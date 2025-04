Come rimuovere Copilot e disabilitare altre funzionalità AI su Windows 11

L’intelligenza artificiale è una parte sempre più importante della vita di tutti noi e, come tale, sta anche diventando una caratteristica sempre più funzionale su computer e altri dispositivi.

Su Windows 11, ad esempio, Microsoft ha reso il suo assistente AI, Copilot, una funzionalità molto utile: viene visualizzato nella barra delle applicazioni di Windows ed è sempre accessibile e disponibile per ogni evenienza.

Tuttavia, potresti non volerlo. Potresti non utilizzare o trarre vantaggio dalle funzionalità di Copilot o dall’intelligenza artificiale di Windows e preferire la loro rimozione.

Seguici su Google News Ricevi i nostri aggiornamenti direttamente nel tuo feed di

notizie personalizzato

Nelle prossime righe vedremo insieme come fare e come rimuovere in pochi istanti Copilot Windows 11.

Come rimuovere Copilot Windows 11 tramite le Impostazioni

Iniziamo con il metodo più semplice: non rimuoverà completamente Copilot dal tuo dispositivo, ma farà scomparire l’icona di Copilot dalla barra delle applicazioni.

Passaggio 1. Apri le Impostazioni. È possibile accedervi rapidamente premendo contemporaneamente i tasti “Windows” e “I”.

Passaggio 2. Vai su “Personalizzazione” e poi su “Barra delle applicazioni”.

Passaggio 3. In “Elementi della barra delle applicazioni”, dovresti vedere “Copilot”. Disattivalo per far scomparire l’icona.

Passaggio 4. Fare clic su “Abilita” l’opzione. Quindi fare clic su “Applica”, seguito da “OK”.

Passaggio 5. Riavvia il dispositivo e dovresti vedere che Copilot non è più lì.

Come rimuovere Copilot Windows 11 tramite l’editor del Registro di sistema

Se il metodo di cui sopra non funziona o non è accessibile, c’è un ultimo metodo da provare. Puoi utilizzare l’utilità dell’editor del registro per disabilitare anche Copilot sul tuo computer Windows 11.

Passaggio 1. Apri l’Editor del Registro di sistema. Basta digitare “Editor del Registro di sistema” nella barra di ricerca per trovarlo rapidamente.

Passaggio 2. Utilizzando il menu a sinistra, vai a questa posizione: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced

Passaggio 3. Fare clic con il pulsante destro del mouse in uno spazio vuoto nella casella sul lato destro, quindi selezionare “Nuovo”, seguito da “Valore DWORD (32 bit)”.

Passaggio 4. Digita “ShowCopilotButton” come nome per il tuo nuovo valore. Quindi fare doppio clic per aprirlo e impostarne il valore su “0”. Ciò dovrebbe far scomparire l’icona di Copilot dalla barra delle applicazioni e disabilitare la funzionalità di intelligenza artificiale di Copilot per la tua macchina.