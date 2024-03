TikTok non funziona? Ecco come risolvere

TikTok non funziona e non riesci a caricare video o semplicemente a fruire dei tuoi contenuti preferiti? Niente paura! In questa breve guida ti illustreremo tutti i motivi per cui TikTok potrebbe non funzionare e ti spiegheremo come risolvere il problema in modo semplice e veloce. Partiamo subito!

1. Verifica se TikTok è inattivo

Se non riesci ad accedere al tuo account TikTok o i video non si caricano, è possibile che i server di TikTok siano semplicemente down o in manutenzione, nella tua regione o in tutto il mondo.

Puoi verificare se questo è il caso accedendo alla pagina dello stato di TikTok su Downdetector. Il sito ti permetterà di verificare se gli utenti nella tua regione hanno segnalato problemi simili. Sfortunatamente, se il sito dovesse essere down o in fase di manutenzione, non c’è niente possa fare per risolvere il problema. Dovrai armarti di pazienza e aspettare che torni a funzionare. Solitamente, si tratta comunque di attendere poche ore.

2. Controlla la tua connessione Internet

Se i server di TikTok sembrano funzionare correttamente, potresti avere un problema di connessione. In questo caso, controlla che il WiFi e i dati siano attivi. Un’altra cosa che puoi fare per controllare lo stato della tua connessione, è effettuare uno speedtest. Per farlo potrai utilizzare alcuni siti appositi esterni, come per esempio Speedtest.net.

Se i risultati indicano che la tua connessione Internet è difettosa, puoi provare a riavviare il router o contattare il servizio clienti della tua compagnia telefonica. Se non riesci a connetterti al WiFi, puoi anche disattivarlo e utilizzare i dati del tuo piano.

3. Cancella la cache di TikTok

Per migliorare l’esperienza dell’utente, la maggior parte delle app di social media utilizza dati memorizzati nella cache, e TikTok non fa eccezione. Se hai notato che TikTok sembra avere molti glitch nonostante non ci siano problemi con la tua connessione Internet o se l’app TikTok non si avvia affatto, vale la pena cancellare la cache di TikTok. Questo elimina essenzialmente tutti i file temporanei e i dati memorizzati da TikTok sull’app. Ecco cosa devi fare:

Apri TikTok e tocca il profilo nell’angolo in basso a destra dello schermo per accedere al tuo account TikTok.

e tocca il profilo nell’angolo in basso a destra dello schermo per accedere al tuo account TikTok. Tocca l’icona delle tre linee nell’angolo in alto a destra dello schermo.

in alto a destra dello schermo. Seleziona Impostazioni e privacy.

Ora, tocca Libera spazio sotto Cache e cellulare .

sotto . Infine, seleziona Cancella accanto a Cache. Tocca nuovamente Cancella per confermare la tua decisione.

4. Arresta forzatamente TikTok

Se hai notato che TikTok è bloccato su una pagina o video specifico, o se l’app non risponde, prova a arrestarla forzatamente.

Se usi un dispositivo Android, ecco cosa devi fare:

Vai all’app Impostazioni del tuo dispositivo.

del tuo dispositivo. Tocca App e scorri l’elenco finché trovi TikTok . In alternativa, puoi anche utilizzare lo strumento di ricerca per individuare TikTok.

e scorri l’elenco finché trovi . In alternativa, puoi anche utilizzare lo strumento di ricerca per individuare TikTok. Tocca Arresta forzatamente nell’angolo in basso a destra dello schermo.

nell’angolo in basso a destra dello schermo. Premi OK.

Forzare l’arresto delle app su Android è un’operazione semplice e veloce. Su iPhone, invece, non dovrai fare altro che chiudere l’app, attendere qualche secondo e provare a riaprirla.

Scorri verso l’alto dal fondo dello schermo o fai doppio tap sul pulsante Home fino a quando compare l’App Switcher. Continua a scorrere da sinistra a destra fino a trovare TikTok, quindi scorri verso l’alto sulla sua anteprima per chiuderlo. Ora, aspetta qualche secondo e aprilo nuovamente per vedere se il problema persiste.

5. Verifica le restrizioni d’età di TikTok

Se hai meno di 13 anni e non riesci a commentare un video su TikTok, abbiamo delle brutte notizie per te. TikTok offre una serie di restrizioni aggiuntive per la sicurezza e la privacy e limita gli utenti di età inferiore ai 13 anni dal commentare i contenuti degli altri utenti, condividere i loro video e inviare messaggi.

Secondo la pagina delle impostazioni di privacy e sicurezza di TikTok, se hai tra i 13 e i 15 anni, il tuo account è impostato su privato per impostazione predefinita. La messaggistica non è disponibile e nessuno può creare adesivi con i tuoi video.

