che garantisce un’ottima riproduzione negli alti e una potente riproduzione dei bassi grazie alla presenza del subwoofer. L’eleganza di questi altoparlanti è data dal design futuristico che si caratterizza per le linee arrotondate e la totale trasparenza di tutti i componenti. Da sottolineare la possibilità di collegarsi virtualmente ad ogni tipo di dispositivo multimediale e di gestire il funzionamento degli stessi tramite controlli touch.

Logitech G560

Continuiamo questa nostra panoramica sui migliori altoparlanti per PC parlando di un altro modello Logitech, questa volta il G560. Si tratta di una soluzione di livello superiore per quel che riguarda la sintesi tra altoparlanti da gioco e quelli per pc. Sono progettati con un sistema di illuminazione RGB, gestito tramite software proprietario, che permette di creare un’atmosfera unica nella stanza adattando le colorazioni alla riproduzione di qualsiasi tipo di contenuto. La potenza di questi altoparlanti raggiunge un picco di 240W e grazie all’audio surround DTS:X Ultra è possibile renderizzare l’audio 3D per un’esperienza di gioco ancora più coinvolgente. Gli altri due altoparlanti satelliti sono dedicati alla riproduzione di alti e medi per una riproduzione sempre eccellente e di alta qualità.

Razer Nommo Chroma

Un marchio di grande affidabilità per i gamer che propone anche degli speaker per PC di ottima qualità e perfetti per il gaming: ecco i Razer Nommo Chroma. Parliamo di casse da scrivania dal design moderno e con una buona resa acustica grazie ai driver in fibra di vetro intrecciata da 3”. La connettività è USB-A, ma è presente anche un ingresso per le cuffie ed una manopola di controllo del volume e dei bassi. Come indica il nome, i Razer Nommo Chroma integrano la tecnologia di illuminazione Chroma di Razer che permette di personalizzare la colorazione della base degli altoparlanti e avere un’esperienza di gioco ancor più coinvolgente.

Audioengine A2+

Tra i più interessanti altoparlanti per PC segnaliamo gli Audioengine A2+ che si contraddistinguono anche per il design compatto e poco ingombrante. Sono speaker per PC molto resistenti e dotati di amplificatori ad alte prestazioni, con una cassa in legno e una finitura lucida realizzata a mano. È compreso il convertitore digitale analogico (DAC) e un sistema di connessione versatile grazie all’uscita audio digitale USB e quella per il subwoofer (non presente). Questo modello è privo di un processore digitale per il controllo del bassi (Bass-Boost) ma offre ugualmente toni bassi di qualità eccellente ed un’acustica convincente, soprattutto considerando le dimensioni compatte.