La tastiera di Windows non funziona? Ecco come risolvere!

Se sei giunto qui è probabile che tu abbia riscontrato un problema con la tastiera del tuo PC Windows. Non preoccuparti, non sei solo in questa situazione: è un problema comune che molti utenti devono affrontare, ma fortunatamente esistono diverse soluzioni efficaci per risolverlo. Questa guida è stata appositamente creata per esplorare i metodi che ti aiuteranno a ripristinare la funzionalità della tua tastiera di Windows, consentendoti di superare questo ostacolo.

Tastiera di Windows che non funziona: le cause

Il problema della tastiera di Windows che non funziona può avere diverse cause. Ad esempio, se la tastiera presenta danni fisici o se ci sono polvere o detriti sotto i tasti, ciò può provocare il malfunzionamento dei tasti. Pertanto, è consigliabile iniziare con una pulizia accurata della tastiera in questi casi. In alcuni casi, gli aggiornamenti del computer possono generare conflitti di sistema, causando problemi alla tastiera.

Per risolvere questa situazione, è possibile ripristinare una versione precedente di Windows o attendere un nuovo aggiornamento. Va notato che ci potrebbero essere altre cause da considerare. Ogni possibile causa è descritta dettagliatamente di seguito, insieme alla relativa soluzione.

Disattiva la funzione filtra tasti permanenti

La funzione Filtra tasti è progettata per ignorare le sequenze di tasti brevi e ripetute al fine di migliorare l’esperienza di digitazione. Se questa opzione è abilitata nel tuo sistema, potrebbe causare interferenze con il funzionamento della tua tastiera di Windows. Un’altra funzione di accessibilità chiamata “Sticky Keys” semplifica l’utilizzo delle scorciatoie da tastiera, consentendo di premere ogni tasto singolarmente anziché contemporaneamente.

Potrebbe essere la causa del problema in questa situazione. Per ripristinare la funzionalità della tua tastiera di Windows, prova a disabilitare entrambe queste opzioni. Puoi farlo tenendo premuto il tasto Shift destro per otto secondi. Comparirà una finestra di dialogo che ti chiederà di confermare se desideri attivare o disattivare il “Filtra tasti”. Seleziona “No” per disabilitare le chiavi di filtro.

Successivamente, premi il tasto Shift cinque volte. Comparirà un’altra finestra di dialogo che ti chiederà di confermare se desideri attivare o disattivare i “Tasti permanenti”. Seleziona “No” per disabilitare i tasti permanenti. In alternativa, puoi accedere alle impostazioni del sistema. Vai su “Accessibilità” e seleziona “Tastiera”.

Disattiva il pulsante accanto a “Filtra tasti” e successivamente disattiva anche la funzione dei “Tasti permanenti” selezionando il pulsante corrispondente. Verifica se la tua tastiera di Windows funziona correttamente dopo aver seguito questi passaggi.

Disattiva il tasto di blocco di Windows

Le tastiere da gioco spesso includono una funzione che consente di disabilitare il tasto della tastiera Windows, in modo da evitare di premere accidentalmente durante le sessioni di gioco. Questo tasto opera in modo simile al pulsante Caps Lock o Num Lock: premendolo una volta disabilita il tasto, mentre premendolo nuovamente lo riabilita. Segui queste istruzioni per disabilitare il blocco del tasto.

Premi contemporaneamente i tasti Fn e F6. In alternativa, puoi provare a premere i tasti Fn e Windows insieme. Entrambe queste combinazioni disabiliteranno il blocco del tasto sulla tua tastiera, consentendoti di utilizzare normalmente la tastiera Windows.

Abilita la tastiera di Windows utilizzando il registro

Il Registro di Windows è un’utilità integrata che può limitare diverse funzionalità di Windows, inclusa la tastiera di Windows. Se sospetti che la tastiera sia stata accidentalmente disabilitata tramite il Registro di sistema, potrebbe essere necessario abilitarla manualmente per risolvere il problema. Segui attentamente questi passaggi:

Digita “Esegui” nella barra di ricerca di Windows e seleziona l’opzione “Corrispondenza migliore”. Nella finestra di dialogo Esegui, digita “regedit” e fai clic su “OK”. Nella finestra di controllo dell’Account utente (UAC), fai clic su “Sì” per consentire l’accesso all’Editor del Registro di sistema. Nell’Editor del Registro di sistema, naviga fino al percorso seguente: HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control Seleziona la tastiera denominata “Layout tastiera”. Se trovi una voce chiamata “Scancode Map” sotto il valore predefinito “(Default)” nel pannello destro, fai clic destro su di essa e seleziona “Elimina” dal menu di scelta rapida. Chiudi l’Editor del Registro di sistema. Riavvia il computer affinché la tastiera di Windows venga abilitata nuovamente sul sistema.