Inoltre, solo i tuoi amici possono commentare i tuoi video e le storie. Quindi, se rientri in questa fascia d’età, l’app ha limitato deliberatamente alcune funzioni.

6. Usa una VPN per eludere le restrizioni geografiche

Alcuni paesi, tra cui l’India, hanno implementato un divieto su TikTok. Ci sono stati anche divieti temporanei in luoghi come il Pakistan e l’Indonesia. È una buona idea verificare in quali paesi TikTok è vietato e determinare se il tuo paese, o il paese in cui ti trovi in vacanza, è incluso in questo elenco.

Nel caso in cui lo fosse, puoi utilizzare una VPN per sbloccare i contenuti vietati nel paese in cui ti trovi.

Fortunatamente, ci sono molte VPN mobili gratuite che puoi utilizzare per accedere a TikTok. Una volta installata la tua app VPN preferita, dovrai configurarla.

Ecco un esempio di come utilizzare la VPN Surfshark per navigare su TikTok:

Inizia lanciando l’app VPN e creando un account o effettuando l’accesso inserendo le credenziali del tuo account.

Una volta fatto, l’app ti guiderà nel processo di configurazione iniziale. A seconda del tuo fornitore di VPN e se hai optato per un piano gratuito o a pagamento, potresti essere invitato a selezionare una regione. In alternativa, puoi selezionare Connessione rapida , e verrai connesso al server più veloce disponibile.

, e verrai connesso al server più veloce disponibile. Dai all’app il permesso di connettersi alla VPN e di installare un nuovo profilo VPN. Tocca Consenti e inserisci la password del tuo dispositivo.

e inserisci la password del tuo dispositivo. Ora, vai semplicemente all’app VPN e attivala. Assicurati di scegliere una regione dove TikTok non è vietato, e dovresti essere in grado di usarlo con facilità!

7. Abilita le autorizzazioni dell’app TikTok

Come tutte le app, TikTok richiede alcune autorizzazioni fondamentali per il buon funzionamento del software. Per esempio, dovrai autorizzare l’app a utilizzare il microfono, la fotocamera e ad accedere ai tuoi contatti e alla tua galleria. Solitamente, ti viene chiesto di concedere l’accesso alla fotocamera e al microfono del tuo dispositivo quando scarichi e lanci l’applicazione.

Quindi, se non riesci a fare un video TikTok o i tuoi TikTok non hanno audio, è probabile che tu abbia negato inconsapevolmente a TikTok il permesso di accedere alla fotocamera o al microfono. In questo caso, riuscirai a risolvere il problema in pochissimi secondi.

Se possiedi un dispositivo Android, vai all’app Impostazioni del tuo dispositivo e vai alla sezione App delle impostazioni del tuo dispositivo.

Sfoglia l’elenco delle app fino a trovare TikTok e seleziona Autorizzazioni. Assicurati quindi che a TikTok sia concessa l’autorizzazione ad accedere alla fotocamera e al microfono del tuo dispositivo.

Se possiedi un dispositivo iOS, lancia l’app Impostazioni sul tuo iPhone e tocca Privacy e sicurezza. Inizia toccando Fotocamera e verifica se l’interruttore accanto a TikTok è abilitato.

Allo stesso modo, torna alla pagina precedente e tocca Microfono per verificare se l’interruttore accanto a TikTok è abilitato.

TikTok non funziona? Ecco altri suggerimenti

Se nessuna delle soluzioni precedenti ha funzionato, puoi provare alcuni suggerimenti generali per risolvere i problemi con TikTok.

Aggiorna l’app TikTok : se TikTok non funziona, probabilmente la tua app è obsoleta o non aggiornata. In questo caso, ti basterà verificare la presenza di nuovi aggiornamenti per risolvere il problema in pochi secondi.

: se TikTok non funziona, probabilmente la tua app è obsoleta o non aggiornata. In questo caso, ti basterà verificare la presenza di nuovi aggiornamenti per risolvere il problema in pochi secondi. Riavvia il tuo telefono: a volte, se non riavvii il telefono da molte ore, è possibile che alcune app smettano di funzionare correttamente. Se TikTok non funziona, prova a riavviare il tuo telefono: a volte basta questo per tornare subito alla normalità!.

a volte, se non riavvii il telefono da molte ore, è possibile che alcune app smettano di funzionare correttamente. Se TikTok non funziona, prova a riavviare il tuo telefono: a volte basta questo per tornare subito alla normalità!. Disconnettiti e riconnettiti: se niente sembra funzionare, prova a disconnetterti dal tuo account TikTok, attendi qualche secondo e riconnettiti.

Con queste soluzioni, dovresti essere in grado di risolvere la maggior parte dei problemi che potrebbero impedirti di utilizzare TikTok. Tuttavia, se il problema persiste, potrebbe essere il momento di contattare il supporto tecnico di TikTok e ricevere assistenza.