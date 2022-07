Telegram non salva le immagini nella galleria? Ecco come risolvere!

Telegram è una delle migliori alternative a WhatsApp in circolazione e, nel corso degli ultimi anni, questa app si è ritagliata una vasta fetta d’utenza.

L’interfaccia piacevole, gli interessanti canali Telegram che è possibile seguire e i tantissimi bot dalle mille utilità, sono solo alcuni dei vantaggi legati a questa applicazione. Ciò però non significa che Telegram funzioni sempre come dovrebbe.

Ad esempio, a volte i file multimediali che ricevi tramite Telegram durante la chat non vengono salvati automaticamente nell’app della galleria del telefono, come la logica imporrebbe. Se anche tu trovi questa mancanza fastidiosa sei in buona compagnia: seguici in questo articolo per capire come modificare il comportamento dell’app.

1- Abilita “Salva nella galleria”

In Telegram, potrebbe essere necessario attivare tramite operazione l’opzione per salvare automaticamente foto e video quando sono ricevute tramite app mobile (non da quella desktop). Se hai appena installato l’app sul tuo dispositivo, devi abilitare questa opzione per assicurarti che tutte le foto che ricevi tramite chat vengano archiviate nell’app Galleria. Di seguito descriviamo in dettaglio i passaggi sia per la versione Android che per dispositivi iOS.

Android

Apri l’ app Telegram sul tuo dispositivo;

sul tuo dispositivo; tocca il menu hamburger nell’angolo in alto a sinistra del display.

nell’angolo in alto a sinistra del display. seleziona Impostazioni ;

; tocca Impostazioni chat ;

; scorri fino in fondo fino a trovare l’opzione Salva nella galleria e attivala.

Ora Telegram dovrebbe iniziare automaticamente a salvare le foto e i video che hai ricevuto direttamente nella galleria del tuo telefono. Se dovessi cambiare idea, puoi facilmente ripercorrere i passaggi e disattivare la funzione.

iOS

Su iOS la stessa opzione si chiama Salva foto in arrivo. A prescindere dal nome, ecco come puoi attivare la funzione sul tuo dispositivo.

apri l’ app Telegram sul tuo iPhone;

sul tuo iPhone; vai in Impostazioni ;

; quindi tocca Dati e archiviazione ;

; scorri verso il basso fino a trovare le opzioni Salva foto in arrivo e seleziona tale voce;

e seleziona tale voce; abilita le opzioni per Contatti, Altre chat private, Chat di gruppo e Canali.

Ora i contenuti multimediali che ricevi durante la chat in Telegram dovrebbero essere salvati automaticamente nella galleria del tuo iPhone.

2- Concedi autorizzazione di archiviazione (Android)

Un’altra cosa che vuoi provare è assicurarti che la tua app Telegram abbia l’autorizzazione di archiviazione dei file. A seconda della versione di Android in esecuzione sul telefono, potresti dover concedere l’autorizzazione a File e media. Procedi in questo modo:

trova l’ app Telegram sul tuo telefono e premi a lungo sull’icona dell’app;

sul tuo telefono e premi a lungo sull’icona dell’app; seleziona il pulsante Informazioni o Informazioni app che viene visualizzato;

o che viene visualizzato; seleziona Autorizzazioni ;

; Se stai utilizzando una versione precedente di Android 7.0 dovrai toccare Archiviazione per abilitare l’opzione. In alternativa, se utilizzi Android 11 o 12, dovresti vedere l’opzione File e media in Autorizzazioni ;

per abilitare l’opzione. In alternativa, se utilizzi Android 11 o 12, dovresti vedere l’opzione in ; tocca la voce e controlla se la funzione Consenti accesso solo ai media è attiva. In caso contrario, attivalo.

3- Abilita l’opzione per il download automatico dei media

Se passi costantemente dal Wi-Fi ai traffico dati, devi attivare l’opzione Abilita download automatico dei file multimediali per assicurarti che una foto o un video non venga scaricata mentre stai effettuando il passaggio. Queste istruzioni si applicano sia ai dispositivi Android che iOS in questo modo:

apri l’ app Telegram sul tuo telefono;

sul tuo telefono; tocca il menu hamburger nell’angolo in alto a sinistra;

nell’angolo in alto a sinistra; seleziona Impostazioni ;

; premi su Dati e archiviazione ;

; attiva l’opzione Quando si utilizzano i dati mobili se non è abilitata (la funzione Quando connesso su Wi-Fi dovrebbe essere attiva, ma se non è attiva assicurati di attivarla).

4- Aggiorna l’applicazione

Se le foto e i video non vengono visualizzati nella tua galleria, potrebbe essere dovuto a un bug. In tal senso, il miglior modo per procedere è aggiornare l’app di Telegram.

