5 modi per disabilitare Microsoft Defender in Windows 11

Il pacchetto di programmi incluso con Windows 11 include, tra i tanti, anche un antivirus, ovvero Microsoft Defender.

Questo software, rilasciato nell’ormai lontano 2006, è ormai parte integrante di tutti i sistemi operativi proposti da Microsoft e, in tal senso, si è evoluto di edizione in edizione. Si tratta di una soluzione efficace quando si tratta di identificare e bloccare malware sul computer, offrendo anche un egregio servizio di protezione in tempo reale.

Anche se Microsoft Defender si fa discretamente da parte quando installi un antivirus di terze parti, hai mai provato a disabilitarlo manualmente? Se sì, avrai notato come dopo un po’ l’app tende a riattivarsi da sola. In questo articolo andremo proprio a capire come disabilitare in maniera permanente questo antivirus.

Perché è così difficile disabilitare Microsoft Defender?

Microsoft Defender offre una solida sicurezza contro il malware e si è evoluto nel tempo. Puoi usarlo per proteggere il tuo sistema da agenti malevoli di vario tipo e non è necessario spendere denaro per app antivirus di terze parti.

Nonostante ciò, agli utenti piace spesso “smanettare” con il sistema operativo e, proprio per questo motivo, gli sviluppatori hanno deciso di riattivare Microsoft Defender dopo un po’ di tempo, se intervieni manualmente per renderlo inattivo. Nella versione precedente di Windows era sufficiente disabilitare la protezione in tempo reale, ma ora ci vuole molto di più per mettere a riposo questo antivirus.

Cosa succede se si desidera installare e utilizzare un’app di terze parti che Microsoft Defender contrassegna ripetutamente come dannosa? O se vuoi ridurre il carico sulle risorse del tuo sistema? Bene, in questi devi dare uno sguardo alle impostazioni di sicurezza di Windows e disabilitare la protezione in tempo reale e altre misure di protezione associate.

Questa guida ti insegnerà come disabilitare Microsoft Defender in modo permanente. Rimarrà disattivato fino a quando non annullerai i passaggi eseguiti in questa guida.

Prima disabilitare la protezione contro le manomissioni

La Protezione contro le manomissioni assicura che nessun’altra app possa apportare modifiche alle impostazioni di Microsoft Defender nel tuo computer. Non è necessario abilitare tale funzione perché è attiva per impostazione predefinita su qualunque computer Windows.

Se desideri disabilitare completamente Microsoft Defender (inclusa la protezione in tempo reale), devi prima rendere inattiva tale funzionalità. Ecco come farlo:

Premi Win + S e digita Windows Security;

+ e digita Windows Security; Clicca sull’opzione Apri per avviare l’app;

per avviare l’app; Fai clic sull’opzione Protezione da virus e minacce nella pagina apparsa;

nella pagina apparsa; Trova la sezione Impostazioni di protezione da virus e minacce e fai clic sull’opzione Gestisci impostazioni ;

e fai clic sull’opzione ; Scorri verso il basso e fai clic sull’interruttore Protezione antimanomissione per disabilitarlo;

per disabilitarlo; Chiudi l’app Windows Security.

Come disabilitare Microsoft Defender in Windows 11

Abbiamo già disabilitato la protezione dalle manomissioni, quindi non interferirà quando disabiliti Microsoft Defender utilizzando GPE, l’editor del registro o qualsiasi strumento di terze parti. Ecco i seguenti metodi che funzionano perfettamente per disabilitare l’app di sicurezza integrata su Windows 11.

Disabilita Microsoft Defender utilizzando l’editor dei criteri di gruppo

Editor criteri di gruppo è uno strumento eccellente che consente di personalizzare facilmente le impostazioni di Windows. Tuttavia, è riservato solo agli utenti Windows Pro ed Enterprise.

Se stai utilizzando queste versioni del sistema operativo, procedi in questo modo:

Premi Win + R per avviare la finestra di comando Esegui ;

+ per avviare la finestra di comando ; Digita gpedit.msc nell’area di immissione del testo e premi il tasto Invio ;

; Verrà avviato l’ Editor criteri di gruppo : fai dunque clic sull’opzione Configurazione computer nella pagina apparsa;

: fai dunque clic sull’opzione nella pagina apparsa; Passa a Modelli amministrativi – Componenti di Windows ;

– ; Individua e fai clic sull’opzione Microsoft Defender Antivirus ;

; Fai doppio clic sul criterio Disattiva Microsoft Defender Antivirus per modificarne le impostazioni;

per modificarne le impostazioni; Seleziona il pulsante di opzione Abilitato e fare clic sul pulsante Applica ;

e fare clic sul pulsante ; Infine, fai clic sul pulsante OK e chiudi l’Editor criteri di gruppo.

Riavvia il sistema e apri Windows Security per procedere.

Disabilita Microsoft Defender utilizzando l’editor del Registro di sistema

Come già accennato, se sei un utente con Windows 11 Home non puoi utilizzare l’Editor criteri di gruppo. Nonostante ciò, puoi comunque modificare il registro per disabilitare l’antivirus dal tuo sistema.