Assicurati di seguire attentamente questi passaggi, poiché le modifiche al Registro di sistema possono influire sul funzionamento del sistema operativo.

Controlla il menu Start

Un altro scenario può verificarsi quando la tastiera di Windows funziona correttamente, ma il menu Start non si apre come previsto. Questo può accadere se ci sono state modifiche alle configurazioni nel backend. Puoi risolvere questo problema ripristinando le impostazioni predefinite tramite i seguenti passaggi:

Premi contemporaneamente i tasti Win + R per aprire la finestra Esegui. Digita “regedit” e premi Invio. Assicurati di avere un backup completo del Registro nel caso in cui si verifichino problemi e sia necessario annullare le modifiche. Naviga fino a HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services. Seleziona la tastiera chiamata “WpnUserService”. Fai doppio clic sulla voce chiamata “Start” nella parte destra dell’Editor del Registro. Modifica i dati del valore su “2” oppure se il valore è già “2”, modificalo tra “0” e “4”. Fai clic su “OK” per salvare le modifiche. Riavvia il computer e verifica se il problema persiste.

Ricorda di seguire attentamente questi passaggi e di fare un backup del Registro prima di apportare modifiche. In caso di problemi, puoi sempre annullare le modifiche ripristinando il backup del Registro.

Riavvia Esplora file

Un’altra soluzione per risolvere il problema del menu Start consiste nel riavviare l’Esplora file di Windows. Segui attentamente questi passaggi:

Premi contemporaneamente i tasti Ctrl + Shift + Esc per aprire il Task Manager. Nell’elenco dei processi, cerca “Windows Explorer”. Fai clic destro su “Windows Explorer” e seleziona “Riavvia” nell’angolo in basso a destra della finestra. L’Esplora file di Windows si riavvierà. Dopo il riavvio di Esplora file, verifica se il problema con la tastiera di Windows è stato risolto.

Assicurati di seguire attentamente questi passaggi per riavviare correttamente l’Esplora file di Windows. In caso di persistenza del problema, potrebbe essere necessario esplorare altre possibili soluzioni.

Risoluzione dei problemi della tastiera

Se il malfunzionamento della tastiera di Windows è causato da un bug del software, potresti risolvere il problema utilizzando lo strumento di risoluzione dei problemi della tastiera. Segui attentamente questi passaggi per eseguirlo sul tuo PC:

Fai clic sull’icona Start e apri l’app Impostazioni. Nella finestra Impostazioni, seleziona “Sistema” e poi “Risoluzione dei problemi”. Nella sezione “Risoluzione dei problemi”, fai clic su “Altri strumenti per la risoluzione dei problemi”. Scorri verso il basso fino a trovare la sezione “Tastiera” e fai clic su “Esegui”. Lo strumento di risoluzione dei problemi della tastiera verrà avviato e cercherà eventuali problemi rilevanti. Segui le istruzioni fornite dallo strumento per completare la procedura di risoluzione dei problemi. Dopo aver eseguito lo strumento di risoluzione dei problemi, prova a premere il tasto Windows per verificare se la tastiera funziona correttamente.

Assicurati di seguire attentamente questi passaggi per eseguire correttamente lo strumento di risoluzione dei problemi della tastiera. In caso di persistenza del problema, potrebbe essere necessario cercare ulteriori soluzioni o considerare il contatto con il supporto tecnico per assistenza aggiuntiva.