Per fare ciò vai sul Google Play Store, cerca l’app e vedi se riesci a individuare un pulsante Aggiorna sotto. Se non è presente e la dicitura recita semplicemente Apri, significa che non è disponibile un aggiornamento;

Nel caso sia disponibile il tasto Aggiorna, tocca lo stesso e attendi che Telegram sia aggiornato all’ultima versione. Se il problema persiste, tieni gli occhi aperti per gli aggiornamenti. Il problema sembra essere abbastanza comune, quindi gli sviluppatori potrebbero comunque intervenire con qualche correzione nel giro di pochi giorni.

5- Riavvia il telefono

Sebbene sia una pratica scontata e che forse hai già provato, un caro vecchio riavvio del telefono potrebbe rimettere apposto la situazione.

In questo modo svuoterai la memoria del tuo sistema ed eliminerai tutti gli errori che potrebbero causare il mancato salvataggio automatico dele tue foto nell’app Galleria. Per riavviare il dispositivo, premi a lungo il pulsante di accensione (alcuni secondi) fino a quando sullo schermo non vengono visualizzate numerose opzioni. Seleziona dunque Riavvia.

6- Controlla i server di Telegram

E se il problema non fosse sul tuo smartphone? Se ancora non riesci a far funzionare correttamente i salvataggi di media, ti suggeriamo di controllare i server di Telegram, poiché potrebbe esserci un problema con l’app stessa.

Basta andare su un sito web come Downdetector e cercare Telegram, per capire se il servizio è down o se è presente un qualche tipo di problema.

7- Salva foto e altri media con operazione manuale

Quando tutto il resto ha fallito, l’unica soluzione rimasta a tua disposizione potrebbe essere quella di salvare manualmente le foto o i video dall’app. Ecco come puoi farlo sul tuo dispositivo mobile.

Android

apri una chat che contiene un file multimediale che desideri salvare;

tocca il file multimediale per aprirlo;

tocca i tre punti nell’angolo in alto a destra del display;

nell’angolo in alto a destra del display; seleziona Salva nella galleria ;

; ora vai nella Galleria del tuo telefono e dovresti essere in grado di vedere l’immagine lì.

Su Android, questa opzione a volte può non funzionare correttamente. Se riscontri problemi nel visualizzare le foto e i video ricevuti nella Galleria dopo averli salvati manualmente, prova ad aggiornare l’app o a installare l’APK dal sito Web ufficiale di Telegram.

iOS

apri una chat che contiene un file multimediale che desideri salvare nella tua galleria;

tocca il file;

ora premi sulla piccola icona di inoltro nell’angolo in basso a sinistra;

nell’angolo in basso a sinistra; seleziona l’opzione Salva immagine in basso

Telegram chiederà il permesso per accedere alle foto e, una volta concesso, l’immagine verrà visualizzata nella tua galleria.

Domande frequenti

Telegram può salvare automaticamente le immagini inviate tramite chat segrete?

La risposta è no. Le chat segrete sono una forma di comunicazione privata e quindi Telegram disabiliterà l’opzione di salvataggio automatico per queste chat. Se lo desideri, tuttavia, puoi salvare manualmente le immagini che vengono inviate tramite chat segrete. Nota bene: l’interlocutore non verrà informato che l’hai fatto.

Telegram per desktop salva automaticamente le immagini?

In teoria, dovrebbe. Se vai su Impostazioni – Avanzate, dovresti essere in grado di trovare l’opzione Download automatico dei media che è abilitata per impostazione predefinita nelle chat private, nei gruppi e nei canali. Quindi tecnicamente, il desktop di Telegram dovrebbe salvare le immagini che hai ricevuto nella cartella Download. In alcuni casi però, ciò potrebbe non funzionare.

La soluzione manuale però è piuttosto semplice: basta cliccare sull’icona Salva in basso a destra. Questo permette di salvare l’immagine in Download. Se desideri cambiare la cartella in cui salvi le immagini, fai semplicemente clic sui tre punti (angolo in basso a destra) e seleziona Salva con nome scegliendo poi una cartella a piacimento.

Telegram eliminerà i file multimediali dalle chat cloud a cui non accedo da un po’ di tempo?

No. Per impostazione predefinita, Telegram è impostato per archiviare a tempo indeterminato le foto/i video che hai ricevuto tramite le chat. Tuttavia, per risparmiare spazio sul dispositivo, puoi modificare questa durata andando su Impostazioni – Dati e archiviazione – Utilizzo spazio di archiviazione.

Da qui puoi estendere o ridurre il periodo di tempo durante il quale Telegram manterrà i contenuti multimediali dalle chat sul tuo dispositivo.

Fonte maketecheasier.com