Nota bene: prima di apportare modifiche, crea un backup del registro e prepara un punto di ripristino del sistema. In questo modo, puoi sempre annullare qualsiasi modifica sbagliata apportata al registro.

Effettua i seguenti passaggi per disabilitare Microsoft Defender:

Premi Win + S per aprire la ricerca di Windows e digita Regedit;

+ per aprire la ricerca di Windows e digita Regedit; Fai clic sul pulsante Esegui come amministratore ;

; Nelle finestre dell’Editor del Registro di sistema, vai alla barra degli indirizzi e incolla il seguente percorso: Computer\HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Microsoft Defender ;

Clicca con il pulsante destro del mouse e seleziona Nuovo – Valore DWORD (32 bit) ;

e seleziona – ; Clicca sul valore DWORD (32 bit) appena creato e rinominalo DisableAntiSpyware;

appena creato e rinominalo DisableAntiSpyware; Fai doppio clic sul valore DisableAntiSpyware e imposta i dati del valore su 1 ;

; Chiudi l’Editor del Registro di sistema e riavvia il sistema per applicare le modifiche.

Avvia Windows Security e visita la sezione Protezione da virus e minacce. Vedrai un messaggio del tipo “Nessun antivirus attivo. Il tuo dispositivo è vulnerabile”.

Disabilita Microsoft Defender utilizzando CMD

Puoi persino utilizzare il prompt dei comandi per disabilitare Microsoft Defender: tutto quello che devi fare è incollare un comando di modifica del registro. Ecco come farlo:

Premi Win + R per avviare la finestra di comando Esegui ;

+ per avviare la finestra di comando ; Digita cmd nell’area di immissione del testo e premi Ctrl + Maiusc + Invio per avviare il prompt dei comandi con privilegi di amministratore;

+ + per avviare il prompt dei comandi con privilegi di amministratore; Ora, digita il seguente comando e premi il tasto Invio: reg add “HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Microsoft Defender” /v DisableAntiSpyware /t REG_DWORD /d 1 /f .

Vedrai un messaggio simile a “L’operazione è stata completata con successo“. Digita dunque exit per chiudere la finestra del prompt dei comandi e riavviare il sistema.

Disabilita Microsoft Defender utilizzando Winaero Tweaker

Se odi modificare il registro o trovi i comandi da prompt troppo complessi, puoi utilizzare un programma di personalizzazione di Windows come Winaero Tweaker. È un’applicazione GUI, quindi troverai più facile cercare varie impostazioni di Windows e disabilitarle in pochi clic.

Procedi in questo modo:

Visita la pagina di download di Winaero Tweaker e scarica il file di installazione sul tuo sistema;

Installa l’app e fai clic con il pulsante destro del mouse sull’applicazione e seleziona l’opzione Esegui come amministratore ;

sull’applicazione e seleziona l’opzione ; Fai clic sull’icona di ricerca e digitare Defender;

Clicca sul risultato della ricerca Microsoft Defender \ Disable Microsoft Defender ;

; Quindi, fai clic sulla casella di controllo Disable Microsoft Defender ;

; Scorri verso il basso e fai clic sul pulsante Riavvia ora.

Attendi il riavvio del computer. Una volta tornato in Windows, noterai come l’antivirus non è più attivo.

Disabilita Microsoft Defender utilizzando Ultimate Windows Tweaker

Come Winaero Tweaker, anche Ultimate Windows Tweaker è un software che offre un’ampia personalizzazione di Windows. Con quest’ultima è possibile abilitare e disabilitare facilmente più impostazioni e funzionalità del sistema operativo di Microsfot che altrimenti sarebbero molto difficili da individuare.

Per intervenire attraverso questo strumento:

Vai alla pagina Web di Ultimate Windows Tweaker e scarica l‘app;

Estrai tutti i suoi file in una cartella a parte, quindi seleziona avvia lo strumento con privilegi di amministratore;

Fai clic sull’opzione Cerca modifiche e digita Defender;

Quindi fare clic sul pulsante Go e selezionare l’opzione Disable Microsoft Defender dall’elenco;

e selezionare l’opzione dall’elenco; Seleziona la casella di controllo accanto alla voce relativa e fai clic sul pulsante Apply Tweaks : vedrai un popup di Windows che ti informerà se il tweak ha avuto successo o meno;

: vedrai un popup di Windows che ti informerà se il tweak ha avuto successo o meno; Infine, fai clic sul pulsante Close e riavvia il sistema.

Conclusioni

Microsoft Defender è, di proposito, realizzato in modo affinché non sia facile intervenire per disattivarlo. Tutto ciò per evitare che qualche malware possa far cadere facilmente le difese del tuo computer.

Una volta che hai sospeso la protezione di Defender, ricorda che non puoi stare a lungo senza un’adeguata soluzione lato sicurezza. O trovi rapidamente un antivirus di terze parti, oppure il consiglio è di riattivare nel giro di pochissimi minuti la soluzione proposta da Microsoft.

In caso contrario, il rischio concreto, è di ricevere la spiacevole visita di qualche malware o di agenti malevoli simili.