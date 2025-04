Perché il telefono rallenta dopo un aggiornamento (e come risolverlo)

Le prestazioni lente del telefono possono essere una seccatura, ma lo sono ancora di più se accadono dopo un aggiornamento del software. Ma perché questo succede? E, soprattutto, come rendere il tuo telefono di nuovo più scattante?

Perché il telefono rallenta dopo un aggiornamento

Se è passato un po’ di tempo dall’ultima volta che hai acquistato il telefono, potrebbe sembrare lento dopo l’installazione di un aggiornamento software. Il passaggio da un’app all’altra richiede improvvisamente un po’ più di tempo e il tuo dispositivo non sembra così scattante nell’eseguire le attività quotidiane di base come una volta, quando era ancora nuovo di zecca, come scattare una semplice foto.

Ebbene, se stai riscontrando questo problema, potrebbe essere dovuto a vari fattori. Uno dei colpevoli più comuni è l’obsolescenza programmata, in cui le aziende rallentano le prestazioni del dispositivo per spingere gli utenti a eseguire l’aggiornamento.

Altri fattori che possono causare prestazioni lente dopo un aggiornamento software includono un maggiore utilizzo delle risorse, problemi di compatibilità delle app e modifiche alla gestione della batteria e delle prestazioni.

Aumento dell’utilizzo delle risorse

Ciò premesso, è comunque sempre consigliabile aggiornare il dispositivo installando gli aggiornamenti software non appena disponibili. Gli update periodici correggono infatti bug e vulnerabilità esistenti, e migliorano l’esperienza aggiungendo nuove funzionalità.

È però vero che questi miglioramenti e funzionalità aggiuntive con il nuovo software a volte possono essere dannosi per i dispositivi, in particolare quelli più vecchi, a causa dell’aumento dell’utilizzo delle risorse. A causa dell’aumento delle richieste di risorse, il dispositivo risulta più lento dopo l’aggiornamento.

Problemi di compatibilità delle app

Gli aggiornamenti software vengono forniti con le modifiche al sistema operativo. Pertanto, quando viene rilasciato un importante aggiornamento software, gli sviluppatori di app devono ottimizzare le loro app per essere completamente compatibili con la nuova versione. Tuttavia, gli sviluppatori di app potrebbero impiegare del tempo per ottimizzare le loro app per l’ultima versione del sistema operativo.

Nella maggior parte dei casi, molte app possono essere eseguite senza problemi nelle versioni più recenti del sistema operativo. Non saranno però altrettanto efficienti, aumentando l’utilizzo delle risorse e rallentando il tuo dispositivo.

Modifiche alla gestione della batteria e delle prestazioni

Gli aggiornamenti software possono riguardare anche modifiche al modo in cui il telefono gestisce la batteria e le prestazioni per una migliore efficienza. Purtroppo, queste modifiche possono influire negativamente sulle prestazioni del telefono. Ad esempio, un aggiornamento può limitare le prestazioni della CPU e della GPU sui dispositivi meno recenti per migliorare la durata della batteria poiché le batterie si indeboliscono nel tempo.

Come migiorare le prestazioni del telefono dopo un aggiornamento software

Sono diverse le azioni che puoi porre in essere per migliorare le prestazioni dello smartphone dopo l’aggiornamento software. Proviamo a vederle una per una.

Aggiorna le tue app

L’esecuzione di app obsolete dopo l’installazione di un nuovo software può rallentare il dispositivo. Il primo passo dopo aver aggiornato il telefono a una nuova versione del software è aggiornare le app. Se è disponibile un aggiornamento per un’app installata, installalo perché potrebbe includere ottimizzazioni per migliorare le prestazioni dell’app.

Puoi verificare la presenza di aggiornamenti nell’App Store di Apple toccando l’icona del tuo profilo in alto a destra e scorrendo verso il basso fino ai prossimi aggiornamenti automatici. Tocca Aggiorna tutto per aggiornare tutte le app.

Per Android, tocca l’icona del tuo profilo nell’angolo in alto a destra, seleziona Gestisci app e dispositivo e tocca Aggiorna tutto accanto ad Aggiornamenti disponibili.

Disabilita o disinstalla le app inutilizzate

La seconda misura, soprattutto se accumuli app, è disinstallare o disabilitare quelle che non ti servono. Le app inutilizzate possono consumare risorse di sistema, incluse le risorse di archiviazione e CPU, con conseguente rallentamento delle prestazioni.

Libera spazio di archiviazione

Con uno spazio di archiviazione libero limitato sul dispositivo, il telefono è destinato a essere lento anche senza aggiornare il software. Tuttavia, poiché gli aggiornamenti software possono aumentare le risorse richieste dal sistema operativo, il dispositivo può risultare lento subito dopo un aggiornamento. Con spazio di archiviazione libero insufficiente sul telefono, i processi di sistema rallenteranno, portando a prestazioni lente.

La soluzione semplice: liberare spazio di archiviazione eliminando i file non necessari, come vecchi download, file multimediali duplicati e contenuti offline scaricati dalle app preferite.

Svuota la cache

Man mano che continui a utilizzare il telefono, aggiunge le risorse utilizzate di frequente alla sua memoria cache per un accesso rapido, ottenendo così prestazioni migliori. Tuttavia, i dati memorizzati nella cache possono essere obsoleti o danneggiati dopo un aggiornamento del sistema, con conseguenti ritardi, arresti anomali e comportamenti imprevisti. Svuotare la cache aiuterà a rimuovere i file corrotti o obsoleti, liberare spazio, migliorare le prestazioni e persino correggere eventuali anomalie e bug che potresti riscontrare.

Poiché Apple non fornisce un modo per svuotare la cache su iOS, puoi disinstallare e reinstallare un’app per rimuovere i suoi dati memorizzati nella cache. Per Android, puoi svuotare la cache per app accedendo a Impostazioni > App > Visualizza tutte le app, selezionando qualsiasi app, toccando Archiviazione e cache e scegliendo Cancella cache.

Eseguire un ripristino delle impostazioni di fabbrica

Se tutto il resto non migliora le prestazioni, è necessario eseguire un ripristino delle impostazioni di fabbrica come ultima risorsa: cancellerà tutti i dati e le app dal tuo dispositivo, permettendoti di ricominciare da capo, proprio come quando l’hai acquistato.