Come scegliere una scrivania in piedi: guida all'acquisto

Scegliere la scrivania in piedi giusta può fare la differenza per il comfort e la produttività durante le ore di lavoro. Con il crescente interesse per soluzioni ergonomiche, queste scrivanie offrono numerosi benefici, dalla riduzione del mal di schiena al miglioramento della postura. Ma come orientarsi tra le diverse opzioni disponibili sul mercato? In questo articolo, esploreremo insieme i fattori principali da tenere in considerazione per trovare la scrivania in piedi ideale per le tue esigenze.

Dai anche un'occhiata alla nostra selezione delle migliori scrivanie in piedi sul mercato!

Perché acquistare una scrivania in piedi o regolabile?

Le migliori scrivanie in piedi sono progettate appositamente per offrire una lunga serie di benefici a chi trascorre la maggior parte del proprio tempo seduto. Passare tante ore alla scrivania può essere infatti deleterio per la salute fisica (e a volte anche mentale). Ecco quali sono i migliori benefici che si possono ottenere modificando la propria routine lavorativa e acquistando una scrivania in piedi o regolabile:

Riduzione del mal di schiena e dei dolori al collo

Miglioramento della postura .

. Miglioramento della salute degli occhi

Aumento della produttività e della concentrazione

Stile di vita decisamente più attivo

Migliore circolazione sanguigna

Più energia da dedicare al lavoro e alle ore post lavoro

Se ti stai chiedendo come possa una semplice scrivania offrire tutto ciò, andiamo a vederlo insieme. Secondo tanti studi, trascorrere molto tempo seduti è molto dannoso per la salute: spesso e volentieri, soprattutto chi non utilizza le migliori sedie ergonomiche in commercio o una scrivania sbagliata, tende ad adottare una postura scorretta. In questo modo, a fine giornata si finisce per essere sfiniti, per avere dolori in tutto il corpo e per non avere più energie per dedicarsi ad altro. Una scorretta postura può infatti causare dolori al collo, alla schiena o alle gambe. Senza contare che, quando si passano troppe ore alla scrivania, si finisce per adottare posizioni malsane, per esempio sedendosi sulla gamba o tenendo la schiena storta. Questo tipo di scrivania è stato invece progettato appositamente per offrire nuovi modi per migliorare la postura durante le ore di lavoro, prevenendo in questo modo tutti quei fastidiosi dolori che si sperimentano a fine giornata.

Quanti tipi di scrivanie in piedi esistono?

Le migliori scrivanie in piedi o regolabili sono disponibili in tanti diversi tipi, in modo da dare agli utenti la possibilità di acquistare il modello che più si adatta alle proprie esigenze. Ecco quali sono:

Scrivanie in piedi fisse

Scrivanie in piedi regolabili manualmente

Scrivanie elettriche in piedi

Convertitori da scrivanie in piedi

Scrivanie portatili in piedi

Andiamo a vedere quali sono le principali differenze tra questi modelli.

Scrivanie fisse in piedi

Questo tipo di scrivania offre un'altezza fissa che non può essere regolata. Si tratta quindi di un modello che consente di lavorare esclusivamente in piedi, quindi non adatta a chi desidera poter decidere se lavorare in piedi o seduto.

Scrivanie in piedi regolabili manualmente

Queste scrivanie in piedi possono essere regolate a piacimento dell’utente: solitamente basta armarsi di cacciavite e modificare in pochi minuti l’altezza della scrivania. Questo modello consente di lavorare sia in piedi, che seduti.

Scrivanie elettriche in piedi

Molto simili al modello appena descritto, le scrivanie elettriche sono la soluzione più comoda in assoluto: basta infatti premere un tasto del telecomando per modificare in pochi secondi l’altezza della scrivania. In questo modo è possibile passare da una posizione seduta a in piedi in brevissimo tempo, senza dover cercare strumenti o togliere viti.

Convertitori da scrivania in piedi

Un convertitore di scrivania in piedi è un supporto, solitamente in metallo, che se appoggiato sulla scrivania può consentire all’utente di lavorare in piedi. Può essere posizionato su qualsiasi scrivania o superficie (tavolo della cucina, divano, ecc) e in pochi secondi si ottiene una postazione per lavorare in piedi. Anche in questo caso è possibile acquistare modelli manuali o elettrici.

Scrivanie portatili in piedi

Infine, sul mercato esistono tantissimi modelli delle migliori scrivanie in piedi portatili. Si tratta di scrivanie di diverse dimensioni dotate di ruote, che possono essere trasportate facilmente e spostate in qualsiasi angolo della casa.

Come usare correttamente le scrivanie in piedi

Una volta compresi i principali benefici delle migliori scrivanie in piedi o regolabili, diamo un’occhiata a come utilizzarle al meglio. Ecco alcuni consigli:

Regola correttamente l'altezza della scrivania

Quando si tratta di regolare la scrivania in piedi, non esiste un’altezza giusta. Dovrai infatti procedere per tentativi e trovare l’altezza che va bene per te. In generale, il piano della scrivania dovrà essere allineato con l’altezza delle tue braccia, in modo che queste possano essere appoggiate completamente durante il lavoro. Allo stesso tempo, è importante che i polsi non siano mai inclinati, né verso l’alto, né verso il basso. Molto importante anche la posizione delle spalle, che dovrebbero essere sempre rilassate verso il basso. Le ginocchia invece non devono mai essere eccessivamente estese.

Regolare correttamente l'altezza dello schermo

Anche la posizione del monitor è molto importante. Una volta regolata l’altezza della scrivania, assicurati che il display del computer sia all’altezza degli occhi. Dai un’occhiata ai migliori monitor ultrawide e display per Mac.