Samsung, i prossimi pieghevoli avranno display più grandi

Samsung ha introdotto miglioramenti importanti alla cerniera dei suoi recenti telefoni pieghevoli, eliminando quel fastidioso spazio vuoto quando i dispositivi sono completamente chiusi. Tuttavia, sia i Galaxy Z Fold che i Galaxy Z Flip subiscono ancora diverse critiche per la presenza di pieghe evidenti sugli schermi. E non è tutto, perché il Galaxy Z Fold 5 viene anche criticato per il suo display troppo stretto: tuttavia pare che Samsung voglia intervenire su questo aspetto con i suoi futuri foldable.

Secondo quanto emerso in un nuovo report, i telefoni pieghevoli di prossima generazione di Samsung avranno display più grandi. L’affidabile informatore Ross Young afferma che il Galaxy Z Flip 6 avrà un display esterno ancora più grande, ovvero da 3,9 pollici. Inoltre il nuovo foldable dovrebbe poter contare anche su una fotocamera principale da 50 MP.

Sembra quindi che Samsung stia finalmente ascoltando i pareri degli utenti e abbia pertanto deciso di realizzare dei display più ampi sia per il Galaxy Z Flip 6 che per il Galaxy Z Fold 6, in modo tale da rendere più semplice la digitazione e lo svolgimento delle altre attività quotidiane.

Gli utenti, in realtà, si sono lamentati anche per le dimensioni del display pieghevole interno del Galaxy Z Flip 5, che in alcuni casi potrebbe risultare troppo alto: non è da escludere una modifica da parte dell’azienda sudcoreana anche su questo aspetto. Infine, sempre stando ad alcune indiscrezioni, Samsung starebbe effettuando il ‘reverse engineering’ di un Huawei Mate X5 per verificare come l’azienda sia riuscita a snellire il telefono aumentando la capacità della batteria, dotando inoltre il telefono di un hardware della fotocamera decisamente migliorato e addirittura della connettività satellitare.