Galaxy Z Flip 6 e Z Flip 7: Samsung ha registrato i nomi

Gli ultimi pieghevoli lanciati sul mercato da Samsung hanno riscosso molto successo tra gli utenti: parliamo ovviamente del Galaxy Z Fold 5 e del Galaxy Z Flip 5, ricchissimi di funzionalità e caratteristiche tecniche che li rendono tra i migliori telefoni degli ultimi tempi.

Come riportato da Phone Arena, pare che il gigante di Seul abbia già bloccato i nomi Galaxy Z Flip 6 e Galaxy Z Flip 7 per le versioni 2024 e 2025 del suo ormai celebre foldable. Sempre Phone Arena ricorda inoltre che Samsung ha già registrato i nomi Galaxy Z Fold 6 e Galaxy Z Fold 7 a settembre.

Il sito SamMobile, sempre molto informato su ciò che riguarda Samsung, afferma che per quanto riguarda il Galaxy Z Flip 6 i miglioramenti principali dovrebbero essere quelli riguardanti il comparto foto. Samsung starebbe infatti testando il Galaxy Z Flip 6 con una fotocamera principale da 50 MP, senza dubbio un enorme aggiornamento rispetto alla fotocamera principale da 12 MP presente sul Galaxy Z Flip 5.

Il Galaxy Z Fold 5 dispone già di una fotocamera principale da 50 MP che è un sensore per fotocamera Samsung ISOCELL GN3 nostrano. I sensori da 50 MP per Flip 6 e Fold 6 potrebbero essere il nuovo ISOCELL GNK che troviamo oggi a bordo del Pixel 8 Pro. Il sensore utilizza la messa a fuoco automatica Dual Pixel Pro per mettere a fuoco rapidamente gli oggetti in movimento all’interno dell’inquadratura e cattura immagini RAW a 14 bit con colori vividi.

E per quanto riguarda il prezzo? Su questo aspetto meglio non farsi troppe illusioni, anche perché le voci su modelli pieghevoli Galaxy Z a prezzi convenienti (intorno ai 500 euro, ndr) sono già state smentite da Samsung la scorsa settimana.