Aggiorna i driver della tastiera

Uno dei principali motivi per cui la tastiera potrebbe non funzionare correttamente è l’uso di driver obsoleti o danneggiati. I driver obsoleti possono causare vari problemi anche con la tastiera stessa. Puoi risolvere questo problema reinstallando o aggiornando i driver della tastiera. Nel caso in cui l’aggiornamento del driver non risolva il problema, puoi provare a passare a un driver generico. Segui attentamente questi passaggi:

Fai clic sull’icona Start e cerca “Gestione dispositivi”. Seleziona l’opzione corrispondente nella lista dei risultati. Nella finestra Gestione dispositivi, espandi la sezione “Tastiere”. Fai clic destro sul driver della tastiera e seleziona “Aggiorna driver”. Seleziona l’opzione “Cerca i driver nel mio computer”. Successivamente, fai clic su “Fammi scegliere da un elenco di driver disponibili sul mio computer”. Nella finestra popup, cerca e seleziona “Dispositivo tastiera HID” e fai clic su “Avanti”. Se hai il driver corretto per la tastiera, puoi selezionarlo e installarlo manualmente. Dopo aver completato il processo, controlla se il problema è stato risolto e verifica il funzionamento corretto della tastiera.

Assicurati di seguire attentamente questi passaggi e di selezionare i driver appropriati per la tastiera. In caso di persistenza del problema, potrebbe essere necessario cercare ulteriori soluzioni o contattare il supporto tecnico per assistenza aggiuntiva.

Utilizzare un comando PowerShell

Alcuni software possono creare conflitti con la tastiera del computer, causando il malfunzionamento di determinati tasti. Identificare il software specifico in conflitto può risultare difficile, ma è possibile risolvere il problema registrando nuovamente tutte le app utilizzando PowerShell. Segui attentamente questi passaggi:

Fai clic sul menu Start, cerca “PowerShell” e fai clic destro su di esso. Seleziona “Esegui come amministratore” nell’elenco delle opzioni. Nel prompt dei comandi UAC, fai clic su “Sì” per confermare. Nella finestra di PowerShell, digita il seguente comando: powershellCopy code Get-AppXPackage -AllUsers | Foreach {Add-AppxPackage -DisableDevelopmentMode -Register "$($_.InstallLocation)\AppXManifest.xml"} Premi il tasto Enter per eseguire il comando.

Questo comando registra nuovamente tutte le app nel computer, contribuendo a risolvere eventuali conflitti che potrebbero influire sulla tastiera. Assicurati di seguire attentamente i passaggi e attendi che il processo venga completato. Una volta terminato, verifica se la tastiera funziona correttamente.

Tieni presente che questo procedimento potrebbe richiedere del tempo e potrebbe essere necessario riavviare il computer per applicare completamente le modifiche. Se il problema persiste, potrebbe essere utile cercare ulteriori soluzioni o contattare il supporto tecnico per assistenza aggiuntiva.

Disabilita la modalità di gioco

La Modalità di gioco è una funzione integrata di Windows progettata per migliorare l’esperienza di gioco, ottimizzando le impostazioni della CPU e della GPU per ottenere un frame rate migliore e più stabile. Questa modalità può causare interferenze con altre impostazioni di Windows, compresa la tastiera. Se hai attivato la Modalità di gioco e riscontri problemi con la tastiera, segui attentamente questi passaggi per disattivarla:

Fai clic sull’icona Start e apri l’app Impostazioni. Seleziona “Gioco” e poi “Modalità di gioco”. Nella sezione Modalità di gioco, fai clic sul pulsante di attivazione accanto a “Modalità di gioco” per disattivarla. Assicurati che la funzione sia disattivata e che il pulsante non mostri più la modalità attiva.

Dopo aver disattivato la Modalità di gioco, verifica se il problema della tastiera è stato risolto e se la tastiera funziona correttamente sul tuo computer.

È importante notare che la Modalità di gioco può offrire vantaggi in termini di prestazioni durante l’attività di gioco, quindi se disattivandola la tastiera torna a funzionare correttamente, potresti valutare di riattivare la Modalità di gioco quando giochi per ottenere un’esperienza di gioco ottimizzata.

Crea un nuovo account utente

In alcuni casi, il problema relativo alla tastiera potrebbe essere specifico al tuo account utente. Potrebbe verificarsi un problema di validità dell’account o i file di sicurezza potrebbero non essere aggiornati. Per risolvere questo problema, puoi creare un nuovo account utente e verificare se la tastiera funziona correttamente. Segui attentamente questi passaggi:

Fai clic sull’icona Start e apri l’app Impostazioni. Seleziona “Account” e scorri verso il basso fino a “Famiglia e altri utenti”. Tocca il pulsante “Aggiungi account” accanto a “Aggiungi altro utente” nella sezione “Altri utenti”. Segui le istruzioni visualizzate sullo schermo per creare un nuovo account utente. Assicurati di fornire le informazioni richieste in modo accurato. Una volta creato il nuovo account utente, accedi al tuo computer utilizzando il nuovo account. Verifica se la tastiera funziona correttamente con il nuovo account utente. Prova a premere la Windowschiave e controlla se viene riconosciuta correttamente.

