Come eliminare tutti i Mi piace e i post salvati su Instagram

Nel frenetico mondo dei social network, i contenuti di cui fruiamo crescono ogni giorno. E se sei un utente appassionato di Instagram, potresti aver salvato una montagna di post, a decine se non a centinaia.

Indipendentemente dal motivo che ti ha spinto a questo accumulo, puoi disattivare o annullare il salvataggio di tutti i tuoi post su Instagram, se vuoi ripartire da zero con questo social media.

Se la possibilità di salvare i post è di certo utile, esagerare con questa abitudine può rendere tutto inutile. Come puoi trovare qualcosa che stai cercando in una marea di contenuti tra cui orientarti? Raggiunto un certo livello, molti utenti optano per un vero e proprio reset, ripartendo letteralmente da zero.

Di seguito ti spiegheremo come fare, a prescindere dalla piattaforma che stai utilizzando per accedere al tuo account.

Come eliminare tutti i like dai post Instagram

Instagram ti consente di eliminare in blocco tutti like sui post utilizzando la sua app mobile o qualsiasi browser. Come puoi intuire, però, questo tipo di operazione è di certo più complessa che scorrere e mettere mi piace. In ogni caso, ecco come dovresti procedere.

Da app mobile

Da mobile i passaggi sono identici su dispositivi Android e iPhone:

Apri Instagram sul tuo telefono e tocca la scheda del profilo in basso;

in basso; Ora tocca il menu hamburger ;

; Tocca La tua attività dall’elenco;

dall’elenco; Seleziona Mi piace ;

; ora tocca Seleziona;

Se non hai l’app sul tuo telefono, puoi disattivare i post anche utilizzando il sito Web di Instagram. Passa al capitolo successivo per saperne di più.

Da browser mobile

Apri il sito di Instagram su qualsiasi browser;

su qualsiasi browser; Tocca l’ icona a forma di ingranaggio ;

; Seleziona La tua attività ;

; Ora tocca Interazioni ;

; Tocca Mi piace ;

; Nella pagina successiva, tocca Seleziona.

Ora puoi selezionare i post che vuoi eliminare.

Da desktop (via browser)

Apri Instagram su qualsiasi browser e assicurati di aver effettuato l’accesso alla piattaforma. Fatto ciò:

Fai clic su Altro in basso a sinistra;

in basso a sinistra; Ora fai clic su La tua attività ;

; Nella pagina La tua attività, fai clic su Seleziona;

Qui agisci per selezionare in massa i post.

Rimuovi i Mi piace dai post di un account specifico

Nel caso in cui tu abbia in mente alcuni account particolari sui cui agire, invece di sbarazzarti di tutti i tuoi Mi piace, puoi scegliere di evitare i contenuti di quegli account specifici. Ecco i passaggi per compiere questo tipo di intervento.

Apri Instagram sul tuo smartphone, vai al tuo profilo dalla scheda in basso e tocca il menu hamburger ;

dalla scheda in basso e tocca il ; Tocca La tua attività ;

; Tocca Mi piace nella sezione Interazioni ;

nella sezione ; Ora tocca Tutti gli autori ;

; Digitare il nome degli account e toccare per selezionare gli account: una volta terminato, tocca Applica ;

; Tocca Seleziona nell’angolo in alto a destra.

Nota bene: non puoi rimuovere i Mi piace dai post di account specifici utilizzando un browser. Puoi farlo solo utilizzando l’app mobile di Instagram.

Come eliminare i Mi piace in base a un range temporale specifico

Se desideri rimuovere i Mi piace dai post di Instagram inclusi in un intervallo di date particolari, la piattaforma ti consente di agire in tal senso. Puoi scegliere un range temporale considerando giorni così come anni. Diamo un’occhiata ai semplici passaggi da seguire:

Da app mobile

Apri l’app Instagram e tocca l’ icona del profilo in basso;

in basso; Quindi, tocca il menu dell’hamburger ;

; Seleziona La tua attività ;

; Ora tocca Mi piace ;

; Tocca Tutte le date ;

; Sul display verrà visualizzato un popup: da qui tocca Intervallo di date ;

; Seleziona la data di inizio e la data di fine e tocca Applica ;

e tocca ; Tocca Seleziona.

Agisci su parte o su tutti i Mi piace che vuoi eliminare.