Se la tastiera funziona correttamente con il nuovo account utente, potrebbe indicare che il problema era specifico al tuo account precedente. Puoi utilizzare il nuovo account come alternativa per continuare a utilizzare il computer con una tastiera funzionante. Inoltre, potrebbe essere necessario trasferire i file e le impostazioni personali dal vecchio account al nuovo account per mantenere la coerenza delle tue informazioni.

Tieni presente che la creazione di un nuovo account utente comporterà la creazione di un profilo utente completamente nuovo, quindi alcune impostazioni personalizzate e i file specifici del vecchio account potrebbero non essere immediatamente accessibili nel nuovo account. Pertanto, è importante valutare attentamente la necessità di creare un nuovo account e prendere in considerazione il trasferimento dei file e delle impostazioni necessarie prima di procedere.

Scansioni System File Checker

Windows dispone di un’utilità integrata chiamata System File Checker (SFC), conosciuta anche come scansione SFC, che può essere utilizzata per correggere rapidamente file danneggiati o problemi interni nel sistema operativo. Se la tastiera non funziona correttamente a causa di file corrotti nel tuo sistema, puoi eseguire facilmente una scansione SFC per individuare il file danneggiato.

Il comando DISM è un’altra opzione simile a SFC che consente di ripulire i file e ripristinare l’integrità del sistema per gli aggiornamenti corretti. Per ulteriori dettagli su come eseguire entrambe le scansioni sul tuo sistema, ti consiglio di fare riferimento al nostro precedente articolo.

Scansioni per trovare malware

Sebbene sia un evento raro, a volte i problemi della tastiera possono essere causati da virus o malware presenti nel sistema. Se hai provato tutte le soluzioni precedenti senza successo, l’ultima opzione da considerare è eseguire una scansione antivirus sul tuo computer. Apri il software antivirus installato e avvia una scansione rapida del sistema. In alternativa, puoi utilizzare l’opzione di protezione antivirus integrata di Windows.

Per accedervi, digita “Sicurezza di Windows” nella barra di ricerca e seleziona l’app corrispondente. Nella finestra di sicurezza, vai alla sezione “Protezione da virus e minacce” nella barra laterale e fai clic sul pulsante “Scansione rapida”.

Attendere il completamento della scansione, che potrebbe richiedere alcuni minuti a seconda del numero di file presenti nel computer. Se la scansione rileva problemi, segui le indicazioni per risolverli e proteggere così il tuo computer da virus e malware.

Conclusioni sul problema della tastiera di Windows che non funziona

In conclusione, i problemi di malfunzionamento della tastiera in Windows possono essere attribuiti a diverse cause e richiedono un’approccio diagnostico sistematico per risolverli. Uno dei primi passi da compiere è eseguire una pulizia accurata della tastiera per rimuovere eventuali detriti o polvere che potrebbero interferire con il funzionamento dei tasti. Inoltre, è importante verificare se l’aggiornamento del sistema ha causato conflitti o se le impostazioni della tastiera sono state modificate.

Se il problema persiste, è consigliabile controllare le impostazioni di accessibilità come Filtra tasti o Sticky Keys, disabilitandole se necessario. Potrebbe essere necessario anche controllare le configurazioni nel registro di Windows e apportare eventuali modifiche per abilitare correttamente la chiave.

Altre soluzioni da considerare includono la verifica e l’aggiornamento dei driver della tastiera, la disabilitazione della Modalità gioco, la creazione di un nuovo account utente e l’esecuzione di scansioni antivirus per individuare eventuali minacce malware.

In caso di persistenza del problema, è consigliabile ricorrere all’assistenza tecnica specializzata o consultare la community di supporto di Windows per ottenere ulteriori suggerimenti e soluzioni specifiche.

Tenendo presente queste diverse possibilità, sarà possibile risolvere la maggior parte dei problemi di malfunzionamento della tastiera in Windows e ripristinare la piena funzionalità del dispositivo.