Da browser mobile

Apri il sito Web di Instagram su qualsiasi browser e assicurati di aver effettuato l’accesso al tuo account;

Tocca l’ icona a forma di ingranaggio ;

; Seleziona La tua attività ;

; Tocca Interazioni – Mi piace ;

– ; Tocca Ordina e filtra ;

; Scegli la data di inizio e la data di fine e tocca Applica ;

; Ora tocca Seleziona e seleziona tutti i post a cui desideri mettere il Mi piace.

Agisci singolarmente o su tutti i Mi piace, a seconda delle tue necessità.

Nota bene: puoi anche ordinare i tuoi post selezionando l’opzione appropriata attraverso la voce Ordina per.

Dal Web

Avvia il sito Web di Instagram su qualsiasi browser e accedi all’account;

Clicca su Altro vicino all’angolo in basso a sinistra;

vicino all’angolo in basso a sinistra; Fai clic su La tua attività ;

; Clicca su Ordina e filtra ;

; Scegli una data di inizio e una data di fine e fai clic su Applica ;

; Ora fai clic su Seleziona ;

; Seleziona i post con cui vuoi interagire e agisci di conseguenza.



Come eliminare tutti i post salvati su Instagram

Similmente ai post che ti piacciono, anche i post salvati su Instagram possono diventare un ammasso confuso. Fortunatamente, la piattaforma ti consente di annullare il salvataggio in massa dei post utilizzando la sua app mobile.

Anche se non esiste un’opzione nativa per farlo utilizzando il sito Web desktop, abbiamo una soluzione alternativa di cui parleremo in seguito.

Apri l’app Instagram e vai al tuo profilo utilizzando la scheda in basso;

utilizzando la scheda in basso; Ora tocca il menu hamburger e seleziona Salvato ;

e seleziona ; Tocca Tutti i post ;

; Seleziona l’ icona a tre punti in alto a destra;

in alto a destra; Tocca Seleziona ;

; Ora seleziona tutti i post e tocca Annulla salvataggio.

Annulla il salvataggio di tutti i post utilizzando il sito Web di Instagram

Il sito Web di Instagram ti consente di annullare il salvataggio di un singolo post alla volta. Tuttavia, se non hai accesso al tuo smartphone e desideri comunque annullare il salvataggio di tutti i post in massa, ecco una piccola soluzione alternativa.

Per farlo puoi utilizzare un emulatore sul tuo Mac o PC. NoxPlayer e BlueStacks sono alcuni dei popolari software in questo contesto. Nel frattempo, se utilizzi Windows, puoi anche eseguire app Android in modo nativo sul tuo PC.

Dopo aver installato l’emulatore, avvia l’emulatore che preferisci, accedi con il tuo account Google, proprio come se stessi interagendo con un nuovo smartphone. Fatto ciò segui questi semplici passaggi:

Avvia il Play Store sul tuo emulatore e fai clic sulla barra di ricerca;

sul tuo emulatore e fai clic sulla barra di ricerca; Cerca Instagram e fai clic su Installa quando viene visualizzato il risultato;

quando viene visualizzato il risultato; Fai clic su Apri ;

; Inserisci le tue credenziali e fai clic su Accedi ;

; Ora vai al tuo profilo e fai clic sul menu hamburger.

I passaggi successivi rimangono simili al metodo illustrato nella sezione precedente per annullare il salvataggio dei post.

FAQ sui post di Instagram

Per concludere questa guida, andiamo a vedere quali potrebbero essere le domande che ti sono sorte.

C’è un limite al numero di post che posso eliminare in un giorno?

Instagram non ha specificato un limite pubblicamente. Ma se l’elenco dei tuoi Mi piace è troppo lungo, dovresti pensare di agire gradualmente, con qualche centinaia di eliminazioni giornaliere.

In caso contrario, il social potrebbe considerare il tuo operato sospetto e potrebbe bloccare il tuo account nei casi più estremi.

Il discorso, anche nel caso dei post salvati, è molto simile. Un annullamento massiccio potrebbe insospettire l’algoritmo dunque, se hai migliaia di salvataggi, cerca di agire gradualmente.

Si tratta di operazioni reversibili

Sfortunatamente no. Una volta che agisci in tal senso le modifiche saranno sempre e comunque definitive. Cerca dunque di agire con prudenza.

Infine ricorda che se hai problemi con l’app di Instagram che si blocca senza apparente motivo, ti consigliamo di dare uno sguardo all’apposita guida che abbiamo creato.